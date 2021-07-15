Почему англичане не используют смеситель для воды, как жители в других странах

Смеситель горячей и холодной воды – вот одно из главным сантехнических достижений человечества. Сложно представить, что в наше время кто-то может еще обходиться без такой простой, но в тоже время гениальной вещи! Впрочем, в некоторых местах смесители не используются нарочно. Особенно популярен такой подход в Англии. Зачем же местные отказываются добровольно от одного из благ цивилизации?
Во-первых, это красиво. |Фото: yandex.com.
Те, кому довелось побывать в Великобритании, наверняка обращал внимание не только на странный юмор, плохую погоду и двухэтажные автобусы. Но еще и на то, что очень часто в ванной и кухне у англичан вместо одного крана со смесителем горячей и холодной воды сразу два раздельных крана. Самое любопытное, что данная практика является вовсе не какой-то прихотью местных, а вполне продуманно, осознанное решение.
Все еще широко распространены. |Фото: ofigenno.com.
Интересный факт: англичане очень гордятся своей манерой использования воды из крана.
Пользоваться такой сантехнической системой достаточно просто. Второе по важности, что есть в каждой раковине помимо двух кранов – это затычка на сливе. У нас точно такая же есть в каждой ванне, а вот у англичан затычки еще и в раковинах. Назначение очевидно – не дать горячей и холодной воде утекать, пока человек не закончил все, что задумал с водой. Кстати, такая манера использования теплой воды создает некоторую специфику в привычных «санитарных» процедурах. Например, англичане не ополаскивают посуду после мытья, а сразу же отправляют ее в сушку. Точно также, они не ополаскивают руки, а сразу вытирают их полотенцем.
Некоторые, впрочем, делают вот так. |Фото: newtechnow.co.uk.
Традиция отсутствия смесителей воды уходит своими корнями еще в XIX век. Тогда системы централизованного отопления и водоснабжения не существовало. В каждом доме была своя система нагрева и подачи воды. При этом для ванн подавалась только горячая вода, а для кухни – только холодная. С развитием прогресса, необходимость в подобной подаче воды отпала, однако традицию «смешивания» жители туманного Альбиона сохранили.
Или даже вот так. ¦Фото: takprosto.cc.
Впрочем, сегодня дело не только в традициях, но еще и в экономии. Дело в том, что когда человек набирает воду для своих нужд в раковину, то он тратит ее намного меньше, по сравнению с тем, когда вода просто течет. Такая особенность продиктована в том числе стоимостью энергоресурсов в стране. Можно с уверенностью сказать, что Великобритания – это та страна, где в канализацию утекает меньше всего чистой воды.
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