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10 малоизвестных фактов о создателе робота R2-D2 - культового персонажа "Звёздных войн"


Тони Дайсон и робот R2-D2

Тони Дайсон и робот R2-D2

Тони Дайсон, возможно, не так хороши известен, как Джордж Лукас, но его вклад в «Звездные войны» переоценить просто невозможно. Специалист по визуальным эффектам придумал для Джорджа Лукаса восемь разных версий культового персонажа R2-D2, а также занимался дизайном робототехники для таких компаний, как Sony, Philips и Toshiba. Он работал над спецэффектами для фильмов «Супермен 2», «Лунный гонщик» и «Победитель дракона». Недавно Тони Дайсона не стало. В память о нём вы решили рассказать об этом удивительном человеке.

1. Дайсон помог выйти Джеймсу Бонду выйти в открытый космос


Джейсм Бонд в космосе.

Джейсм Бонд в космосе.

 

В 1979 году в «Лунном гонщике» (одиннадцатом фильме про приключения Джеймса Бонда) британский суперагент полетел в космос, чтобы разыскать украденный шаттл. Продюсеры фильма наняли Дайсона и его команду для создания орбитального антуража и «36 моделей космонавтов в комплекте с рюкзаками, лазерными пушкам и одеждой для космоса». Также Дайсон создавал спецэффекты для фильмов «Другие ипостаси» (1980), «Супермен 2» (1980), и «Победитель дракона» (1981).

2. Про гамбургеры и самолеты


Тони Дайсон, 2012 год

Тони Дайсон, 2012 год

 

Когда Тони Дайсона попросили рассказать о его первой встрече с Джорджем Лукасом, то британец рассказал, что они разговаривали вовсе не про R2-D2, а про гамбургеры и полеты.
В частности, о том, что «трудно найти хороший гамбургер в американском стиле в Великобритании» и о том, что Джордж не любит летать. А R2-D2 обсуждался уже во время второй встречи.

3. Восемь моделей R2-D2


Было создано 8 вариантов робота, прежде чем появился окончательный вариант, который понравился режиссеру картины Джорджу Лукасу.

Было создано 8 вариантов робота, прежде чем появился окончательный вариант, который понравился режиссеру картины Джорджу Лукасу.

 

После работы без упоминания в титрах над «Звездными войнами» (1977), Дайсон пояснил , что для следующего фильма («Империя наносит ответный удар») было сделано уже целых восемь моделей R2-D2, а также мастер – формы для дальнейшего производства блоков робота. Две модели были на дистанционном управлении, две были предназначены для актера Кенни Бейкера, а еще четыре были неполными - они использовались в сценах на болотах планеты Дагоба.

4. Шарм - сильная сторона R2-D2


Есть в этом роботе особый шарм.

Есть в этом роботе особый шарм.

Популярность R2-D2 среди аудитории не стала неожиданностью для Дайсона. «Робот был построен специально, чтобы привлечь к нему внимание, - сказал он в интервью Digital Journal. – «Личность» R2 действительно выбивается из проекта. Если посмотреть на его дизайн, то R2 не животное и не человек, а что-то совершенно другое. При первом визуальном контакте, человек впадает в замешательство: что же это У него нет рук, нет двух глаз, зато есть три ноги и он издает милые звуки».

5. Третья нога R2-D2


Трёхногий робот.

Трёхногий робот.

 

«Благодаря особенностям дизайна R2-D2 довольно неустойчив, поскольку центр равновесия находится слишком высоко. Третья нога выталкивается вниз с помощью электронных активаторов и представляет собой что-то вроде штатива. R2 может «шагать», выставляя среднюю ногу вперед и опираясь на две оставшиеся.

6. Дайсону и роботы-пылесосы Roomba


Робот-пылесос Roomba.

Робот-пылесос Roomba.

 

Соучредитель компании IRobot Хелен Грейнер впервые в 11 лет увидела R2-D2. Он произвел на девочку такое впечатление, что Хелен впоследствии начала заниматься робототехникой и разработала Roomba.

7. Дайсон и технология зеленого экрана


Технология зеленого экрана.

Технология зеленого экрана.

 

Дайсон не верил, что каждая инновация в технологиях кинематографа обязательно является улучшением. Он утверждал, что неоднократно видел в Голливуде режиссеров, которые отказываются работать с технологией «хромакей» или «зеленый экран».

8. Дайсон и дроны-спасатели


Дроны-спасатели - идея Дансона.

Дроны-спасатели - идея Дансона.

 

В прошлом году Дайсон рассказал о своем последнем проекте: «Я запустил новый стартап под названием Green Drones по производству беспилотных летательных аппаратов, которые будут помогать человечеству. Эти полностью автоматизированные дроны будут использоваться для поисково-спасательных операций».

9. R2-D2: реплик не будет!


Тони Дайсон и робот R2-D2

Тони Дайсон и робот R2-D2

 

Одним из пунктов его соглашения с Джорджем Лукасом являлось то, что Дайсону никогда не будет позволено создать еще одного R2-D2.

10. Любимый персонаж Дайсона


Два любимых робота Дайсона.

Два любимых робота Дайсона.

 

Когда Дайсона спросили о его любимом роботе в фильмах (кроме R2-D2), то он ответил: «Робот №5, поскольку у него большая мобильность, сила ума, огневая мощь, чувство юмора и хороший вкус в женщинах».

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10 малоизвестных фактов о создателе робота R2-D2 - культового персонажа "Звёздных войн"

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10 малоизвестных фактов о создателе робота R2-D2 - культового персонажа "Звёздных войн"Подписаться на мой Instagram
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