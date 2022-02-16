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Автопарк Дмитрия Нагиева: на чем ездит известный актер и шоумен


Машины которые взял для себя Нагиев.

Машины которые взял для себя Нагиев.

Телеведущий, актер сериалов и кино выбирает в жизни автомобили ничуть не менее эффектные, чем его герои на голубом экране. Так что же есть в гараже Дмитрия Нагиева? Что выбирает для себя один из самых высокооплачиваемых актеров современной России? Стоит сразу же отметить, что машины в его коллекции очень разные. Посмотрим на них поближе.

1. «Запорожец»


Первый и любимый Запорожец.

Первый и любимый Запорожец.

 

Автомобиль, которым Дмитрий Нагиев сегодня совсем не пользуется, но который помнит и любит. А все потому, что «Запорожец» стал для актера кино и телеведущего первым автомобилем, который он купил для себя в юности.

2. ВАЗ 2106


Не менее любимый ВАЗ Нагиева.

Не менее любимый ВАЗ Нагиева.

 

Другой «общенародный» автомобиль, который принадлежал Нагиеву. Сегодня аналогичный ВАЗ баклажанового цвета стоит в гараже звезды в качестве коллекционного объекта. Машина была второй в его собственности.

3. Hyundai Equus Limousine


Этот Hyundai Equus Limousine у актера на каждый день.

Этот Hyundai Equus Limousine у актера на каждый день.

 

Чаще всего на улицах городов актера можно увидеть на вот таком автомобиле. Сам Дмитрий Нагиев считает роскошный Hyundai Equus Limousine венцом своего гаража. Стоит отметить, что новенький Equus сегодня обойдется в 4.8 млн рублей. Подержанную модель можно найти и за 1.
5 млн.

4. Mercedes-Benz AMG S 63 Coupe


Иногда Дмитрий Нагиев ездит на роскошном спортивном Мерседес.

Иногда Дмитрий Нагиев ездит на роскошном спортивном Мерседес.

 

Второй автомобиль, который сегодня активно использует Нагиев – спортивный AMG S 63 Coupe. Мощный и злой. Этот автомобиль любим звездой ничуть не меньше, чем упомянутый выше «повседневный» лимузин. Стоит такая машина 9.5 млн рублей.

5. Cadillac Escalade


Имеется в гараже и Cadillac Escalade.

Имеется в гараже и Cadillac Escalade.

 

Еще одна роскошная модель в гараже Дмитрия Нагиева - Cadillac Escalade. Впрочем, пользуется им актер, судя по всему, не часто. Именно в этой машине его замечают на улицах городов достаточно редко.

Бонус: Volkswagen Polo


Есть даже непрезентабельный Polo.

Есть даже непрезентабельный Polo.

 

Неоднократно Дмитрий Нагиев был замечен на городских улицах и на совершенно не презентабельном Volkswagen Polo. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что звезда выбирает самые разные автомобили. Просто то, что нравится.

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Автопарк Дмитрия Нагиева: на чем ездит известный актер и шоумен

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Автопарк Дмитрия Нагиева: на чем ездит известный актер и шоуменПодписаться на мой Instagram
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