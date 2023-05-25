Почему исчесли самураи: 12 увлекательных фактов о бесстрашных воинах

Самураи были одними из самых впечатляющих воинов, которых когда-либо знал мир. Яростно преданные своим лордам, они скорее убьют себя, чем столкнутся с бесчестьем. Эти люди были хорошо обученными, закалёнными в боях кадровыми солдатами, которые в одно мгновение готовы были сражаться насмерть. Или, по крайней мере, так было в период Сэнгоку. К концу периода Эдо многие из них стали менее милитаристскими и более бюрократическими. Упадок и падение самураев происходили медленно и в результате многих небольших движений, которые превратили феодальную Японию в более современную страну.
Постепенная модернизация и крупные события, такие как восстание Сацума и создание Японии Мэйдзи, в конечном счёте ознаменовали последние дни воинской культуры и конец самурайского образа жизни.
1. Недовольство
Представления самураев в период Муромати. \ Фото: journaldujapon.com.
В течение XIX века многие самураи среднего и низшего класса становились всё более недовольными структурой японского общества. В то время самураи были правящим классом в Японии. Определяющей характеристикой этого класса было то, что они были кадровыми военными, хотя по своим функциям выполняли множество обычных задач от бюрократических до решения фермерских проблем.
Токугава Иэмицу - 3-й сёгун из династии Токугава, правивший Японией с 1623-1651 годы. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Клан Токугава был главным, и они правили из Эдо (современный Токио) как сегунат Токугава. Правивший с 1603 года сегун был главой семьи Токугава, занимавшей должность верховного военного правителя. Эдикты передавались от сегуна местным дайме (главам кланов), которые управляли своими территориями подобно губернаторам. Отдельные самураи получали жалованье, определяемое военной иерархией.
Статус определялся наследственностью и рангом, и существовала огромная разница в богатстве и статусе между самураями высшего класса и низшими. Самураям среднего класса всё больше не хватало мобильности. Хотя самураи низшего класса и имели некоторую мобильность, они не могли поддерживать её из поколения в поколение.
2. Раскол Японии
Ост-Индская эскадра США в Токийском заливе. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Когда коммодор Мэтью Перри вошёл в залив Эдо в 1853 году, это положило начало ряду событий, которые навсегда изменили Японию. Перри в сопровождении тяжеловооруженного флота был послан президентом Миллардом Филмором для открытия торговли между Японией и Соединёнными Штатами.
Сегун Токугава Иэмоти. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В Японии рос раскол между теми, кто хотел сохранить изоляционизм, и теми, кто хотел приветствовать иностранцев. В то время сегунат Токугава находился у власти. Император всё ещё существовал, но в основном только как номинальное лицо.
Сегун Токугава Иэмоти в конце концов решил открыть порты, но император Комэй возражал против договора. Сегунат проигнорировал желание императора и всё равно открыл порты. Затем в 1863 году император Комэй порвал с традицией подчиняться сегуну, издав приказ «изгнать варваров».
3. Бунт клана Тёсю
Хоро самурай. \ Фото: culturelandshaft.wordpress.com.
Игнорирование желания императора относительно изоляционизма само по себе не было достаточным, чтобы положить конец сегунату Токугава, но это вызвало гнев многих самураев, особенно в клане Тёсю. Клан располагался в юго-западной части Хонсю, относительно далеко от власти сегуна в Эдо. В клане Тёсю власть перешла к самураям, которые были недовольны сегунатом и стремились покончить с ним. Они были настроены против иностранцев и, следовательно, выступали за императора.
Пятеро из Тёсю. \ Фото: google.com.ua.
Воинские части в клане Тёсю были сформированы с целью изгнания иностранных захватчиков. Солдаты набирались с окраин самурайского класса, и это ослабляло традиционную самурайскую иерархию внутри клана.
Недовольство клана достигло апогея в 1864 году. В дополнение к борьбе с иностранцами в попытке «изгнать варваров», Тёсю подняли восстание у ворот Хамагури.
Самураи из клана пытались захватить Киото (резиденцию императора) и восстановить политическую власть императора, но были отбиты силами сегуната. В отместку за нападение сегунат предпринял попытку отомстить клану Тёсю.
4. Клан Сацума
Самураи. \ Фото: dimensionargentina.blogspot.com.
Клан Сацума в конечном счёте объединился с Тёсю против сегуната. Широкая поддержка императора действительно существовала, но в отличие от Тёсю в клане Сацума были менее радикальные элементы.
Сегун Токугава Ёсинобу. \ Фото: ru.wikipedia.org.
В результате лоялистское движение в клане Сацума превратилось в попытку восстановить власть императора политическими средствами. К 1866 году лоялистские элементы получили контроль над кланом Сацума, и они присоединились к Тёсю в союзе против сегуната.
В том же году два клана объединились, чтобы разгромить вторую попутку сегунов отомстить Тёсю. Это привело к значительной потере власти сегуната. Однако вскоре после смерти императора Комэй, и сегуна Токугава Иэмоти, их сменили император Мэйдзи и сегун Токугава Ёсинобу.
5. Конец сегуната
Император Мэйдзи. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.
В 1867 году сегун Токугава Ёсинобу официально подал в отставку, фактически отрёкшись от власти императора. Эта акция была частью усилий по удержанию клана Токугава на важном посту в новом правительстве.
Затем 3 января 1868 года в Киото произошёл государственный переворот, и император был восстановлен в качестве высшей власти в Японии в результате события, названного реставрацией Мэйдзи. В этот переходный период правительство Мэйдзи продолжало сотрудничать с правительством Токугавы. Это расстроило сторонников жёсткой линии в кланах Тёсю и Сацума, которые убедили собрание Мэйдзи отменить титул сегуна и конфисковать земли Ёсинобу.
6. Новая эра
Революция Мэйдзи. \ Фото: vpro.nl.
«Клятва пяти статей» была уставным документом реставрации Мэйдзи 1868 года. Этот короткий документ ознаменовал резкий поворот в имперской политике, прежде всего указывая на открытость для международного сообщества. Это важно, учитывая, что одним из начальных пунктов разделения между императором и сегуном было сопротивление императора иностранному влиянию.
В документе также подчёркивалось, что простому народу должно быть позволено заниматься своим собственным призванием, чтобы не было недовольства. Другими словами, стены между социальными классами начали потихоньку рушиться.
7. Бошинская война
Самураи клана Симадзу из княжества Сацума, боровшиеся на стороне императора в период Войны Босин. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Бошинская война велась между двумя самурайскими группировками. Бывший сегун Токугава Ёсинобу был возмущён тем, что он и его клан были исключены из нового правительства Мэйдзи, и, по сути, решил отказаться от своего отречения. Это привело к конфронтации между имперскими силами Мэйдзи, включая Сацума и Тёсю, и силами, лояльными сегунату.
Война началась 3 января 1868 года с государственного переворота в Киото.
Ёсинобу отошёл на юг, к Осаке. Затем 27 января войска сегуна выступили навстречу имперскому союзу Сацума-Тёсю у южного входа в Киото. Силы сегуната были частично обучены французскими военными советниками и превосходили имперские войска в три раза. Несмотря на это, имперские войска были хорошо оснащены современным вооружением, включая гаубицы Армстронга, винтовки Минье и несколько пушек Гатлинга.
Война Босин. \ Фото: militaryhistorynow.com.
После целого дня безрезультатных боёв силам Сацума-Тёсю был вручен имперский флаг, официально признанный императором императорской армией. Это заставило другие видные кланы дезертировать. Деморализованный Ёсинобу бежал из Осаки в Эдо, и силы сегуната отступили.
Когда имперские войска получили преимущество, они смогли захватить Эдо. В этот момент Ёсинобу поместили под домашний арест. Северный союз продолжал сражаться во имя сегуната, но в конечном итоге потерпел поражение в последней битве при Хакодате на Хоккайдо.
8. Лишение самураев власти
Гравюры Ёситоси Цукиока. \ Фото: pinterest.com.
Конец сегуната также ознаменовал конец феодализма в Японии и массовую реструктуризацию правительства. Во время реставрации Мэйдзи император принял ряд западных концепций, таких как конституционное правительство. К концу Бошинской войны предпринимались усилия по полной ликвидации кастовой системы, существовавшей с XII века, и замене её централизованным имперским правительством.
К концу войны Босин императорский совет состоял в основном из самураев из кланов Сацума и Тёсю, с некоторыми представителями других известных кланов. К 1869 году дайме были отстранены от власти, а к 1871 году бывшие владения были превращены в префектуры.
Упразднение владений было немаловажным делом, и план требовал поддержки многих выдающихся самураев. Тем не менее, этот шаг вызвал некоторые трения между новым имперским правительством и некоторыми самураями. Напряжённость нарастала по мере того, как император объявлял все классы равными (идея, заимствованная у новоприбывших жителей Запада), а класс самураев систематически лишался привилегий и статуса.
9. Очередная угроза
Императорские войска отправляются в Иокогаму для борьбы с восстанием Сацума в 1877 году. \ Фото: ifuun.com.
Правительство Мэйдзи фактически положило конец самурайской монополии на военную службу. До этого момента армии самураев были непосредственно лояльны местным дайме. С упразднением дайме и их территорий необходимо было сформировать национальную имперскую армию. Это произошло в 1872 году, когда правительство Мэйдзи ввело всеобщую воинскую повинность. Каждый мужчина, самурай он или нет, должен был отдать три года военной службы. Это подрывало саму цель существования класса самураев. Многие самураи, которые помогли свергнуть сегунат и восстановить императора, теперь оказались под угрозой.
10. Изъятие мечей
Самурай с мечом. \ Фото: blendspace.com.
Было несколько указов, направленных против класса самураев, но указ Хайтореи был особенно болезненным. После его принятия в 1876 году самураям было запрещено носить мечи.
Меч был определяющим символом самурая. В 1588 году сегун Тоётоми Хидэёси принял катана-гари, которая запрещала носить мечи всем, кроме действующих самураев. На тот момент мечи находились у кокудзинов (разоренных самураев), ронинов (самураев, потерявших хозяина), а также у бедных слоёв населения. Потеря оружия разозлила многих, и некоторые из них использовали свои теперь незаконные мечи, чтобы поднять вооружённое восстание.
11. Последний бой
Битва при Сирояме. \ Фото: japantimes.co.jp.
Клан Сацума сыграл важную роль в свержении сегуната и восстановлении имперской власти, но быстрый распад их образа жизни, казалось, изменил их мнение о новом правительстве. В 1877 году самураи были готовы к бою.
На острове Кюсю небольшая группа мятежных самураев во главе с Сайго Такамори осадила замок Кумамото. Они были вынуждены отступить, когда императорская армия прибыла, и после нескольких незначительных поражений они были окружены на горе Энодаке. Им удалось бежать обратно в свою крепость в Кагосиме, но их силы были сокращены с трёх тысяч до четырёхсот. Теперь эти самураи столкнулись с имперской армией численностью более тридцати тысяч человек.
Заняв холм Сирояма за пределами Кагосимы, самураи приготовились к своему последнему сражению. Они были окружены императорской армией во главе с генералом Ямагатой Аритомо, который приказал своим войскам рыть траншеи, чтобы помешать мятежникам снова бежать.
В три часа ночи 23 сентября имперские войска атаковали с помощью артиллерии, поддерживаемой военными кораблями из близлежащей гавани. Мятежные самураи, вооружённые традиционным оружием, таким как мечи и копья, вступили в бой с вооружёнными имперскими войсками. К шести утра осталось только сорок повстанцев. Сайго был тяжело ранен. Друг помог ему добраться до тихого места, где он совершил сэппуку. Оставшиеся самураи затем предприняли последнюю самоубийственную атаку и были уничтожены пушками Гатлинга.
12. Последний самурай
Сайго Такамори - последний самурай. \ Фото: it.quora.com.
История Сайго Такамори иллюстрирует сложный характер событий, приведших к гибели самуроев. Он начал свою карьеру в качестве посланника клана Сацума, где провёл несколько лет в Эдо, работая с сегуном. После чистки, которая устранила тех, кто выступал против политики сегуна, включая Сайго, он бежал из Эдо. Он был сослан на остров Амами Осима, где провёл три года, женился и стал отцом двоих детей. К сожалению, его жена была простолюдинкой, поэтому его семье пришлось остаться, когда Сайго был отозван для дальнейшего служения клану Сацума.
Сайго возглавил первую экспедицию сил сегуната против Тёсю. Позже, когда Сацума объединился с Тёсю, он сыграл свою роль в восстановлении императора, которого твёрдо поддерживал. К сожалению, его решение попытаться остановить восстание против сегуна, которое он считал неосмотрительным, было неверно истолковано, и он был обвинён в измене. Позже он был помилован и участвовал в реставрации Мэйдзи, став советником императора.
После того, как новое правительство начало принимать законы, направленные против самураев, Сайго почувствовал, что новое правительство предает принципы, на которых оно было основано. Вестернизация и возросшая открытость для иностранцев резко контрастировали с движением «почитай императора, изгони варваров», которое положило начало революции.
В то время, как он сотрудничал с решениями об упразднении владений и введении воинской повинности, Сайго провёл черту в Указе Хайтореи. Он возглавил восстание Сацума и демонстративно погиб, став известным как последний истинный самурай.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии