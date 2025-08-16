Кто и зачем построил железную дорогу прямо сквозь жилой дом

В Китае в городе Чунцин есть крайне необычная железная дорога. Строго говоря, это монорельс. Главная его особенность заключается в том, что проходит он прямиком сквозь жилой дом. Фотографии монорельса выглядят как сюжет из научно-фантастического произведения о далеком и достаточно мрачном бедующем.
Чунцин самый большой город на Земле. |Фото: fishki.net.
Чунцин – это китайский город с населением в 28.8 млн человек и площадью в 82 400 кв.км. На сегодняшний день он признается самым большим городом на планете Земля. В то же время плотность населения Чунцина скорее сопоставима со средним российским городом. Застройка в этом поселении из-за истории и ландшафта крайне непростая. Немалая часть китайского поселения – это, по сути, не город, а пригород или даже сельская территория. Другими словами, плотность расселения жителей здесь крайне неравномерная.
Живется там конечно весело. |Фото: sofia-jyrnal.ru.
Каждый, кто жил в городе миллионнике, хорошо знает, как обстоят дела в таких поселениях с транспортом. Инфраструктурный вопрос для больших городов всегда является одним из самых сложных. Иногда его решение вынуждает людей идти на крайние меры. Ярчайшим примером тому является система монорельсовых дорог Чунцина. Ее главной «достопримечательностью» можно смело считать станцию Лизиба, расположенную прямо внутри жилого дома. Монорельсовая дорога при этом проходит сквозь постройку.
Важно понимать, что Лизиба – это не единственное место в Чунцине, где монорельс проходит сквозь жилую, хозяйственную или деловую постройку. Наверняка многим интересно, как там живется… Конечно же. при строительстве монорельса принимались какие-никакие меры для нейтрализации шума и вибрации. Однако, толку от них немного. Местные жители вынуждены жить в условиях повышенного шума и тряски. При этом возникает другой вопрос: а зачем нужен монорельс сквозь дом, не лучше ли было бы пустить его рядом? Очевидно, что другой возможности не было. Китайцы утверждают, что альтернативой был снос всех домов на пути монорельс. В итоге пошли на компромисс.
Узкая дорога в Ханое. |Фото: nefer.livejournal.com.
Едва ли в мире еще удастся найти монорельс, идущий непосредственно сквозь жилой дом. Однако в целом и общем, ничего исключительного в практике прохождения дорог, в том числе железных буквально под окнами деловых построек и жилых домов нет. В японской Осаке автомобильное шоссе проходит прямо сквозь офисное здание Gate Tower building. Во вьетнамском Ханое есть так называемая «Узкая дорога», где электричка ходят прямо в метре от стен и дверей жилых домов. Наконец наиболее узнаваемым примером конечно же является надземное метров Чикаго, которое также зачастую проходит прямо под окнами домов.
Чикагский надземный метрополитен. ¦Фото: Twitter.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии