10 малоизвестных фактов о создателе робота R2-D2 - культового персонажа "Звёздных войн"

Тони Дайсон и робот R2-D2

1. Дайсон помог выйти Джеймсу Бонду выйти в открытый космос

Джейсм Бонд в космосе.

2. Про гамбургеры и самолеты

Тони Дайсон, 2012 год

3. Восемь моделей R2-D2

Было создано 8 вариантов робота, прежде чем появился окончательный вариант, который понравился режиссеру картины Джорджу Лукасу.

4. Шарм - сильная сторона R2-D2

Есть в этом роботе особый шарм.

5. Третья нога R2-D2

Трёхногий робот.

6. Дайсону и роботы-пылесосы Roomba

Робот-пылесос Roomba.

7. Дайсон и технология зеленого экрана

Технология зеленого экрана.

8. Дайсон и дроны-спасатели

Дроны-спасатели - идея Дансона.

9. R2-D2: реплик не будет!

Тони Дайсон и робот R2-D2

10. Любимый персонаж Дайсона

Два любимых робота Дайсона.