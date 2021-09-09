Меры, которые нужно предпринять, если грунтовые воды просачиваются в подвал

С приходом весны многие дачники сталкиваются с неприятной проблемой, которая может привести не к самым приятным последствиям – затоплением подвала частного дома. Главная причина появление воды в нижних помещениях постройки – это чрезмерное содержание влаги в почве. В итоге вода просачивается в подвал или погреб через трещины в стенах.
1. Установить дренаж
Дренаж это очень важно. /Фото: половед.рф.
Дренажная система – это первый и главный способ отведения воды от дома при помощи специального колодца. На самом деле, позаботиться об установке дренажа следует еще до завершения строительных работ с подвалом. Принцип работы предельно прост: установленная труба с перфорацией по всей длине собирает влагу через отверстия и сливает воду в колодец.
Сделать нужно еще на этапе строительства дома. /Фото: aquasistem.ru.
Для того, чтобы система нормально работала траншея под дренаж должна быть вырыта под наклоном и пролегать ниже уровня подвального помещения на расстоянии 15-20 метров от подвала. В траншею обязательно укладывается слой геосинтетика, который присыпается щебенкой на 10-15 см. Они образуют фильтрующий слой, на который укладывается труба. В процессе монтажа не забываем следить за сохранением уклона до самого колодца. Труба впоследствии засыпается щебнем и накрывается геосинтетиком.
2. Установить систему откачки
Получится должно вот так. /Фото: rodina.news.
Установка дренажа, как уже стало понятно, должна быть сделана еще на стадии строительства дома. Впрочем, иногда вода все равно появляется в подвальных помещениях. В такой ситуации самым рациональным шагом будет установка системы откачки воды. Для того, чтобы развернуть ее, следует сначала сделать углубление в напольном покрытии и расширить его приблизительно до 50 куб.см. Яма должна быть обязательно укреплена кирпичом и бетоном, а также на 12 см засыпана гравием. Только после этого в нее устанавливается насос и подключаются необходимые коммуникации для отвода воды.
3. Установить гидроизоляционный слой
Гидроизоляция - важнейший рубеж обороны. /Фото: geosistema.ru.
Данный способ защиты направлен в первую очередь на предотвращение появления главной причины проникновения воды в подвал – защиты от трещин. Создается такая защита в три слоя. Сначала на стены наносится гидроизоляция, затем битум, а только после этого штукатурка. Все три слоя следует делать с запасом по высоте, так как грунтовые воды могут подниматься очень высоко.
Гидроизоляция наносится на стены и пол. Следует обязательно проследить, чтобы она проникла во все трещины и щели. После этого наносится битумная смесь, сначала в наиболее крупные щели, швы и углы. Толщина нанесения битума должна составлять 2.5-3 см. Когда все это будет сделано, на стену (для повышения жесткости) устанавливается решетка из металлических прутьев, после чего наносится штукатурка. Ее толщина должна составляет 3-4 см.
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