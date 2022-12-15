Бесполезные части тела человека

Понятно, что наше тело не могло выглядеть так, как сегодня, без каких-либо изменений. Как вы, возможно, знаете, на самом деле это результат многих лет того, что мы называем эволюцией. Поскольку наши предки изменили свои повседневные привычки, чтобы приспособиться к некоторым изменениям в окружающей среде, на протяжении многих лет их тело реагировало, приспосабливаясь к их новым потребностям. С доисторических времен оно не переставало развиваться, меняться и адаптироваться. Но самое забавное, что сколько бы времени ни прошло, некоторые части нашего тела все еще не очень полезны для нас с нашим нынешним образом жизни. На самом деле они раскрывают массу информации о нашем прошлом … Мы хотим познакомить вас с 10 частями человеческого тела, которые могли быть полезны нашим предкам, но сегодня они уже не очень полезны, и наше тело знает об этом.









1. Длинная ладонная мышца. У некоторых людей может не быть того, что называется длинной ладонной мышцей, и они могли бы даже прожить долгое время, не зная этого об этом. Но не волнуйтесь, если вы принадлежите к этой группе людей, вы ничего не упускаете. На самом деле, даже те, у кого она есть, могут не знать о ее существовании, и не зря. Но прежде чем объяснять почему, давайте рассмотрим, как определить, есть ли у вас эта мышца. Это очень просто: попробуйте прикоснуться мизинцем к большому пальцу, одновременно повернув ладонь к лицу. Если он у вас есть, вы должны увидеть, как мышца поднимается, как сухожилие в руке. Если вы один из «привилегированных» людей, у кого есть эта мышца, вам, вероятно, интересно, для чего она используется … Ну, ничего. Все свидетельства указывают на то, что на самом деле это просто то, что мы унаследовали от наших предков. Конечно, они использовали эту мышцу постоянно. Но с тех пор, как большие пальцы рук стали обычным явлением (очень давно), длинные ладонные мышцы стали бесполезны. За исключением того, что они все еще там, на том же месте, ничего не делает. Это что-то вроде пережитка.







2. Аппендикс. Большинство из нас осознают существование аппендикса только тогда, когда он раздувается и приводит к известному аппендициту. Конечно, это далеко не хорошее воспоминание … Поскольку после его удаления люди просто продолжают жить своей жизнью, как будто ничего не произошло, считалось, что он стал бесполезным. Но на самом деле исследования показали, что аппендикс защищает вашу иммунную систему, вмещая полезные бактерии, которые регулируют вашу кишечную флору. Это может показаться немного расплывчатым, поэтому давайте немного разберемся. Когда у нас есть определенные типы заболеваний, такие как гастроэнтерит, наш организм хочет избавиться от них любой ценой. Вот когда он начинает избавляться от бактерий, но делает это, не отделяя хорошие бактерии от плохих. И, как вы, возможно, уже поняли, не все из них — «плохие парни» в этой истории, и нашему желудку действительно нужны бактерии, чтобы нормально работать. Чтобы их не смыло с другими, хорошие бактерии должны укрыться в аппендиксе, и, когда все вернется в норму, они продолжат нормально размножаться. Конечно, все это звучит полезно, но на самом деле сегодня мы используем аппендикс гораздо реже, чем наши предки, когда их диета была более жесткой и им приходилось выполнять другие пищеварительные функции.







3. Копчик. У наших предков был хвост. Ага, и это был длинный хвост. Раньше он выполнял важную функцию, помогая им поддерживать равновесие и подвижность, но, когда наш вид научился ходить прямо, он утратил свое предназначение и теперь выполняет лишь второстепенную функцию — действовать как связующее звено между мышцами, сухожилиями и связками. Что ж, это может объяснить, почему он не исчез полностью из нашего тела вместе с хвостом.







4. Вомероназальный орган. Вомероназальный орган считается вспомогательным органом, который связан с вашим чувством обоняния. Он расположен в носовой полости, то есть в основном внутри вашего носа. Он есть у многих видов животных, но на самом деле у нашего вида это не более чем рудиментарный орган, своего рода «пережиток» эволюции. Ученые не смогли найти доказательств наличия каких-либо активных сенсорных нейронов, чтобы они могли правильно использовать эту часть своего тела.







5. Зубы мудрости. Заметить их присутствие — обычно плохая новость, потому что это означает, что их нужно удалить. И хотя они могли быть проблемой для нас, они были очень важны для наших предков. Они использовали их для измельчения растительной пищи.







6. Дарвинов бугорок. У вас может быть этот бугорок на одном или обоих ушах, и происхождение его названия объясняется тем фактом, что Чарльз Дарвин был первым, кто упомянул об этом в публикации. Ныне популярный ученый объяснил, что это то, что мы унаследовали от наших предков, и это показывает нашу общую родословную с приматами, у которых есть острые уши.







7. Мышцы уха. У некоторых обезьян есть мускулы в ушах, поэтому они могут двигать ими и осознавать любой звук, который может выявить ближайшую угрозу. Однако у нашего вида и приматов, таких как орангутанг, мышцы уха настолько слабо развиты, что эти мышцы не работают и не имеют для этого никаких биологических причин.







8. Plica semilunaris. Это очень маленькая складка ткани, которая находится во внутреннем углу глаза. Люди часто путают это со слезной железой, частью глаза, из которой текут слезы. Plica semilunaris — это остаток третьего века, известного как мигательная перепонка, который вы можете найти у других животных, например у птиц. Сегодня эта часть нашего тела просто помогает нам вращать глазное яблоко.







9. Платизмальная мышца. Ты это видишь? Ага, это поверхностная мышца, которая находится в передней части шеи и достигает груди. Это полезно? Не на самом деле нет. Это в основном влияет эстетический вид и может помочь сделать некоторые выражения лица более заметными. Когда она сжимается, угол рта опускается, и мы выглядим «грустными». Она также помогает немного больше открыть рот, чем если бы у нас ее не было.







10. Рефлексы. У нас есть не только органы, оставленные эволюцией, но и несколько поведенческих реакций, которые наше тело использует в определенных ситуациях. В большинстве случаев они бывают спонтанными, но не обязательно полезными. Подумайте о мурашках по коже, например, когда вам холодно или вы напряжены. Для наших предков распушить шерсть на теле было полезным умением, если они хотели выглядеть крупнее и отпугивать хищников. Кстати, кошки до сих пор так поступают. Поднятие волос таким образом также согревает животных. Но сегодня люди потеряли большую часть этих волос и больше не нуждаются в этом навыке, поэтому он устарел. Даже ладонный хватательный рефлекс у младенцев в возрасте нескольких месяцев, которые крепко держатся за палец или предмет, касающийся их ладони, вероятно, является следствием рефлекса, унаследованного нами от наших предков. Мы до сих пор видим новорожденных животных, которые используют этот хватательный рефлекс для увеличения своих шансов на выживание при транспортировке в шерсти матери.



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