В печь эту школу: 10 успешных людей, так и не получивших среднее образование

Все эти звезды бросали школу в те годы, когда нынешних школьников еще даже в планах не было. Поэтому мы не рекомендовали бы идти по их стопам!









Роберт Дауни младший школу забросил в 17-летнем возрасте — и сразу устремился к карьере актера. Конечно, его жизнь едва не разрушили наркотики, однако он сумел обуздать зависимость и в итоге стал железным человеком.







Британский миллиардер Ричард Бренсон бросил школу в 16 лет. Он страдал от дислексии и вообще неважно учился. Легенда гласит, что директор школы сказал молодому Бренсону, что тот либо кончит жизнь в тюрьме, либо станет миллионером. Вторая часть уже сбылась.







Американская певица Шер забросила школу в 16-летнем возрасте и подрабатывала во второсортных клубах танцовщицей. И это даже при том, что училась она, в целом, неплохо. Но учеба будущую обладательницу «Оскара» не особо интересовала, она с детства хотела стать знаменитой.







Бразильянка Жизель Бюндхен школу бросила в 14 лет ради карьеры модели. Отсутствие школьного образования не помешало ей стать одной из самых высокооплачиваемых моделей.







Квентин Тарантино бросил школу в 15-16 лет — тоже ради карьеры в кино. Началась, она, впрочем, довольно бесславно — Тарантино работал билетером в сети порно-кинотеатров Pussycat Theatre, попутно начиная писать сценарии. Зато сегодня он один из самых известных режиссеров и сценаристов на планете.







Актер Чарли Шин из школы был с позором выгнан, причем всего за пару недель до выпускного. А нечего было прогуливать и не учиться! Жизнь Шина — череда скандалов, связанных с наркотиками, алкоголем и сексом, которые изредка перемежаются успехами в кино.

Не очень уверены, что это можно назвать успехом, но деньги у Чарли точно водятся.Милашка Райан Гослинг, как и Жизель Бюндхен, школу забросил по уважительной причине — этого требовала его карьера в кино, которую он начал строить в 12 лет. Учебу он бросил в 17-летнем возрасте.Джонни Депп освободил себя от школы в возрасте 16 лет, ибо очень хотел стать рок-музыкантом. Правда, две недели спустя он одумался и вернулся, однако директор школы убедил его, что надо следовать за своей мечтой. Мечту Депп исполнил лишь частично — хоть и поиграл в группе Hollywood Vampires , гораздо более известен стал благодаря работе в кино.У Джимми Керри была тяжелая юность — семья бедствовала и ему приходилось работать больше, чем учиться. Однако школу в 16-летнем возрасте он забросил не поэтому. Просто Керри решил, что пора оставить родную Канаду и ехать покорять Голливуд в качестве комика. Сказано — сделано. Кстати, семья на тот момент в нем уже так отчаянно не нуждалась.Аль Пачино школу бросил в 17 лет, а поскольку мать этот поступок не одобрила, то Пачино заодно пришлось бросить и отчий дом, начав взрослую жизнь. Пока он не стал если не известным, то хотя бы оплачиваемым актером , Аль Пачино пришлось перепробовать множество профессий и даже заниматься проституцией.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)