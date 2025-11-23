«Долина каменных кувшинов» в Лаосе

Ландшафт лаосского плато Сианкхуанг усеян тысячами каменных кувшинов – полых мегалитов, которые расширяются у своего основания и имеют довольно крупные размеры. Где-то эти загадочные предметы стоят по одному, а где-то – группами, порой насчитывающими более сотни штук. Это место принято называть «Долина каменных кувшинов» или «Долина каменных банок» и оно до сих пор досконально не изучено.

Древняя цивилизация

Легенды о кувшинах

Сложность изучения