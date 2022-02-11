10 пикантных фактов об интимных отношениях в эпоху Средневековья

В Средние века церковь регламентировала практически все аспекты жизни человека, в том числе и интимные отношения. Но, судя по дошедшим до нашего времени источникам, несмотря на строгие правила и множество табу, интимная жизнь рядовых (и не очень) граждан была весьма яркой и разнообразной, а некоторые факты сегодня кажутся и вовсе шокирующими.
1. Проституция считалась необходимым злом
Проституция как зло, но зло необходимое. / Фото: listverse.com
Проституция в Средние века была весьма распространённым явлением. Хотя священнослужители этот факт не приветствовали, но с другой стороны и не делали никаких попыток, чтобы искоренить ее. Клирики поняли, что многие люди нуждались в таком способе «сбросить пар», и что отсутствие легкодоступных дам может принести больше вреда, чем пользы. Они боялись, что в противном случае, мужчины будут «приставать» к респектабельным женщинам или, что еще хуже, начнут вступать в интимные контакты с такими же неудовлетворёнными мужчинами.
Несмотря на эту терпимость, были нюансы, которые отражали непритязательное положение ночных бабочек в обществе. Они были обязаны носить определенную одежду, чтобы их могли с первого взгляда отличать от добропорядочных дам, жить в определенных районах города и не имели никаких гражданских прав. Бордели обычно маскировали под бани или ремесленные магазины (к примеру, мастерская по вышивке), где женщины могли бы работать «подмастерьями».
2. Импотенция как повод расстаться
Половая слабость как повод для развода. / Фото: listverse.com
Во многих европейских странах в средние века были приняты законы, согласно которым половые отношения для продолжения рода считались неотъемлемой частью брака. Поэтому, если кто-то из партнёров не мог или не хотел заниматься продолжением рода, его "половинка" могла потребовать аннулировать брак. Неспособность выполнить супружеский долг могла привести к ситуации, когда человек в суде должен был доказать, что он физически способен заниматься сексом.
Есть десятки зарегистрированных в то время случаев испытаний на потенцию». Одним из самых известных примеров является ситуация в 1198 году с французским королем Филиппом II и его второй женой Ингеборг, дочерью датского короля Вольдемара I. По какой-то причине, Филипп ненавидел Ингеборг и не хотел, чтобы она была королевой Франции. В итоге он сослался на свою «временную импотенцию», чтобы избежать брака.
3. Средневековая контрацепция
Средневековая контрацепция. / Фото: listverse.com
С древних времен люди разработали многочисленные методы, чтобы избежать зачатия. Тем не менее, до недавнего времени историки считали, что использование противозачаточных средств резко сократилось в средние века. Во-первых, католическая церковь очень не одобряла их, поскольку считала рождение ребенка даром Бога и единственной причиной брака. Кроме того, ученые полагают, что женщины старались родить, как можно больше детей из-за высокой детской смертности.
Однако, демографические исследования показывают, что женщины старше 30 лет оказывались беременными гораздо реже 20-летних, а это позволяет сделать вывод, что они использовали различные методы контрацепции. Тем не менее, записей о контрацепции очень мало. Вероятно, из-за отношения церкви к ней.
4. Акушерки-ведьмы и интим с дьяволом
Акушерки-ведьмы и интим с дьяволом. / Фото: listverse.com
Эпоха позднего Средневековья известна своими охотами на ведьм, из-за которых десятки тысяч людей (в основном женщин) преследовали за колдовство. Ведьмой могли объявить за многочисленные «подозрительные» занятия, а иногда даже за акушерство. Все стало особенно плохо после того, как папа Иннокентий VIII издал в 1484 году папскую буллу «Summis desiderantes affectibus», признав существование ведьм и утвердив необходимость их преследования.
После этого инквизитор Генрих Крамер написал «Молот ведьм», который до сих пор считается самым важным трактатом о колдовстве. Крамер в том числе заявлял, что акушерки обманом принуждают молодых женщин к интимным отношениям с дьяволом, а затем используют родившихся некрещеных младенцев в колдовстве.
5. Священнослужители и брак
Пикантный факт: священнослужители могли жениться./фото: listverse.com
История церковных браков в средние века весьма длинная и запутанная, на протяжении столетий происходили многочисленные изменения. В начале эпохи византийский император Юстиниан Великий аннулировал все браки членов Святого Ордена и объявил всех своих детей незаконнорожденными. Закон безбрачия после этого никто не отменял в течение сотен лет, но он не всегда соблюдался с особым рвением.
Также было различие между священнослужителями, которым было разрешено вступать в брак, и женатыми мужчинами, которым было разрешено принять сан. Последнее было более распространено. После Великого Раскола 1054 года обе церкви стали строже относиться к данному вопросу, и снова было введено безбрачие.
6. Женская любовь
Женская страсть как медицинская проблема./фото: otkrytki-animashki.ru
Хотя однополые отношения были «горячей темой» в средние века, внимание было обычно сосредоточено на мужчинах. Существует очень мало упоминаний о подобных отношениях среди женщин. Один из немногих средневековых законов, которые непосредственно касались женской страсти, происходит от французского трактата середины XII века Li Livres de jostice et de plet («Книга справедливости и мольб»). За женский гомосексуализм было предусмотрено такое же наказание, как и за мужской: членовредительство после первых двух «преступлений» и сожжение на костре в третий раз. Лесбиянство, кстати, рассматривалось как медицинская проблема.
7. Куртуазная любовь
Куртуазная любовь. / Фото: listverse.com
Исторически сложилось, что брак заключался сугубо по материальным соображениям, а не по любви. Тем не менее, в позднем Средневековье появилась новая литературная концепция, в которой изображались романы и страсти. Эта концепция была известна как «куртуазная любовь», хотя этот термин был популяризировал в XIX веке во Франции под немного другим значением.
Подобный жанр вырос из поэзии трубадуров XI века в французских регионах Аквитания и Шампань. Эти работы возвеличивали романтические отношения между рыцарем и дамой, причем эта любовь всегда была тайной, а женщина была в браке. Куртуазная любовь подчеркивала такие черты, как «рыцарский дух» и «благородство».
8. Трансвеститы
Трансвеститы средневековья. / Фото: listverse.com
Трансвестизм не считался обыденной практикой до недавнего времени и к нему по-прежнему относятся с неодобрением во многих частях мира. Неудивительно, что это было табу в средневековой Англии, но это не означает, что подобного не происходило. Исследования показали, что в Англии в XV веке довольно распространены были мужчины, переодевающиеся в женщин. Большинство трансвеститов, как правило, торговали своим телом.
9. Миссионерская поза
Пикантный факт: миссионерская поза./фото: listverse.com
Церковь считала постельные утехи средством для продолжения рода. Именно отсюда ведет свою распространенность миссионерская поза. Считалось, что когда мужчина находится сверху и лицом к женщине, то это дает лучшие шансы на беременность. Церковники опасались, что любая другая поза может спутать «естественный порядок вещей». Некоторые позы, такие как «мужчина сзади», считались «собачьими» и Церковь утверждала, что они стирают границы между человеком и животным.
Все другие виды совокупления средневековые клирики запрещали. Поскольку считалось, что они не давали никаких шансов на продолжение рода, а служили только для сексуального удовольствия, то рассматривались как похотливый грех.
10. «Книга наказаний»
Когда дело доходило до наказания за «греховный» проступок, необходим был свод правил. Именно поэтому в средние века появились «Книги наказаний», в которых было подробным описанием правил наказания за каждый грех. Они ведут свое происхождение от священников, начавших документировать грехи, которые они слышали во время исповедей, и налагать епитимьи за эти грехи. Неудивительно, что в таких книгах было немало грехов, связанных с постельными утехами. Самым страшным грехом считалось "извержение мужского семени в рот", это каралось смертью.
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