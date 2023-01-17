Непростые судьбы советских манекенщиц

Красота требовала жертв во все времена, но эпоха железного занавеса была особенно жестока к красивым женщинам. Условия, в которых жили и работали советские модели, рушили их личную жизнь, карьерные планы и даже всю судьбу.



Регина Збарская

Лека Миронова

Галя Миловская

Валентина Яшина