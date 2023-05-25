Почему исчесли самураи: 12 увлекательных фактов о бесстрашных воинах

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Самураи были одними из самых впечатляющих воинов, которых когда-либо знал мир



Самураи были одними из самых впечатляющих воинов, которых когда-либо знал мир . Яростно преданные своим лордам, они скорее убьют себя, чем столкнутся с бесчестьем. Эти люди были хорошо обученными, закалёнными в боях кадровыми солдатами, которые в одно мгновение готовы были сражаться насмерть. Или, по крайней мере, так было в период Сэнгоку. К концу периода Эдо многие из них стали менее милитаристскими и более бюрократическими. Упадок и падение самураев происходили медленно и в результате многих небольших движений, которые превратили феодальную Японию в более современную страну.







1. Недовольство

Представления самураев в период Муромати. \ Фото: journaldujapon.com.

Токугава Иэмицу - 3-й сёгун из династии Токугава, правивший Японией с 1623-1651 годы. \ Фото: ru.wikipedia.org.

2. Раскол Японии

Ост-Индская эскадра США в Токийском заливе. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Сегун Токугава Иэмоти. \ Фото: ru.wikipedia.org.

3. Бунт клана Тёсю

Хоро самурай. \ Фото: culturelandshaft.wordpress.com.

Пятеро из Тёсю. \ Фото: google.com.ua.

4. Клан Сацума

Самураи. \ Фото: dimensionargentina.blogspot.com.

Сегун Токугава Ёсинобу. \ Фото: ru.wikipedia.org.

5. Конец сегуната

Император Мэйдзи. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

6. Новая эра

Революция Мэйдзи. \ Фото: vpro.nl.

7. Бошинская война

Самураи клана Симадзу из княжества Сацума, боровшиеся на стороне императора в период Войны Босин. \ Фото: ru.wikipedia.org.

Война Босин. \ Фото: militaryhistorynow.com.

8. Лишение самураев власти

Гравюры Ёситоси Цукиока. \ Фото: pinterest.com.







9. Очередная угроза

Императорские войска отправляются в Иокогаму для борьбы с восстанием Сацума в 1877 году. \ Фото: ifuun.com.

10. Изъятие мечей

Самурай с мечом. \ Фото: blendspace.com.

11. Последний бой

Битва при Сирояме. \ Фото: japantimes.co.jp.







12. Последний самурай

Сайго Такамори - последний самурай. \ Фото: it.quora.com.