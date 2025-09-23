В США запустят в продажу мини-джакузи для мошонки за $10 тысяч

Кажется, современного человека удивить предметами роскоши сложно, особенно если у него водятся деньги. Но одному из американских стартапов удалось внести смятение даже в лагерь пресыщенных излишествами богачей-сибаритов, представив уникальный девайс — портативную золотую ванну-джакузи для мошонки.



Устройство называется Testicuzzi и представляет собой миниатюрную ванночку с генератором пузырьков для мужских «орешков».

Простые варианты девайса изготовлены из акрила белого и черного цвета и их цена по предзаказу всего 40 долларов. Но премиальная версия Testicuzzi изготовлена уже из золота и выложить за нее придется уже 10 тысяч «зеленых». Если вы считаете, что желающих стать обладателем подобной редкой вещицы немного, то ошибаетесь. Спрос на мини-джакузи для тестикул есть, о чем говорит резвый старт компании-производителя . Менее чем за год устройство Testicuzzi, идея которого родилась в качестве шутки в компании друзей, прошло путь от эскиза и чертежа до первых, внушающих серьезные надежды, продаж. Неизвестно , насколько востребована золотая модель, но сорокадолларовые расходятся как горячие пирожки.Если вы хотите оформить предзаказ и получить джакузи для мошонки к Рождеству, то вам стоит поторопиться, так как количество акционного товара ограничено. Уже после Нового года девайсы поступят в открытую продажу, и их цена вырастет до 100 долларов. У каждого, кто слышит о новинке стартапа Testicuzzi возникает вполне логичный вопрос — «Зачем?». На сайте производителя есть ответы на все вопросы и даже размещено видео, рассказывающее о важной для каждого настоящего мужчины вещице. Основная цель изделия — релакс после тяжелого рабочего дня.Но, кроме этого, мини-джакузи может служить и средством экстренной помощи, например, при попадании в пах теннисного мяча или чужого колена, а также после длительной езды верхом или на велосипеде. Принцип работы устройства очень прост — Testicuzzi массирует мошонку пузырьками воздуха в теплой воде. Для максимально комфортного использования предусмотрена также силиконовая подушечка для члена. Даже беглый взгляд на девайс дает понять, что над эргономикой его создатели поработали на славу. Работает мини-джакузи от аккумуляторов, но время его автономной работы разработчики указать на сайте не потрудились. Авторы изобретения уверяют, что перед началом серийного производства ими было изготовлено и лично испытано множество прототипов. Обратите внимание на логотип компании, который, учитывая специфику продукции, разработан с хорошим чувством юмора.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: