С чем в СССР пили пиво: самые популярные закуски из прошлого

1. Вареный горох с солью

Вареный горох. |Фото: skidka-pervym.ru.

2. Вареное яйцо с майонезом

До сих пор закусывают! |Фото: arnfoto.ru.

3. Соленые сушки и чипсы

Сушки с солью. |Фото: zdorovogotovim.ru.

4. Раки и креветки

Раков скорее всего пришлось бы сначала самому ловить. |Фото: podacha-blud.com.

5. Рыба

Нестареющая классика. |Фото: zaokotak.ru.

6. Ржаные сухари с чесноком

Кириешки советские. ¦Фото: receptykulinarov.ru.