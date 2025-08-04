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С чем в СССР пили пиво: самые популярные закуски из прошлого




Пивных в Советском Союзе хватало. Долгое время пенистый напиток оставался одним из самых популярных вариантов «горячительного». Практически в каждом таком заведении можно было не только промочить глотку, но и поесть. Ну, или во всяком случае разжиться закуской к пиву, чтобы было как-то веселее. Закусок было не так уж мало, хотя по-настоящему популярные варианты можно пересчитать по пальцам двух рук.


1. Вареный горох с солью


Вареный горох. |Фото: skidka-pervym.ru.

Вареный горох. |Фото: skidka-pervym.ru.

 

Сегодня уже мало кто помнит, а некоторые и вовсе не знают… Однако, одной из самых вкусных и популярных закусок к выпивке (в том числе к пиву!) в Советском Союзе были жареный нут и соленый вареный горох. Горох бывал разным. В некоторых случаях он был сразу соленым. В других к закуске прилагалась солонка. Единственный недостаток такого блюда – оно очень быстро съедалось. В пивных вареный горох обычно продавали по 10 копеек за порцию.

2. Вареное яйцо с майонезом



До сих пор закусывают! |Фото: arnfoto.ru.

До сих пор закусывают! |Фото: arnfoto.ru.

 

Еще одна достаточно популярная закуска к выпивке, которую подавали в пивных и кафе. Обычное отварное яйцо с небольшим количеством майонеза. Просто и вкусно, никаких изысков. В некоторых заведениях к майонезу и яйцу также прилагался перчик. Если речь шла о пиве, то обычно яйцом закусывали после 3-4 больших глотков горячительного напитка. Одного яйца обычно вполне хватало на бутылочку.

3. Соленые сушки и чипсы


Сушки с солью. |Фото: zdorovogotovim.ru.

Сушки с солью. |Фото: zdorovogotovim.ru.

 

Многие советские граждане пили пиво просто с сушками. Правда, не простым, а солеными. Сушки эти были большого размера и продавались в пивных примерно по 5-10 копеек за пару.
Нескольких колечек было вполне достаточно не только, чтобы закусить, но и перебить чувство голода! Также в советских пивных встречались чипсы, например, 50-граммовые пачки «Московского картофеля» по 10 копеек. По сути, эти были ломтики картошки, обжаренные в масле. Единственный минус – встречались далеко не по всей стране советов.

4. Раки и креветки


Раков скорее всего пришлось бы сначала самому ловить. |Фото: podacha-blud.com.

Раков скорее всего пришлось бы сначала самому ловить. |Фото: podacha-blud.com.

 

В самих пивных заведениях раков продавали, прямо скажем, нечасто. Зато некоторые отчаянные любители пива сами ходили на рыбалку и ловили речную живность… В последнем случае вареные раки всегда были событием. Готовили их целым казаном, после чего устраивали пивной пир! Куда чаще в советских пивных можно было увидеть креветок. Стоили они, конечно, недешево, порция – 65 копеек. Но иногда так и хотелось себя побаловать. Конечно же, креветки встречались не везде и не всегда. Однако в крупных городах проблем с ними не было, ну или почти не было.

5. Рыба


Нестареющая классика. |Фото: zaokotak.ru.

Нестареющая классика. |Фото: zaokotak.ru.

 

Куда же без рыбы! Конечно же, пиво в Советском Союзе активно употребляли с рыбой. Наверное, не будет преувеличением сказать, что вяленая, копченая и сушенная рыбешка – это самый популярный вариант пивной закуски. Так было тогда, так остается и сейчас. Чаще всего в пивных можно было увидеть карася, ельца и окуня. Одной сушеной рыбы, как правило, вполне хватало на 1-2 кружки пенистого напитка. Вяленая рыба большой популярностью не пользовалась, а среди копченой, наиболее популярными вариантами были ставрида и скумбрия.

6. Ржаные сухари с чесноком


Кириешки советские. ¦Фото: receptykulinarov.ru.

Кириешки советские. ¦Фото: receptykulinarov.ru.

 

Еще одна закуска к пиву, о которой просто невозможно не упомянуть. Закуска была популярным самодельным вариантом. В пивных такая не продавалась. Чаще всего ржаные сухари с чесноком готовили те, кто не хотел или не мог тратиться на покупные закуски. Готовились сухарики из остатков хлеба, которые нарезались в полоски шириной в палец, смазывались маслом, посыпались солью, натирались чесноком и отправлялись в духовку. А ведь сегодня, по сути, такие же сухари продают в каждом магазине в пивном отделе или на кассе.

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