Кулинарные секреты настоящей хозяйки

Кулинарные секреты не только облегчают труд хозяйки, но и делают его приятнее. Такие хитрости пригодятся абсолютно любой женщине!







Если вы частенько готовите заварной крем для десертов, то заготовьте сухую смесь, из которой крем получается за минуты и всегда удачный. Соедините в чаше 800 гр. сахара, 130 гр. яичного порошка, 330 гр. кукурузного крахмала, 40 гр. ванильного сахара и 1/3 ч. л. соли. Перемешайте и пересыпьте в сухую стеклянную ёмкость. Хранить можно несколько месяцев. На 0,5 л молока потребуется 230 гр. сухой смеси.







Немного молока влейте в смесь, размешайте и разбейте комочки. Остальное молоко сильно нагрейте и тонкой струйкой влейте в смесь. Переставьте на огонь, после закипания и загустения варите 1 минуту, выключите. В остывший заварной крем можно добавить сливочное масло комнатной температуры или взбитые сливки для более стабильного крема.







Если вы купили недозрелые бананы, поступите следующим образом. Положите их в форму для запекания, прямо в кожуре, отправьте в духовку при 120 градусах на 15 минут, если бананы из холодильника, и на 10 минут, если они комнатной температуры. Бананы не запекутся, а именно дозреют!







Домашний загуститель для соусов — настоящая палочка-выручалочка.

Он никогда не оставляет комочков, хранится долго и всегда под рукой — в морозилке. В сковороду вылейте 170 гр. растительного масла, всыпьте 220 гр. муки, обжарьте немного. Переложите в контейнер, отправьте в морозилку. В соус понадобится всего 1 ст. л. такого загустителя: он сразу расходится в горячем соусе, загущает и не образует комочков!Чтобы аккуратно почистить яйца, не захватывая белок, для этого просто разбейте их под водой и почистите также в воде — не вынимая.Если в вашей семье любят пить чай или воду с лимоном, заморозьте дольки в формочке для льда вместе с водой. Такой лимонный лёд идеален для чая: он немного охлаждает его и в то же время добавляет лимонный вкус.Точно так же можно поступить и с зеленью: нарезать, разложить в формочки для льда, залить водой, заморозить. Одной дольки хватит, чтобы добавить в горячий суп: он охладится + будет добавлена свежая зелень.Печёный чеснок намного вкуснее обычного. Приготовьте сразу несколько головок чеснока, чтобы не готовить по паре зубчиков и тратить на это время. Для этого головки чеснока просто положите в небольшую форму и запекайте при 180 градусах примерно 40 минут. Затем отрежьте у чеснока ту часть, где растут корешки, и выдавите готовые зубчики в банку, залейте растительным маслом. Храните в холодильнике и используйте по мере надобности: например, в соус или при приготовлении блюд. Это очень вкусно!Подробнее о секретах для кухни смотрите в видео ниже: