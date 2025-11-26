Вещи, на которые богатые не тратятся

Есть вещи, которые говорят о финансовом благосостоянии человека. Обычно это такие вещи, как шубы, ювелирные украшения и дорогие часы. Некоторые готовы годами копить деньги или даже брать кредиты, чтобы иметь возможность покупать эти вещи. Однако богатые люди во всем мире постепенно перестали указывать свой социальный статус таким образом.

Мы — большие сторонники разумных расходов, и поэтому мы хотим выделить символы богатства, которые больше не являются модными. Есть еще много людей, которые еще не осознали этого.1. Золотые украшения. Стильные и богатые женщины , как правило, носят более умеренное количество золотых украшений, обычно для участия в мероприятиях. Кроме того, качество этих предметов является для них главным приоритетом. Некоторые из них даже предпочитают крупные украшения.2. Одежда и обувь от дорогих брендов. Часто даже очень состоятельные люди безразличны к брендовой одежде и носят обычные джинсы и свитера массового рынка, которые являются основными предметами в их гардеробе и в повседневной жизни. В одном из своих интервью Билл Гейтс отметил, что часы на его запястье стоят 10 долларов, несмотря на то, что он мог позволить себе миллионы часов от самых известных брендов. Вместо покупок богатые люди пытаются исследовать другие удовольствия, которые может предложить жизнь, такие как развлечения и путешествия. Это значит для них больше, чем новая сумка.3. Пластическая хирургия. Ранее пластическая хирургия была довольно популярной во всем мире — все хотели иметь идеальное тело и безупречное лицо. Богатые мужчины даже предлагали бы заплатить за трансформацию своих «избранных», тогда как девушки совсем не возражали.Сегодня все больше знаменитостей и состоятельных людей выступают против пластической хирургии и пропагандируют любовь к своему телу и морщинам. 4. Шубы. Известные дизайнеры и их богатые клиенты отказываются носить шубы, так как считают их неэтичным. Были случаи, когда защитники животных наносили краски на девушек, которые были в шубах. Кроме того , в штате Калифорния есть закон, запрещающий ношение и продажу натурального меха.5. Полеты в бизнес-классе. Рациональные люди по всему миру хотят скромно путешествовать, даже если у них есть финансовые возможности платить больше. Например, основатель ИКЕА Ингвар Кампрад считал, что бизнес-класс — это ненужная роскошь, поэтому все сотрудники ИКЕА, несмотря на свой уровень, летают в эконом-классе и проживают в недорогих отелях. 6. Бытовая техника. Богатые люди не стремятся покупать новейшие модели бытовой техники. Если предыдущая модель , которую они купили до сих пор работает отлично, они не видят необходимости покупать новую. В то же время это правило постоянно нарушают люди со средним доходом — потребительские кредиты выдают на любые бытовые приборы и гаджеты.7. Много безделушек. Успешные люди стараются сохранить минимализм в дизайне своего дома. Богатые люди все чаще предпочитают простоту в своих интерьерах, чтобы не отвлекаться на предметы домашнего обихода и не тратить время на выбор и покупку мебели или ее ремонт. Это помогает им освободить время для семьи, отношений, встреч с друзьями и работы.8. Большой дом. Богатые люди предпочитают покупать перспективную недвижимость за небольшие деньги, чтобы получать прибыль, когда она растет в цене. Например , миллиардер Уоррен Баффет по-прежнему живет в том же скромном доме, который он купил в 1958 году. Его уютный дом в штате Небраска стоил ему всего 30 000 долларов, сегодня он оценивается в 650 000 долларов.9. Автомобили класса люкс. В настоящее время состоятельные люди не покупают новые автомобильные марки, если их собственный автомобиль находится в хорошем состоянии и отвечает всем их потребностям. Даже владелец Facebook Марк Цукерберг водит Volkswagen с механической коробкой передач и говорит, что никогда не заботился о том, чтобы «выглядеть» богатым. 10. Дорогое образование. Миллионеры знают, что бесплатное образование мало чем отличается от дорогого, а успех в жизни достигается дисциплиной, решительностью и настойчивостью. Кроме того, сегодня крупные международные компании готовы нанимать молодых людей на работу, если у них есть необходимые знания. Это означает, что профессиональный опыт и реальные навыки становятся более важными, чем диплом.11. Покупая много игрушек для своих детей. Успешные люди пришли к выводу, что могут нанести вред своим детям, покупая игрушки в неограниченном количестве. Исследования также подтверждают это: 36 детям предложили поиграть полчаса с 4 или 16 игрушками. Было обнаружено, что дети из первой группы (у которых было 4 игрушки) проявили больше творчества и предложили более интересные идеи, используя меньше предметов. Если родители проводят время со своими детьми и уделяют им больше внимания, они будут развиваться быстрее, чем если бы они просто играли с большим количеством игрушек. 12. Тренинги и курсы. Курсы личностного роста — это бизнес, и тренеры там не заинтересованы в эффективном развитии своих клиентов . Из-за этого невозможно кардинально изменить свою жизнь с помощью подобной тренировки. Успешные люди знают , что вы можете изменить свою жизнь, только постоянно работая над собой и своими целями.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: