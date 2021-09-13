Меню для диктатора: Какими были кулинарные пристрастия 8 самых авторитарных руководителей разных стр

Кулинарные пристрастия человека являются показателем не только его вкуса, но ещё и отражением некоторых черт личности. Неудивительно, что состав меню известных авторитарных правителей представляет определённый интерес как для профессиональных кулинаров, так и самых обычных людей. Какие блюда предпочитали руководители стран и какие меры предосторожности предпринимали некоторые из них, опасаясь отравлений?
Иосиф Сталин
Иосиф Сталин. / Фото: www.twimg.co
Вождя всех народов вряд ли можно назвать гурманом в полной мере. В обычной жизни он питался довольно скромно, предпочитая простые и питательные блюда вроде отварной картошки или замороженных щей. Любил и грузинскую кухню, часто устраивая приёмы с шашлыком и национальными закусками. Но при этом, к примеру, на дипломатических приёмах ограничивался парой бутербродов с рыбой или икрой. При этом следя, чтобы остальные участники представительского обеда или ужина много ели и не меньше пили.
Фидель Кастро
Фидель Кастро. / Фото: www.legendapress.ru
Кубинский лидер был самым настоящим гурманом, высоко ценил кулинарное искусство, любил вкусно поесть и при этом сам неплохо готовил в молодости. При этом любил ещё и разнообразие. В разных источниках можно найти упоминания о его любимых блюдах: черепаховом супе, спагетти с разными соусами и добавками, аррос кон камаронес (блюдо из риса, лангустов и крабового мяса), а ещё хороший сыр и даже американский хот-дог. И всю жизнь легендарный команданте был кофеманом. Каждые 15 минут он выпивал по чашке крепчайшего кофе, который по вкусу больше напоминал горячий крепкий ликёр. У него был особый секрет приготовления бодрящего напитка: в кофейную чашку насыпали 8 ложечек хорошего растворимого кофе и столько же сахара, заливая смесь заваренным кубинским кофе.
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн. / Фото: www.mtstv.ru
Иракский лидер тоже слыл большим гурманом, однако категорически не принимал большинство западных блюд. Даже обычный стейк его штатные повара называли стейком по-саддамовски, дабы ублажить слух правителя. Из-за проблем со здоровьем Саддаму Хусейну была предписана диета, поэтому он обычно ел блюда из цыплёнка, суп, огурцы и томаты. Особенную слабость он питал к верблюжьему молоку, которое ему привозили из бедуинских селений. Любил Хуссейн отведать жареной рыбы, которую выловил собственноручно на рассвете. В добром расположении духа он даже сам приходил на кухню и готовил, но за несколько месяцев до начала американской операции эта практика прекратилась. За границей он всегда ел только то, что готовили его личные повара из опасения быть отравленным.
Броз Тито
Броз Тито. / Фото: www.litobozrenie.com
Югославский правитель любил хорошую выпивку и вкусную еду. Он никогда не отказывался от еды во время приёмов, но при этом особое пристрастие питал к простому салу. Даже после самых обильных застолий Броз Тито непременно баловал себя кусочком вкусного сала по возвращении домой.
Мао Цзэдун
Мао Цзэдун. / Фото: www.regnum.ru
Великий кормчий Мао Цзэдун в еде был совершенно непритязателен. С молодых лет он тщательно готовил себя к будущей борьбе и возможным лишениям и питался холодным, а иногда и прокисшим рисом. На посту руководителя Китая правитель оставался неприхотлив. Мог есть всего раз в день, предпочитая жирное мясо и овощи. Если Мао Цзэдун считал, что его мозгу требуется подпитка, просил стушить мясо с соевым соусом. Основным продуктом для него всегда оставался красный необрушенный рис, в который добавлялись дополнительно фасоль, батат или ещё что-то по желанию правителя. По-настоящему любил он только острый перец, который употреблял слегка подсушенным на огне и ел целыми головками. Еда была Мао Цзэдуну нужна не для удовольствия, а для восстановления сил.
Антонио Салазар
Антонио Салазар. / Фото: www.nnm.me
Португальский диктатор, идеолог и лидер «Нового государства» прославился не только, как человек, который смог вывести свою страну из кризиса, пусть и довольно жесткими методами, но и как настоящий аскет и трезвенник. Он не употреблял спиртное, едва ли всегда замечал, что подают ему к столу. Но при этом с большим удовольствием употреблял сардины, которые часто были единственной доступной едой во времена его бедного детства.
Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи. / Фото: www.playboyrussia.com
Братский вождь всем самым изысканным блюдам предпочитал родную ливийскую кухню, в особенности верблюжье мясо с кускусом. Несмотря на то, что употреблять верблюжье молоко в больших количествах доктора не рекомендуют из-за его высокой жирности, Муаммар Каддафи никогда не мог отказать себе в этом удовольствии. В то же время он с почтением относился и к итальянской кухне, с аппетитом поглощая пасту в разных видах во время обедов с Сильвио Берлускони, с которым ливийского лидера связывали дружеские отношения.
Николае Чаушеску
Николае Чаушеску. / Фото: www.pinimg.com
Румынский правитель, по всей видимости, с большой опаской относился к еде, подаваемой ему во время визитов в другие страны. Именно поэтому он всё необходимое вёз с собой. А вот на приемах мог довольствоваться лишь стаканом овощного сока, приготовленным тут же. В привычной для себя обстановке он с удовольствие кушал вегетарианскую лазанью, к которой готовился специальный соус из яиц со сметаной. Николае Чаушеску очень любил жаркое из курицы, никогда не отказывался от заливного карпа или стейка с салатом из свежих овощей с фетой. При этом все блюда перед подачей должны были тщательно проверяться на наличие ядов.
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