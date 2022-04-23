10 малоизвестных фактов о создателе робота R2-D2 - культового персонажа "Звёздных войн"

Тони Дайсон и робот R2-D2
Тони Дайсон, возможно, не так хороши известен, как Джордж Лукас, но его вклад в «Звездные войны» переоценить просто невозможно. Специалист по визуальным эффектам придумал для Джорджа Лукаса восемь разных версий культового персонажа R2-D2, а также занимался дизайном робототехники для таких компаний, как Sony, Philips и Toshiba. Он работал над спецэффектами для фильмов «Супермен 2», «Лунный гонщик» и «Победитель дракона». Недавно Тони Дайсона не стало. В память о нём вы решили рассказать об этом удивительном человеке.
1. Дайсон помог выйти Джеймсу Бонду выйти в открытый космос
Джейсм Бонд в космосе.
В 1979 году в «Лунном гонщике» (одиннадцатом фильме про приключения Джеймса Бонда) британский суперагент полетел в космос, чтобы разыскать украденный шаттл. Продюсеры фильма наняли Дайсона и его команду для создания орбитального антуража и «36 моделей космонавтов в комплекте с рюкзаками, лазерными пушкам и одеждой для космоса». Также Дайсон создавал спецэффекты для фильмов «Другие ипостаси» (1980), «Супермен 2» (1980), и «Победитель дракона» (1981).
2. Про гамбургеры и самолеты
Тони Дайсон, 2012 год
Когда Тони Дайсона попросили рассказать о его первой встрече с Джорджем Лукасом, то британец рассказал, что они разговаривали вовсе не про R2-D2, а про гамбургеры и полеты. В частности, о том, что «трудно найти хороший гамбургер в американском стиле в Великобритании» и о том, что Джордж не любит летать. А R2-D2 обсуждался уже во время второй встречи.
3. Восемь моделей R2-D2
Было создано 8 вариантов робота, прежде чем появился окончательный вариант, который понравился режиссеру картины Джорджу Лукасу.
После работы без упоминания в титрах над «Звездными войнами» (1977), Дайсон пояснил , что для следующего фильма («Империя наносит ответный удар») было сделано уже целых восемь моделей R2-D2, а также мастер – формы для дальнейшего производства блоков робота. Две модели были на дистанционном управлении, две были предназначены для актера Кенни Бейкера, а еще четыре были неполными - они использовались в сценах на болотах планеты Дагоба.
4. Шарм - сильная сторона R2-D2
Есть в этом роботе особый шарм.
Популярность R2-D2 среди аудитории не стала неожиданностью для Дайсона. «Робот был построен специально, чтобы привлечь к нему внимание, - сказал он в интервью Digital Journal. – «Личность» R2 действительно выбивается из проекта. Если посмотреть на его дизайн, то R2 не животное и не человек, а что-то совершенно другое. При первом визуальном контакте, человек впадает в замешательство: что же это У него нет рук, нет двух глаз, зато есть три ноги и он издает милые звуки».
5. Третья нога R2-D2
Трёхногий робот.
«Благодаря особенностям дизайна R2-D2 довольно неустойчив, поскольку центр равновесия находится слишком высоко. Третья нога выталкивается вниз с помощью электронных активаторов и представляет собой что-то вроде штатива. R2 может «шагать», выставляя среднюю ногу вперед и опираясь на две оставшиеся.
6. Дайсону и роботы-пылесосы Roomba
Робот-пылесос Roomba.
Соучредитель компании IRobot Хелен Грейнер впервые в 11 лет увидела R2-D2. Он произвел на девочку такое впечатление, что Хелен впоследствии начала заниматься робототехникой и разработала Roomba.
7. Дайсон и технология зеленого экрана
Технология зеленого экрана.
Дайсон не верил, что каждая инновация в технологиях кинематографа обязательно является улучшением. Он утверждал, что неоднократно видел в Голливуде режиссеров, которые отказываются работать с технологией «хромакей» или «зеленый экран».
8. Дайсон и дроны-спасатели
Дроны-спасатели - идея Дансона.
В прошлом году Дайсон рассказал о своем последнем проекте: «Я запустил новый стартап под названием Green Drones по производству беспилотных летательных аппаратов, которые будут помогать человечеству. Эти полностью автоматизированные дроны будут использоваться для поисково-спасательных операций».
9. R2-D2: реплик не будет!
Тони Дайсон и робот R2-D2
Одним из пунктов его соглашения с Джорджем Лукасом являлось то, что Дайсону никогда не будет позволено создать еще одного R2-D2.
10. Любимый персонаж Дайсона
Два любимых робота Дайсона.
Когда Дайсона спросили о его любимом роботе в фильмах (кроме R2-D2), то он ответил: «Робот №5, поскольку у него большая мобильность, сила ума, огневая мощь, чувство юмора и хороший вкус в женщинах».
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