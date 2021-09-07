Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Если вы еще не слышали о нем, знайте: разноцветный скотч – чудесное изобретение, которое поможет любому предмету выглядеть намного милее и ярче.

Мы нашли много интересных вариантов использования разноцветного скотча в интерьере и не только.

Прокрутите вниз фотографии и посмотрите все идеи для вдохновения!

1. Разукрасьте старенькие жалюзи. Приклейте на них полоски одного или разного цвета. И они будут выглядеть как новые.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

2. Из скотча и зубочисток при помощи ножниц сделайте небольшие декоративные флажки.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Приклейте ленту к зубочистке и вырежьте флажок нужной формы. Чаще всего такие декорации используют для украшения кексов. Длинными же лучинами можно декорировать коктейли.

3. Разноцветный скотч полупрозрачный, поэтому при большом желании его можно использовать для украшения клавиатуры.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча
30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Это достаточно кропотливое занятие, но результат получается симпатичным. Чтобы скотч не вылезал за края клавиш, подрезать его лучше всего острым лезвием.

4. Большой абажур можно декорировать скотчем изнутри. С маленькими лучше не рисковать – липкая лента может расплавиться. Чтобы рисунок получился аккуратным, сначала нанесите рисунок на поверхность карандашом (хотя бы схематически).

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

При желании старенький абажур и снаружи можно обновить.

Дайте волю фантазии – сделайте абстрактный узор, наклеивая ленты в хаотичном порядке.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

5. Необязательно тратиться на дорогой горшок. Из обычного пластикового, обклеенного разноцветным скотчем, можно сделать стильное дополнение интерьера.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Эти чудные горшки раньше были ведерками для мороженого.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

6. Обычные пластиковые стаканчики выглядят скучновато. Чтобы исправить это, перед вечеринкой наклейте на них по полосочке скотча.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

7. Из разноцветных липких лент получаются милые кухонные ленточки. Сделать их можно из двух слоев скотча, соединенных липкими сторонами друг к другу, и тоненькой проволоки, приклеенной посередине. Такие завязки надежно держатся и выглядят очень мило.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

8. Заклеить разноцветными лентами можно даже велосипед. Главное скотч выбрать получше, чтобы держался надежнее.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

9. Сделайте разноцветные флажки на проводах, чтобы как можно скорее находить нужный. Для этого обверните шнур кусочком ленты и сделайте на нем соответствующую пометку перманентным маркером.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

10. Клейкую ленту можно использовать в ногтевом сервисе. Отрезайте небольшие кусочки ее и приклеивайте на ногти. Для большей прочности сверху скотч покройте бесцветным лаком.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

11. Отлично разноцветный скотч смотрится на стареньких столовых приборах (в особенности на деревянных).

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

12. Как вам идея для подстаканников из остатков плитки и цветного скотча?

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

13. Со скотчем новую жизнь могут получить и старенькие прищепки. Можете заклеить лентой все их стороны или только определенные.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

14. Да и канцелярские прищепки, если их обклеить скотчем, выглядеть начнут значительно привлекательнее. Только постарайтесь аккуратно обворачивать их поверхность. И не забудьте обрезать лишнее по краям.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

15. Лопасти вентилятора – вот еще одно место, куда можно применить разноцветные клейкие ленты. Наклеивайте их прямо на поверхность в стык друг к другу и через определенный промежуток – как больше нравится.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

16. Магнит + цветной скотч поверх него = оригинальный магнит.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

17. Украсьте лентой свечку или подсвечник. Клейте скотч прямо на поверхность. При наличии времени и желания можете вырезать фигурные полоски.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

18. Сделайте гирлянду. Приклейте скотч на нитку, ленту или проволоку. Вырежьте галочку со свободного края (или сделайте косой срез) – флажок готов.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча
30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

19. Приклейте кусочек скотча к петельке скрепки и используйте ее в качестве закладки.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

20. Если лентой можно заклеить клавиатуру, то почему бы заодно не использовать его и для украшения крышки ноутбука? А еще клейкая лента защитит поверхность ноутбука от царапин и сколов!

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

21. И мебели

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

22. И баночек для консервации. Наклеивать ленту можно прямо на стеклянную поверхность. Или же воспользуйтесь уже знакомой идеей с гирляндами – сделайте небольшую и повяжите ее вокруг баночки.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

23. Из скотча получаются прекрасные рамочки для фото. Приклейте ленты по краям. Но только постарайтесь сделать это аккуратно и ровно. Иначе вид будет подпорчен.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча
30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

24. Книжные корешки постоянно растрепываются и рвутся. Укрепите их скотчем.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

25. Из двух втулок от широкого скотча и цветного скотча можно сделать яркую подставку для карандашей и ручек

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

26. Пробковую подложку для ламината можно использовать как доску для заметок, а украсить ее можно с помощью того же разноцветного скотча.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

27. Старая кухня, фантазия, скотч, и вскоре все увидевшие результат начнут вас приглашать в качестве специалиста в вопросах интерьерного дизайна. Липкая лента – отличная идея для тех, кто уже смотреть не может на старенькие фасады своей кухни. С ее же помощью дизайн можно будет менять хоть каждый день.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

28. Из клейкой ленты получится чудная фреска в детской. Продумайте рисунок, можете даже нанести на стену эскиз. Запаситесь разноцветным скотчем и творите.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

29. Скотч можно также использовать в качестве временных обоев. Причем лента годится не только для того чтобы держать отваливающиеся куски. С ее помощью на поверхности стены можно сделать оригинальный орнамент.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

30. Не торопитесь покупать новый чехол для телефона, если рисунок на старом вам надоел и больше не нравится. Просто спрячьте его за новым, сделанным из полосок.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

31. С помощью скотча можно преобразить даже посуду!

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

32. Освежите интерьер с помощью ярких акцентов. Наклеив скотч на розетки и выключатели, вы сами удивитесь, как преобразиться скучное помещение.

30 ярких идей освежить интерьер с помощью цветного скотча

Понравились идеи! Поделитесь ими с друзьями, они будут в восторге!

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх