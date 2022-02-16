Автопарк Дмитрия Нагиева: на чем ездит известный актер и шоумен

Машины которые взял для себя Нагиев.
Телеведущий, актер сериалов и кино выбирает в жизни автомобили ничуть не менее эффектные, чем его герои на голубом экране. Так что же есть в гараже Дмитрия Нагиева? Что выбирает для себя один из самых высокооплачиваемых актеров современной России? Стоит сразу же отметить, что машины в его коллекции очень разные. Посмотрим на них поближе.
1. «Запорожец»
Первый и любимый Запорожец.
Автомобиль, которым Дмитрий Нагиев сегодня совсем не пользуется, но который помнит и любит. А все потому, что «Запорожец» стал для актера кино и телеведущего первым автомобилем, который он купил для себя в юности.
2. ВАЗ 2106
Не менее любимый ВАЗ Нагиева.
Другой «общенародный» автомобиль, который принадлежал Нагиеву. Сегодня аналогичный ВАЗ баклажанового цвета стоит в гараже звезды в качестве коллекционного объекта. Машина была второй в его собственности.
3. Hyundai Equus Limousine
Этот Hyundai Equus Limousine у актера на каждый день.
Чаще всего на улицах городов актера можно увидеть на вот таком автомобиле. Сам Дмитрий Нагиев считает роскошный Hyundai Equus Limousine венцом своего гаража. Стоит отметить, что новенький Equus сегодня обойдется в 4.8 млн рублей. Подержанную модель можно найти и за 1.5 млн.
4. Mercedes-Benz AMG S 63 Coupe
Иногда Дмитрий Нагиев ездит на роскошном спортивном Мерседес.
Второй автомобиль, который сегодня активно использует Нагиев – спортивный AMG S 63 Coupe. Мощный и злой. Этот автомобиль любим звездой ничуть не меньше, чем упомянутый выше «повседневный» лимузин. Стоит такая машина 9.5 млн рублей.
5. Cadillac Escalade
Имеется в гараже и Cadillac Escalade.
Еще одна роскошная модель в гараже Дмитрия Нагиева - Cadillac Escalade. Впрочем, пользуется им актер, судя по всему, не часто. Именно в этой машине его замечают на улицах городов достаточно редко.
Бонус: Volkswagen Polo
Есть даже непрезентабельный Polo.
Неоднократно Дмитрий Нагиев был замечен на городских улицах и на совершенно не презентабельном Volkswagen Polo. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что звезда выбирает самые разные автомобили. Просто то, что нравится.
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