30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Если вы еще не слышали о нем, знайте: разноцветный скотч – чудесное изобретение, которое поможет любому предмету выглядеть намного милее и ярче.

Мы нашли много интересных вариантов использования разноцветного скотча в интерьере и не только.

Прокрутите вниз фотографии и посмотрите все идеи для вдохновения!

1. Разукрасьте старенькие жалюзи. Приклейте на них полоски одного или разного цвета. И они будут выглядеть как новые.

2. Из скотча и зубочисток при помощи ножниц сделайте небольшие декоративные флажки.

Приклейте ленту к зубочистке и вырежьте флажок нужной формы. Чаще всего такие декорации используют для украшения кексов. Длинными же лучинами можно декорировать коктейли.

3. Разноцветный скотч полупрозрачный, поэтому при большом желании его можно использовать для украшения клавиатуры.

Это достаточно кропотливое занятие, но результат получается симпатичным. Чтобы скотч не вылезал за края клавиш, подрезать его лучше всего острым лезвием.

4. Большой абажур можно декорировать скотчем изнутри. С маленькими лучше не рисковать – липкая лента может расплавиться. Чтобы рисунок получился аккуратным, сначала нанесите рисунок на поверхность карандашом (хотя бы схематически).

При желании старенький абажур и снаружи можно обновить.

Дайте волю фантазии – сделайте абстрактный узор, наклеивая ленты в хаотичном порядке.

5. Необязательно тратиться на дорогой горшок. Из обычного пластикового, обклеенного разноцветным скотчем, можно сделать стильное дополнение интерьера.

Эти чудные горшки раньше были ведерками для мороженого.

6. Обычные пластиковые стаканчики выглядят скучновато. Чтобы исправить это, перед вечеринкой наклейте на них по полосочке скотча.

7. Из разноцветных липких лент получаются милые кухонные ленточки. Сделать их можно из двух слоев скотча, соединенных липкими сторонами друг к другу, и тоненькой проволоки, приклеенной посередине. Такие завязки надежно держатся и выглядят очень мило.

8. Заклеить разноцветными лентами можно даже велосипед. Главное скотч выбрать получше, чтобы держался надежнее.

9. Сделайте разноцветные флажки на проводах, чтобы как можно скорее находить нужный. Для этого обверните шнур кусочком ленты и сделайте на нем соответствующую пометку перманентным маркером.

10. Клейкую ленту можно использовать в ногтевом сервисе. Отрезайте небольшие кусочки ее и приклеивайте на ногти. Для большей прочности сверху скотч покройте бесцветным лаком.

11. Отлично разноцветный скотч смотрится на стареньких столовых приборах (в особенности на деревянных).

12. Как вам идея для подстаканников из остатков плитки и цветного скотча?

13. Со скотчем новую жизнь могут получить и старенькие прищепки. Можете заклеить лентой все их стороны или только определенные.

14. Да и канцелярские прищепки, если их обклеить скотчем, выглядеть начнут значительно привлекательнее. Только постарайтесь аккуратно обворачивать их поверхность. И не забудьте обрезать лишнее по краям.

15. Лопасти вентилятора – вот еще одно место, куда можно применить разноцветные клейкие ленты. Наклеивайте их прямо на поверхность в стык друг к другу и через определенный промежуток – как больше нравится.

16. Магнит + цветной скотч поверх него = оригинальный магнит.

17. Украсьте лентой свечку или подсвечник. Клейте скотч прямо на поверхность. При наличии времени и желания можете вырезать фигурные полоски.

18. Сделайте гирлянду. Приклейте скотч на нитку, ленту или проволоку. Вырежьте галочку со свободного края (или сделайте косой срез) – флажок готов.

19. Приклейте кусочек скотча к петельке скрепки и используйте ее в качестве закладки.

20. Если лентой можно заклеить клавиатуру, то почему бы заодно не использовать его и для украшения крышки ноутбука? А еще клейкая лента защитит поверхность ноутбука от царапин и сколов!

21. И мебели

22. И баночек для консервации. Наклеивать ленту можно прямо на стеклянную поверхность. Или же воспользуйтесь уже знакомой идеей с гирляндами – сделайте небольшую и повяжите ее вокруг баночки.

23. Из скотча получаются прекрасные рамочки для фото. Приклейте ленты по краям. Но только постарайтесь сделать это аккуратно и ровно. Иначе вид будет подпорчен.

24. Книжные корешки постоянно растрепываются и рвутся. Укрепите их скотчем.

25. Из двух втулок от широкого скотча и цветного скотча можно сделать яркую подставку для карандашей и ручек

26. Пробковую подложку для ламината можно использовать как доску для заметок, а украсить ее можно с помощью того же разноцветного скотча.

27. Старая кухня, фантазия, скотч, и вскоре все увидевшие результат начнут вас приглашать в качестве специалиста в вопросах интерьерного дизайна. Липкая лента – отличная идея для тех, кто уже смотреть не может на старенькие фасады своей кухни. С ее же помощью дизайн можно будет менять хоть каждый день.

28. Из клейкой ленты получится чудная фреска в детской. Продумайте рисунок, можете даже нанести на стену эскиз. Запаситесь разноцветным скотчем и творите.

29. Скотч можно также использовать в качестве временных обоев. Причем лента годится не только для того чтобы держать отваливающиеся куски. С ее помощью на поверхности стены можно сделать оригинальный орнамент.

30. Не торопитесь покупать новый чехол для телефона, если рисунок на старом вам надоел и больше не нравится. Просто спрячьте его за новым, сделанным из полосок.

31. С помощью скотча можно преобразить даже посуду!

32. Освежите интерьер с помощью ярких акцентов. Наклеив скотч на розетки и выключатели, вы сами удивитесь, как преобразиться скучное помещение.

Понравились идеи! Поделитесь ими с друзьями, они будут в восторге!

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