Быстрорастущие деревья для дачи

Многие мечтают иметь на своем участке деревья с красивой раскидистой кроной. В их тени можно укрыться в летний зной с книгой в руках или провести приятный вечер с чашечкой чая. Но не каждый участок может похвастаться такими деревьями.



Однако ситуацию легко исправить и уже через несколько лет вы получите участок мечты.

Ива белая

Береза

Таксодиум двурядный

Пихта Одноцветная

Черешня

Осталось только определиться, какие деревья высаживать. А в этом поможет подготовленная мной подборка.Растение очень нетребовательно к содержанию, быстро растет, легко размножается черенкованием. Встречается много сортов, имеющие кроны различных форм и размеров. Чтобы быстро озеленить участок, следует обратить внимание именно на Иву Белую. Ее годовой прирост колеблется в пределах 60-100 см. После 15 лет скорость роста замедляется до 30 см в год.Для более быстрого развития растению нужно создать соответствующие условия. Оно любит слабощелочной влажный грунт и хорошее освещение.Белая Ива очень долговечна, устойчива к морозам, легко переносит даже сильные задымления, совершенно не капризна при выращивании и отличается хорошей способностью к регенерации. При помощи обрезки можно создать крону любой формы.Одна из самых быстрорастущих древесных культур – годовой прирост в пики развития составляет от 1 до 2 м. Ее красивый белоснежный ствол поможет создать непередаваемые композиции и за минимальный срок обустроить ваш сад.Селекционерами выведено огромное множество сортов этого дерева. Встречаются садовые березы с различным изгибом ствола, типом кроны, нестандартной формой и цветом листьев.К самым быстрорастущим относятся бородавчатые (повислые, плакучие) и кудрявые сорта. У них быстрее других формируется крона и ствол прибавляет в диаметре.Растение живет довольно долго, любит много света и умеренно-кислый грунт. Для нормально роста требуется много влаги, но не всем сортам, есть засухоустойчивые. Все березы относятся к морозостойким культурам. Они устойчивы к заболеваниям и вредителям. А также рано распускаются по весне.Второе название Болотный Кипарис. Относятся к листопадным хвойным деревьям, родом из Северной Америки. Но и в Российских регионах культура чувствует себя нормально. Дерево растет довольно быстро и выручит, если на участке есть затененный участок с влажной даже заболоченной почвой.Чаще в таком месте ничего не приживается, а вот таксодиум будет прибавлять по 0.5-0.6 м в год. Максимальная его высота 10-12 м.Важно! Растение хорошо переносит зимы с понижением температур до -30 °С. Но это касается взрослых деревьев, молодые нужно дополнительно утеплять мульчированием приствольного круга. Во время летней засухи дерево нужно обязательно поливать 1-2 раза в неделю. Дополнительно удержать влагу поможет все то же мульчирование. Почва предпочтительнее слабокислая.Одно из самых быстрорастущих хвойных деревьев. Его годовой прирост составляет 0.35-0.55 м и по 0.15 м в ширину, после 10 лет скорость роста замедляется. Это вечнозеленое растение с красивой конусной формой кроны и прямым стволом. Станет отличным украшением любого двора в новогодние праздники.Весной-летом дерево также имеет очень красивый вид. Его шишки в период созревания меняют цвет от светло-зеленого до коричневого цвета и наполняют весь двор елово-лимонным ароматом.Для нормального роста предпочтительнее плодородная кислая или слабощелочная почва. Также подойдет песчано-глинистый грунт. Пихта очень светолюбива, легко переносит засухи и морозы.Если вы хотите сделать сад не только красивым, но еще пользу с него получать, тогда стоит подобрать быстрорастущие плодовые культуры. Лидером по росту считается черешня. Выведенные селекционерами новые сорта через 4-5 лет выглядят уже как вполне себе взрослые деревья. С этого же возраста они дают до 15-25 кг плодов в сезон.Растение имеет раскидистую крону с широкими листами, что обеспечить хорошую тень. Да и вид у него довольно привлекательный – глянцевая кора и листья с ярко-красными плодами. Дерево растет в любом грунте, нетребовательно в уходе и легко переносит морозы. Взрослое растение довольно устойчиво к заболеваниям и стабильно дает урожай в течение 20 лет.Хотелось бы напомнить, что совсем недавно для быстрого декорирования садовых участков, активно предлагались культуры, которые сегодня относятся к группе инвазивных. Высадка таких деревьев запрещается, либо не рекомендована около сельскохозяйственных земель. К такой группе относятся ясень пенсильванский, клен ясенелистный, рябинник рябинолистный и др.