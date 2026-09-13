Лайфхак от мозолей на ногах

Чтобы обувь не натирала даже при длительной ходьбе, сшейте очень простые и удобные подследники своими руками. Они будут идеально по размеру, незаметные, надёжные и удобные!
Измерьте длину стопы, отнимите 2 см. Лист бумаги сложите вдвое по длине, перенесите мерку (стопа -2 см) на бумагу. Далее, измерьте самую широкую часть стопы + пятку.
Соедините плавными линиями, повторяя изгиб стопы.
Вырежьте. Острый угол также скруглите.
Перенесите шаблон на эластичную, мягкую ткань.
Сложите пятку пополам и прошейте на машинке оверлоком или зигзагом.
Затем из кружева вырежьте заготовку для носка (длина — 5 см), прошейте на машинке.
Осталось взять тонкую резинку и прошить по кругу — от начала, где пришито кружево, до другой стороны.
Можно примерить! Это идеальные следочки (подследники) точно по размеру вашей ноги. Их не видно в обуви, они очень мягкие и надёжно защищают ногу от мозолей!
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