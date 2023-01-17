Непростые судьбы советских манекенщиц

Красота требовала жертв во все времена, но эпоха железного занавеса была особенно жестока к красивым женщинам. Условия, в которых жили и работали советские модели, рушили их личную жизнь, карьерные планы и даже всю судьбу.
Регина Збарская
«Советская Софи Лорен»
До сих пор точно неизвестно, кем были родители звезды советского подиума и где она родилась. По одной из версий, Регина родом из Ленинграда. Она родилась в семье цирковых артистов, которые погибли во время опасного трюка. Регина выросла в детском доме. По другой версии, Регина родилась в Вологде, в обычной советской семье: мать — госслужащая, отец — отставной офицер. Биография «советской Софи Лорен» становится прозрачной только с 1953 года — с того момента, когда 17-летняя Регина приехала в Москву и поступила во ВГИК. Девушка, как и большинство ее ровесниц, мечтала быть актрисой, но почему-то выбрала экономический факультет. Впрочем, Регину несколько раз приглашали на кинопробы, но сниматься в кино ни разу не предложили. Зато девушка обзавелась полезными знакомствами: Регину заметила художник-модельер Вера Аралова и пригласила на работу в Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. В начале 60-х популярность Регины вышла за пределы Союза: «самым красивым оружием Кремля» ее называли французы.
А вот коллеги по подиуму называли Регину иначе — «Снежная королева». Она была замкнутой, ни с кем не заводила близкой дружбы, а потому многие считали ее высокомерной. Но, возможно, дело было не в сложном характере звезды, а в проблемах, которые сопутствовали ее браку.
В начале 60-х Регина вышла замуж за московского художника Льва Збарского. Пара была счастлива до тех пор, пока Регина не забеременела. Муж настаивал на аборте. При этом вместо того, чтобы поддержать супругу, завел роман на стороне — с актрисой Марианной Вертинской. А вскоре ушел к другой актрисе — Людмиле Максаковой, и та родила от него сына. Регина Збарская, находившаяся в депрессии, оказалась в психиатрической клинике.
После лечения манекенщица вернулась на подиум и попыталась наладить личную жизнь. И снова детали никому не известны. По одной из версий, Регина начала встречаться с молодым югославским журналистом, который использовал ее, чтобы прославиться. Якобы он написал книгу «100 ночей с Региной Збарской», в которой было подробно рассказано о работе манекенщицы на КГБ. Саму книгу никто не видел, но тем не менее разразился скандал, после которого манекенщица попыталась покончить с собой. По другой версии, Збарская решила совершить самоубийство, поскольку не смогла вернуться в форму. Так или иначе, но манекенщица снова оказалась в клинике. О возвращении на подиум не шло и речи. Вячеслав Зайцев предложил ей место уборщицы — это было единственным, что он мог для нее сделать.
В 1987 году, в 52 года Регина Збарская все-таки совершила суицид. Но снова неизвестно, где и когда — в психиатрической больнице или в квартире. На похороны Регины Збарской никто не пришел. Где она похоронена — неизвестно.
Лека Миронова
«Советская Одри Хепберн»
Лека (полное имя — Леокадия) Миронова мечтала быть оперной певицей, балериной или архитектором. Но в юности она повредила голосовые связки и петь больше не смогла. Зато в Вагановское училище поступила, но и тут подвело здоровье: развился остеопороз. Архитектором Лека тоже не стала — из-за проблем со зрением. Зато стала одной из самых известных манекенщиц Советского Союза. Но сначала она поступила в театрально-техническое художественное училище, где ей часто приходилось выступать в качестве натурщицы. Педагоги оценили красоту студентки и предложили ей попробовать себя в качестве манекенщицы. Так Лека оказалась в Доме моделей, где ее заметил Слава Зайцев. Модельер и манекенщица сотрудничали больше полувека.
Лека была «невыездной», но за пределами СССР ее хорошо знали. Когда американцы снимали фильм «Три звезды Советского Союза», третьей звездой рядом с Майей Плисецкой и Валерием Брумелем стала Лека. Но даже после съемок Миронову так и не выпустили за границу. Может быть, потому, что она стала первой манекенщицей, осмелившейся заговорить о домогательствах, которые терпели модели.
Личная жизнь Мироновой не сложилась. Лека была замужем, но супруг оказался патологическим ревнивцем, модель ушла. Затем Лека познакомилась с фотографом из Литвы. Эти отношения разбила система: пара столкнулась с серьезными угрозами… Замуж она больше не вышла.
Галя Миловская
«Русская Твигги»
Галина Миловская была главной конкуренткой Регины Збарской: почти кинематографическое противостояние блондинки и брюнетки, спор яркого, южного типа и нежной славянской красоты. При этом Галя Миловская сильно отличалась от коллег по подиуму: при росте 170 сантиметров она весила 42 килограмма и для советской манекенщицы была определенно слишком худой. А вот для фотосессии в Vogue Галина подошла идеально. В 1968 году в Москву прибыл французский фотограф Арно де Роне. Правительство выдало разрешение, снимать планировали на Красной площади и в Оружейной палате Кремля. Съемка состоялась, но стоила Галине карьеры.
На одном снимке Галя сидит в свободной позе. Но тогда сидеть на Красной площади, раздвинув ноги, да еще спиной к портретам «вождей» — считалось кощунством. Впрочем, первое «прегрешение» манекенщице простили, но вскоре Галя приняла участие в еще более рискованном проекте: Галина стала первой советской боди-арт моделью. Ее снимки в обнаженном (пусть и раскрашенном) виде появились в итальянском журнале. На этом карьера Миловской закончилась: манекенщица с «антисоветскими» настроениями не могла появляться в советских журналах.
В 1974 году Миловская покинула СССР. Во Франции она познакомилась с банкиром, вышла замуж и простилась с модельным бизнесом, став режиссером. Один из ее фильмов завоевал несколько наград на международных фестивалях. Назывался он «Эти безумные русские».
Валентина Яшина
«Советская Грета Гарбо»
Классическая, холодная красота Валентины Яшиной, возможно, досталась ей от отца, но о нем Валя знала только одно: он был шведом. Мать Валентины вскоре вышла замуж за мужчину, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию.
До начала карьеры модели Валентина успела выйти замуж, родить единственного сына и развестись. До замужества Валентина окончила театральное училище, а вскоре после свадьбы ее пригласили в Ригу — играть в спектакле «Сильва». У Валентины начался роман с партнером по сцене, о чем стало известно мужу. Он подал на развод, сын Александр остался с матерью. На сцену Валентина не вернулась, но решила попробовать себя на подиуме. И стала одной из самых успешных манекенщиц того времени.
За Валентиной Яшиной ухаживали многие, в том числе Иосиф Кобзон, но снова выходить замуж модель не спешила. Лишь на закате карьеры она согласилась принять предложение директора Дома художника Николая Малахова. Муж боготворил Валентину, но счастье оказалось недолгим — Малахов скончался. Яшина осталась богатой вдовой: муж завещал ей около $5 миллионов. Никто до сих пор не знает, почему Валентина Яшина закончила свои дни в нищете.
Подруги и родственницы Валентины обвиняют во всем двух Александров — сына и внука манекенщицы. Якобы Александр-старший не мог найти работу и жил за счет матери, растрачивая состояние на финансовые авантюры. В итоге последние 6 лет жизни Яшина провела на даче, а шикарная квартира, в которой она жила с мужем, испарилась. Одна из самых знаменитых женщин Советского Союза закончила жизнь в одиночестве. Сын и внук почти никогда не навещали Валентину, поэтому тело не сразу нашли.
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