Когда одежда стала цветной: как люди окрашивали ткани в прошлом





Как много мы знаем о прошлом и тогдашней моде? Уже давно известно, что раньше греческие и римские белоснежные скульптуры были цветными, а стены серых средневековых замков украшались картинами и гобеленами. Значит, что цвет не только в художественном искусстве был известен человечеству уже очень давно. Как много мы знаем о прошлом и тогдашней моде? Уже давно известно, что раньше греческие и римские белоснежные скульптуры были цветными, а стены серых средневековых замков украшались картинами и гобеленами. Значит, что цвет не только в художественном искусстве был известен человечеству уже очень давно.Конечно, такого разнообразия красок в прошлых веках и тысячелетиях не было, однако, уже сам факт того, что люди хотели украсить свою одежду, вызывает восхищение. Но как же именно они это делали?



Волчья ягода. / Фото: stock.adobe.com. Волчья ягода. / Фото: stock.adobe.com.

Люди умели красить разнообразные вещи и также рисовать красками уже огромное количество времени. По подсчётам учёных и найденных археологами исторических артефактах, возраст этот насчитывает приблизительно 30 тысяч лет. Безусловно, в те времена все краски были натуральными, а значит и цвета их также весьма ограниченными. Но несмотря на это, люди прошлого отлично справлялись с тем, чтобы сделать свою одежду, по меньшей мере, интересной и яркой.

Краски были привезены изначально из Индии торговцами с арабских земель. Самый популярный и известный даже сегодня цвет под названием индиго привозился в сухом виде. А делали его из цветков семейства бобовых. Но не всё было так просто, ведь для получения того количества красителя, который был бы необходим для окраса ткани, нужно было собрать не менее 100 килограмм корней и листьев такого растения.



Ещё с древности. / Фото: de.wikipedia.org. Ещё с древности. / Фото: de.wikipedia.org.

А вот в Египте и Персии для того, чтобы раскрасить свои наряды, использовали краситель, полученный из корней рубии красильной, а также пурпура.

Для того же, чтобы покрасить ткани в жёлтый или коричневый, подходили разнообразные растения. Какие-то можно было использовать целиком, у каких-то брали только корень или лепестки. Например, целиком в производство уходили такие растения, как цмин песчаный или боровица с горлянкой.



Красильные порошки были из Индии. / Фото: orienchem.en.made-in-china.com. Красильные порошки были из Индии. / Фото: orienchem.en.made-in-china.com.

Листья берёзы, кстати, тоже использовали, как и многие лепестки растений, а в частности их пыльцу. Даже сегодня известно, что пыльцу от цветков лилии практически невозможно отстирать. Корни же можно было взять у самых простых из растений, это могли быть не только щавель, но и даже большие деревья, такие как яблоня или орешник. У них же отлично для крашения подходила и сама кора, да и добывать её было куда проще. А вот ольха подходила целиком из неё можно получить не только коричневый, но и жёлтый цвет.

Но дело было не только в самих растениях, ведь красили люди далеко не одну одежду. Всё зависело больше от материала, который необходимо было перекрасить. Конечно, красили также и предметы быта. Многие из растений ценились, ведь их красильные свойства были крайне высоки и не выцветали со временем, тогда не было никаких закрепителей.



Кора яблони. / Фото: img.tvoysad.ru. Кора яблони. / Фото: img.tvoysad.ru.

Но конечно, людям хотелось и чего-то более яркого. Оранжевый и красный оттенки очень ценились, это были те цвета, одежду в которых надевали только по особым случаям. Но в основном все растения подходили для обычных тканей, а вот для того, чтобы окрасить шерсть, можно было взять зверобой или лебеду. Сколько же сил ушло у людей в прошлом, чтобы понять, какое растение давало определённый цвет!

Голубой или зелёный цвет тоже был весьма популярен и, несмотря на кажущуюся сложность оттенка, добывался из природных материалов. Для этого отлично подходили всем известные васильки и гречиха. Прекрасные красители для шерсти, а растение можно брать всё, не только цветки, что существенно увеличивало количество самого красителя, который можно получить и следовательно, делало этот цвет более популярным и доступным.



Крапива полезна. / Фото: bayouwithlove.com. Крапива полезна. / Фото: bayouwithlove.com.

Но люди научились использовать не только растения, а и ягоды. Например, черника или чёрная смородина способны прекрасно раскрасить ткань в фиолетовый. В прошлом химических средств для стирки не было и покрашенная в ягодный сок ткань оставалась того же цвета, он не смывался. А вот ежевика уже давала малиновый оттенок, совсем не похожий ни на один другой, оттого столь ценный.

Зелёный оттенок уже получить было гораздо проще, ведь стебли многих растений подойдут для этой цели. Но всё же больше всего ценилась именно крапива. Она вообще обладает огромным количеством полезных свойств. Да и добыть это растение труда совсем не составляло, оно росло и растёт даже сегодня на любом огороде.



Красили даже шерсть. / Фото: lacasadelrecreador.com. Красили даже шерсть. / Фото: lacasadelrecreador.com.

Кроме ярких цветов можно было получить и более мрачные, такие как чёрный. Да, в него тоже иногда окрашивали разные ткани. Обычно это были волчьи ягоды, сами их плоды или даже корни. Несмотря на то, что цвет изначально мог быть немного фиолетовым, стоило добавить чуть больше красителя и ткань становилась более тёмной при необходимости.