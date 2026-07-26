Чем заменить тумбу под раковиной, которая быстро приходит в негодность от влаги

Еще десять лет назад массивная тумба под раковиной была обязательной составляющей любой ванной комнаты. Ящики или полки за дверцами, металлические ножки, фасады с кромкой… Однако время показало, что такие конструкции не выдерживают испытания влагой. Постепенно материал вздувается, кромки отслаиваются и внешний вид становится плачевным.

Идея 1: Подвесные тумбы

Идея 2: Встроенная система хранения

Идея 3: «Парящая» тумба

Идея 4: Открытые ниши

Мнение дизайнеров

Novate.ru рассказывает, чем заменить тумбу, чтобы избежать таких проблем.Тумба может быть с одним или с несколькими ящикамиПожалуй, в современных интерьерах это самый популярный вариант. Во-первых, они выглядят легко и воздушно, не перегружают пространство, занимают мало места (а для крохотных ванных это первоочередная задача). Во-вторых, они более устойчивы к влаге и перепадам температуры. В-третьих, подвесная мебель существенно облегчает уборку, потому что вы без проблем можете пройтись шваброй по полу, не цепляясь за ножки.При выборе модели обращайте внимание на материал. Отличным решением станет металл, например, нержавейка и алюминий, так как они не боятся воды. Если же в интерьер ванной лучше впишется деревянная тумба, проследите за тем, чтобы на поверхность была нанесена специальная влагоотталкивающая пропитка. Можно купить тумбу с парой ящиков, а можно с ящиком и открытыми полками, чтобы сделать конструкцию более воздушной.На заметку: Чтобы установить подвесную тумбу, стена должна быть прочной. Также важно учитывать суммарный вес: посчитайте тумбу, раковину, вещи, которые будут лежать внутри, воду. Тонкая перегородка не выдержит такую нагрузку и конструкция упадет.Возможно, понадобится усиленное крепление.Встроенные системы важно продумать на этапе ремонтаЕще один тренд – это встроенные системы хранения. Вместо того, чтобы устанавливать громоздкую тумбу на ножках, которая и места много занимает, и полезного пространства почти не дает, отдайте предпочтение компактным шкафам до потолка или нишам, спрятанным за фасадами. Это отличный способ убрать хаос с поверхностей, сделать интерьер ванной более спокойным, ухоженным и аккуратным. Крое того, подобные системы проектируют под конкретное помещение, что позволяет использовать каждый сантиметр полезного пространства.В шкафы можно убрать бытовую химию, полотенца, запасы туалетной бумаги, косметику и прочие вещи, которыми вы привыкли пользоваться в санузле. Все будет лежать на своих местах и, одновременно с этим, будет скрыто от посторонних глаз. Единственный минус такого решения – его нужно продумывать еще на этапе ремонта. Встроить нишу в готовую ванну сложно и дорого, поэтому постарайтесь распланировать все наперед. Насчет фасадов можете не переживать – их делают из влагостойких материалов, поэтому разбухать они не будут.Подсветка делает тумбу воздушнойНаверняка вы уже видели парящие полки и парящие кровати, а теперь дело дошло и до парящих тумб. Чаще всего их делают в минималистичном стиле без массивных боковин, чтобы они слились с пространством, были незаметны и занимали мало места. Материалы должны быть влагостойкими, например, искусственный камень или МДФ с защитным покрытием. Главный плюс такой конструкции в том, что она сохраняет функциональность классической тумбы (в ней можно хранить косметику, полотенца, бытовую химию), но при этом не давит на пространство. Если у вас маленькая ванная комната, это отличное решение.Ниши из искусственного камняЕще одно решение, которое можно спроектировать в процессе ремонта – это ниши. Чтобы они не боялись влаги, пара, перепадов температур и долгое время сохраняли первоначальный внешний вид, их нужно делать из влагостойкого бетона или керамогранита. Такие материалы не трескаются, не впитывают воду, не выцветают и не рассыхаются через год. Получается красиво, стильно и практично.Старые и новые тумбы в интерьереДизайнеры в один голос утверждают, что старые тумбы уходят в прошлое. Не просто отправляются на скамью запасных, а покидают интерьерные чарты. При этом открытые полки со всевозможными баночками, вазочками, искусственными растениями тоже теряют актуальность. Визуальный шум, который они провоцируют, портят обстановку ванной, поэтому все вещи лучше прятать за лаконичными и неброскими фасадами. На виду можно оставить лишь некоторые детали, которые украшают интерьер, например, стильные дозаторы в едином стиле, красивые флаконы с косметикой и пр.Выбор альтернативы зависит не только от ваших предпочтений, но также от интерьера ванной и финансовых возможностей. Так, самым бюджетным и простым вариантом будут подвесные конструкции. Парящие тумбы и подвесные шкафы стоят дороже, требуют больше времени для установки, но при этом дольше служат. Делаете ремонт с нуля? Тогда обратите внимание на ниши из керамогранита.Какой бы вариант вы не предпочли, отказ от тумбы в ванной поможет освежить обстановку и избавит от вечных проблем с разбухающим ДСП или МДФ. Да, это потребует финансовых вложений, но они окупятся в скором времени, так как вам не придется каждый год покупать новую тумбу.Помните: даже самая влагостойкая мебель не сможет сопротивляться постоянной сырости, поэтому важно позаботиться о качественной вытяжке. Также советуем оставлять дверь открытой после каждого приема душа, чтобы капли воды быстрее испарялись. А еще с избытком влаги отлично справляются полотенцесушитель и теплый пол. Так вы снизите нагрузку на мебель и продлите срок ее службы.