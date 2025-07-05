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5 фактов о математике Григории Перельмане, самом таинственном гении современности

А помните, как Перельману давали миллионную премию за доказательство теоремы Пуанкаре, а он взял — и не взял! Вся страна тогда обалдела…

Редакция vs-t.ru предлагает вашему вниманию подборку любопытных сведений о Григории Перельмане — одном из самых талантливых учёных современности, чей гений столь же значителен, сколь и таинственен.




1. Летом прошлого года Григорий Перельман принял приглашение на работу в шведскую компанию. Многие СМИ уверяют, что Перельман сразу же покинул Россию, однако должность Григория в этой компании абсолютно не обязывает его пребывать в Швеции постоянно. Вполне вероятно, что Перельман и сейчас большую часть своего времени проживает в Санкт-Петербурге.

2. Награды никогда не интересовали Григория: по окончании средней школы Перельман не получил золотую медаль только лишь потому, что не сдал нормы ГТО. Но что такое золотая медаль, по сравнению с премией Европейского математического общества молодых математиков? Или предложение стать академиком РАН? Григорию это было так же безразлично, как многое другое, что не касалось самой науки.

3. После очередного визита Перельмана в США, Гарвардский университет прислал просьбу выслать им его резюме. Григорий отказался высылать что-либо и заявил, что раз от него нужно резюме, то университет не знаком с работами, с которыми ему приходилось сталкиваться.

4. Все интервью, когда-либо данные Григорием Перельманом, вызывают некоторые сомнения в подлинности. Эксперты приводят ссылки на ошибки, в том числе математические, которые настоящий Перельман никогда не мог бы допустить во многих интервью, которые можно найти в прессе.
Впрочем, опровержений самого математика на них не поступало.

5. Основной причиной, почему Перельман отказался от миллиона долларов за решение одной из семи «проблем тысячелетия», стало несоблюдение формата подачи доказательства в качестве заявки на саму премию. Тут стоит отметить, что премии за решение «проблем тысячелетия» выплачивает частная некоммерческая организация из США под названием Институт Клея.

В то же время, Григорий, выкладывая своё доказательство в сеть в 2002-ом году, в доказательстве гипотезы ограничился лишь общим математическим рассуждением в виде формул на трёх страницах, без подробных вычислений. Не стал «разжевывать» своё доказательство Перельман и после предложения награды несколькими годами позже.

Он даже промолчал, когда его китайские коллеги во главе с китайско-американским математиком Яу Шинтуном «разжевали» его доказательство подробно, забыв при этом упомянуть Перельмана в качестве автора самого доказательства.

источник

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Ссылка на первоисточник
Григорий Перельман
г. Санкт-Петербург
Гарвардский Университет
яу шинтун
европейское математическое общество молодых математиков
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