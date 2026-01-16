45 саркастических фактов о нашей жизни от Марка Твена

Марк Твен был не только одним из самых остроумных авторов всех времен, но и большим шутником. В свободное время он любил писать в газеты опровержения о своей смерти. Что-то вроде «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».



В конце концов, он достал всех редакторов газет, и они стали к этому сообщению приписывать «К сожалению!

Публикуем яркие, мудрые и ироничные высказывания Марка Твена о разных аспектах нашей жизни.Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится.Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть — вот идеальная жизнь.Нельзя полагаться на глаза, если расфокусировано воображение.Пессимизм — это всего лишь слово , которым слабонервные называют мудрость.Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю! Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения?Стоит дать слово, что не будешь чего-нибудь делать, как непременно этого захочется.Лето — это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься зимой было очень холодно.Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать.Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.Морщины должны только обозначать места, где раньше были улыбки!Тысячи гениев живут и умирают безвестными — либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности.Классика — то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает.Худшее одиночество — это когда человеку неуютно с самим собой.Создать человека была славная и оригинальная мысль. Но создавать после этого овцу значило повторяться.Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на скачках.Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.В 50 человек может быть ослом, не будучи оптимистом, но уже не может быть оптимистом, не будучи ослом.Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии что они думают так же, как мы.«Дети и дураки всегда говорят правду», — гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят.1 апреля — день, напоминающий нам о том, кто мы такие все остальные 364 дня.Нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий свою шутку.Часто самый верный способ ввести человека в заблуждение — сказать ему чистую правду.Быть хорошим — это так изнашивает человека!Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше.Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет.Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование.Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к друзьям; а если тебе ничего не нужно — иди к родственникам.Задайтесь целью ежедневно делать то, что не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения.Если вы заметили, что вы на стороне большинства, — это верный признак того, что пора меняться.Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра.Когда сомневаетесь, говорите правду.Когда ты сердит — считай до четырех; когда очень сердит — ругайся!Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце.Требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую речь экспромтом.Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих.Покупайте землю — ведь ее уже больше никто не производит.Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.Истина — самое ценное, что у нас есть. Давайте ее экономить.Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас, когда мы умрем.