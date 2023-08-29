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Восковые карты японского пчеловода

Японский пчеловод и художник Рен Ри представил на выставке в Pearl Lam Galleries серию восковых работ, которую он создавал вместе с пчелами.




Рен считает, что его работы из пчелиного воска раскрывают взаимодействие человека с природой, гармонию и разрушения, которые часто приводят к непредсказуемым и удивительным последствиям

Восковые карты японского пчеловода воск, карта, пчела, скульптура






Япония





Япония воск, карта, пчела, скульптура






Индонезия и Малайзия





Индонезия и Малайзия воск, карта, пчела, скульптура





Россия





Россия воск, карта, пчела, скульптура







Восковые карты японского пчеловода воск, карта, пчела, скульптура







Рен так же удалось создать вместе с пчелами удивительные геометрические скульптуры

Восковые карты японского пчеловода воск, карта, пчела, скульптура







Сначала пчеловод поместил пчелиную матку в коробку, а затем пчелы стали создавать вокруг нее улей. Каждые семь дней, как напоминание о сотворении мира, Рен переворачивал коробку, так и получились эти оригинальные скульптуры

Восковые карты японского пчеловода воск, карта, пчела, скульптура







Восковые карты японского пчеловода воск, карта, пчела, скульптура


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