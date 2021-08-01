Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий ashkourin
    Рыбу ловят,ламинарии культивируют....Жизнь милейших св...
  • Анна Эржибова
    Когда туристов нет как же они выживают?Жизнь милейших св...
  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...

В это сложно поверить: невероятно фотореалистичные рисунки, выполненные шариковой ручкой

Глядя на эти рисунки, с трудом верится, что все они созданы при помощи обычных шариковых ручек. Их автор, адвокат Самюель Сильва (Samuel Silva), который считает рисование своим хобби, использует в своей работе всего восемь цветов. Как ему при этом удаётся достигать такой фотореалистичности, остаётся загадкой.

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх
,,