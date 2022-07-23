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Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Кулинарные секреты не только облегчают труд хозяйки, но и делают его приятнее. Такие хитрости пригодятся абсолютно любой женщине!

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Если вы частенько готовите заварной крем для десертов, то заготовьте сухую смесь, из которой крем получается за минуты и всегда удачный. Соедините в чаше 800 гр. сахара, 130 гр. яичного порошка, 330 гр. кукурузного крахмала, 40 гр. ванильного сахара и 1/3 ч. л. соли. Перемешайте и пересыпьте в сухую стеклянную ёмкость. Хранить можно несколько месяцев. На 0,5 л молока потребуется 230 гр. сухой смеси.

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Немного молока влейте в смесь, размешайте и разбейте комочки. Остальное молоко сильно нагрейте и тонкой струйкой влейте в смесь. Переставьте на огонь, после закипания и загустения варите 1 минуту, выключите. В остывший заварной крем можно добавить сливочное масло комнатной температуры или взбитые сливки для более стабильного крема.

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Если вы купили недозрелые бананы, поступите следующим образом. Положите их в форму для запекания, прямо в кожуре, отправьте в духовку при 120 градусах на 15 минут, если бананы из холодильника, и на 10 минут, если они комнатной температуры. Бананы не запекутся, а именно дозреют!

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Домашний загуститель для соусов — настоящая палочка-выручалочка.

Он никогда не оставляет комочков, хранится долго и всегда под рукой — в морозилке. В сковороду вылейте 170 гр. растительного масла, всыпьте 220 гр. муки, обжарьте немного. Переложите в контейнер, отправьте в морозилку. В соус понадобится всего 1 ст. л. такого загустителя: он сразу расходится в горячем соусе, загущает и не образует комочков!

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Чтобы аккуратно почистить яйца, не захватывая белок, для этого просто разбейте их под водой и почистите также в воде — не вынимая.

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Если в вашей семье любят пить чай или воду с лимоном, заморозьте дольки в формочке для льда вместе с водой. Такой лимонный лёд идеален для чая: он немного охлаждает его и в то же время добавляет лимонный вкус.

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Точно так же можно поступить и с зеленью: нарезать, разложить в формочки для льда, залить водой, заморозить. Одной дольки хватит, чтобы добавить в горячий суп: он охладится + будет добавлена свежая зелень.

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Печёный чеснок намного вкуснее обычного. Приготовьте сразу несколько головок чеснока, чтобы не готовить по паре зубчиков и тратить на это время. Для этого головки чеснока просто положите в небольшую форму и запекайте при 180 градусах примерно 40 минут. Затем отрежьте у чеснока ту часть, где растут корешки, и выдавите готовые зубчики в банку, залейте растительным маслом. Храните в холодильнике и используйте по мере надобности: например, в соус или при приготовлении блюд. Это очень вкусно!

Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Подробнее о секретах для кухни смотрите в видео ниже:


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