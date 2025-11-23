«Долина каменных кувшинов» в Лаосе

Ландшафт лаосского плато Сианкхуанг усеян тысячами каменных кувшинов – полых мегалитов, которые расширяются у своего основания и имеют довольно крупные размеры. Где-то эти загадочные предметы стоят по одному, а где-то – группами, порой насчитывающими более сотни штук. Это место принято называть «Долина каменных кувшинов» или «Долина каменных банок» и оно до сих пор досконально не изучено.
В некоторых частях плато можно увидеть до 250 отдельно стоящих «банок». Самые крупные возвышаются более чем на три метра. Одни сосуды сделаны аккуратно и имеют ровную поверхность, другие же изготовлены довольно грубо, но, тем не менее, каждый выполнен из цельного камня. Хотя большинство кувшинов не украшены, встречаются емкости, на поверхности которых вырезаны человеческие фигуры или лица. Интересно, что кое-где рядом с кувшинами обнаружены каменные диски – судя по их диаметру, они явно должны были служить крышками для каменных посудин. На некоторых из этих предполагаемых крышек также вырезаны рисунки – фигуры людей, тигров или обезьян.
Древняя цивилизация
Первоначальное изучение загадочной равнины, начатое французским археологом Мадлен Колани в 1930-х годах, позволило предположить, что каменные кувшины связаны с погребальной практикой протоисторических общин, которые проживали в этом районе. Раскопки, проведенные лаосскими и японскими археологами в последующие годы, подтвердили эту гипотезу, поскольку на этой обширной территории были обнаружены человеческие останки, погребальные принадлежности и керамика, датированные по сравнительному материалу от Донгсона во Вьетнаме до раннего железного века (примерно с 500 года до н. Удивительные артефакты, обнаруженные в Долине кувшинов, представляют собой ценнейшую коллекцию для изучения поздней предыстории материковой части Юго-Восточной Азии. К сожалению, о народе и культуре, которые создали эти ёмкости, ученым до сих пор почти ничего не известно. Но самой главной загадкой, как в случае с другими мегалитами, обнаруженными на нашей планете, остается способ изготовления этих таинственных объектов и их размещения на территории долины, ведь вес некоторых «банок» достигает 6 тыс. кг! Для того чтобы передвинуть гигантские «банки», требовались явно нечеловеческие усилия.
Легенды о кувшинах
Местные жители слагают об этой долине свои легенды. Согласно одной из них, когда-то здесь жили огромные великаны и эти «мегабанки» служили им посудой. Согласно второй версии, в каменные кувшины древние люди собирали воду во время дождей, и затем ее использовали как местные жители, так и путешественники. Известно, что в этом засушливом климате вода была самой главной ценностью. А любители историй об инопланетянах утверждают, что каменные предметы распределены по плато вовсе не хаотично – дескать, это некий указатель, который служит ориентиром для летательных аппаратов пришельцев.
Сложность изучения
Если отбросить народные предания, а опираться на найденные доказательства, наиболее вероятной ученые все-таки считают «погребальную» версию: вполне вероятно, что Долина кувшинов представляет собой древнее кладбище. Однако изучить мегалиты подробнее пока не представляется возможным. Дело в том, что во время Вьетнамской войны в этой местности было сброшено большое число бомб. Во-первых, бомбардировка разрушила большое количество кувшинов, а, во-вторых, часть сброшенных войсками США бомб до сих пор не разорвалась, что представляет смертельную опасность для местных жителей, туристов и ученых. Посетителей пускают лишь в ту часть долины, где безопасно. На данный момент Долина кувшинов находится под пристальным вниманием ЮНЕСКО как важное культурное наследие, которое необходимо обязательно сохранить. Возможно, когда-нибудь небогатому государству удастся найти деньги на разминирование территории, что даст возможность исследователям подробнее изучить таинственные мегалиты.
