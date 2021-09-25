Мужчины, женщины и не только: 10 культур, в которых сегодня признают существование «третьего пола»

Мужчины, женщины и не только.
Сегодня в нескольких странах существуют законы, которые признают существование «третьего пола». И не исключено, что придёт время, когда гендерная идентичность выйдет за рамки традиционного принятого сегодня разделения на мужчин и женщин. Впрочем, стоит признать, что на самом деле существование «других» людей уже на протяжении многих столетий признают в ряде религий и племён.
1. Хиджра в Индии, Пакистане, Бангладеше и Непале
Индийские хиджра.
Хиджра - это одна из каст неприкасаемых. Это мужчины, которые считают себя женщинами, ведут себя как женщины, используют макияж и носят женские одежды. Они признаны в качестве третьего пола в Индии, Пакистане, Бангладеш и Непале. Однако не все хиджра лояльны к этой классификации, предпочитая, чтобы их считали женщинами. Хиджра были признаны в Индии в течение тысяч лет и даже упоминаются в священных индуистских писаниях.
Их стали преследовать, когда британские колонисты в 1897 году приняли закон, классифицирующий хиджра как преступников. Многие ушли в подполье, отказавшись от своих общин. Они даже разработали секретный язык «хиждра фарси», который использовали для общения между собой. Однако после ухода британцев каста по-прежнему подвергается дискриминации, насилию и притеснениям. Врачи отказывают им в медицинской помощи, сотрудники полиции преследуют их, и работодатели просто не нанимают их.
Это привело к тому, что многие пересекли черту бедности и были вынуждены заниматься проституцией. Из-за этого у хиджра сегодня крайне высокий уровень ВИЧ-инфицированности в Индии (примерно 18 процентов всех хиджра в Мумбаи являются ВИЧ-положительными, а в среднем этот процент среди индийцев - 0,3).
2. Муше в Мексике
Индейцы сапотеки в мексиканском штате Оахака признают существование третьего пола, называемого «муше». Хотя это, как правило, это мужчины, которые идентифицируют себя как женщины, не существует единого мнения о том, что делает мужчину муше. Поэтому люди вырабатывают свои личные стандарты относительно того, кого можно квалифицировать как третий пол, а кого нет. Их название происходит от испанского слова mujer, которое означает «женщина».
Мексиканский муше.
Но муше не являются женщинами и сами отказываются классифицировать себя как таковые. Они не геи, не транссексуалы и не бисексуалы. На языке сапотеков и вовсе они определяются, как гендерно нейтральные. У муше в Оахаке есть даже свой специальный фестиваль Vela de las Intrepidas, который длится три дня. Однако их не всегда приветствуют в других частях Мексики, где муше, мягко говоря, не понимают, когда они заходят в женские туалеты.
3. Ханит в Омане
В Омане слово xanith или khanith используется для описания мужчины, который ведет себя как женщина. Ханиты используют макияж, лак для волос и занимаются теми видами деятельности, которые традиционно считаются женскими. Их терпят в консервативном исламском Омане из-за убеждения, что они унаследовали свое женоподобное поведение и не осознанно ведут себя как женщины.
Так выглядит ханит.
Тем не менее, ханиты обычно пытаются дистанциироваться от женщин. К примеру, мужчины носят белые туники, а женщины – туники, украшенные яркими цветными вышивками. Ханиты же носят полностью цветные туники. Они также делают прически примерно «посередине» между более короткими волосами мужчин и более длинными волосами женщин. Обычно ханиты расчесывают волосы на пробор по диагонали. Мужчины же всего делают начес вперед и расчесывают волосы сзади, а женщины только сзади. Иногда ханиты занимаются сексом с мужчинами, но при этом ханит считается мужчиной, если женится на женщине или достигнет старости.
4. Племя бугис в Индонезии признает пять гендерных групп
Люди из этнической народности бугис в Индонезии признают пять полов: ороане (мужественных мужчин), маккунраи (женственных женщин), калабаи (женщин мужского пола), калалаи (мужественных женщин) и биссу (наполовину мужчин и наполовину женщин). Ороане и маккунраи соответствует примерно тому, что считается традиционными определениями мужчин и женщин. Калабаи - мужчины, которые ведут себя как женщины. Несмотря на это, они не любят, чтобы их считали женщинами.
Эта многоликая Индонезия.
В противоположность этому, калалаи - это женщины, которые ведут себя как мужчины. Они одеваются, как мужчины, имеют мужские манеры и занимаются традиционно мужской работой. Биссу занимают положение посередине между мужчинами и женщинами, и, по сути, не являются ни теми, ни другими. Они также одеваются как мужчины и женщины одновременно и считаются полулюдями- полубожествами, обладающими магическими способностями и способными общаться с духами. Иногда даже утверждается, что это первые существа, появившиеся на Земле.
Есть два способа быть биссу. Первый – это быть гермафродитом, имеющим как мужские, так и женские репродуктивные органы. Другой - иметь душу, принадлежащую противоположному полу. Например, женщины, которые, как считается, имеют душу мужчины, считаются биссу и наоборот.
5. Люди с двумя душами в Северной Америке
«Двудушный» - это всеобъемлющее понятие для интерсексуалов, полумужчин – полуженщин в культуре коренных американцев. Как правило, любой человек, принадлежащий к одному полу, но считающийся обладающим характеристиками другого пола, считается «двудушным». Такие люди часто выполняют работу, ассоциируемую с обоими полами, и обычно считаются «хорошей приметой» для любого начинания.
Североамериканские бердаче.
Многие сегодня могут посчитать подобное гомосексуализмом, но коренные американцы ничуть так не думали. «Женомужчин» раньше называли «бердаче». Испанские колонисты, впервые прибывшие в Америку, назвали их гомосексуалистами, что привело к дискриминации в то время. Дискриминация продолжалась во время пропаганды христианских миссионеров вплоть до XX века, что привело к самоубийству многих бердаче. Бердаче снова появились в 1960-х годах, когда с правами индейцев и гей-активистов начали считаться в США.
6. Шесть полов классического иудаизма
В древнем иудаизме признавали шесть полов: захар, некейва, андрогинос, айлонит, сари и тумтум. Захар - мужской пол, некейва – женский, а андрогинос - наполовину мужчина, наполовину женщина. Айлонит является женщиной, которая становится мужчиной в период полового созревания, сари - мужчиной, который становится женщиной в период полового созревания, а тумтум имеет неопределенный пол.
Шесть полов классического иудаизма.
Тот факт, что тумтум имели неопределенный пол, позволял им наслаждаться «особенностями пола» как мужчин, так и женщин. Они могли выходить замуж за мужчин и жениться на женщинах. Пол их партнера по браку определял гендерную роль, которую они могли принять.
7. Фаафафине на острове Самоа
Местные жители на Самоа признают третий пол, называемый фаафафине. Этот термин относится к мальчикам, воспитываемым как девочки. На Самоа «фаа» означает «подобно», а «фафине» означает «женщина». Фаафафине классифицируют себя как отдельный пол и возражают, чтобы их считали транссексуалами или гомосексуалистами, поскольку эти термины описывают мужчин и женщин.
Фаафафине с острова Самоа
Они выполняют гендерные и интимные роли, ассоциируемыми с женщинами, хотя они также могут вступать в отношения с женщинами и другими фаафафине. Считается, что фаафафине некоторых мальчики намерено превращают в девочек. Для родителей с большим количеством детей мужского пола нет ничего зазорного в том, чтобы они воспитывали одного из мальчиков как девочку.
8. Секрата на Мадагаскаре
Жители Мадагаскара признают существование третьего пола, называемого «секрата». Эти люди - мальчики, которые воспитываются как девочки и растут, чтобы во взрослой жизни стать женщинами. Секрата обычно выглядят полностью женоподобными, что заставляет многих людей предполагать, что они по сути - женщины в мужском теле.
Сами секрата считают, что они женщины. Они говорят и ведут себя как женщины, носят длинные волосы и украшения, а также избегают «мужских поступков, таких как вступление в армию и выпас коров. Секрата обычно боятся, поскольку они, как полагают, обладают магическими способностями. Считается, что они могут проклинать людей, которые оскорбляют их.
9. Гуэведочес в Доминиканской республике
Некоторые племена в Доминиканской Республике признают третий пол, называемый здесь гуэведочес («пенис в 12 лет»). Эти люди не имеют видимого пениса при рождении, а данный орган больше похож на вагину. Таким детям дают женские имена и воспитывают их как девочек до тех пор, пока у них не появятся пенисы после половой зрелости.
Гуэведочес - девочки, которые становятся мальчиками.
В 1970-х годах доктор Джулиан Императо-МакГинли из Медицинского колледжа Корнелла отправилась в Доминиканскую Республику, чтобы исследовать состояние, когда девочки превращаются в мальчиков. Она обнаружила, что у мальчиков действительно были скрытые пенисы. Это было вызвано генетическим расстройством, которое заставляло их тела вырабатывать недостаточное количество фермента 5-альфа-редуктазы.
10. Варья в Индонезии
Варья в Индонезии.
Варья- это мужчины, которые живут как женщины. Считается, что у них душа женщины, но мужские половые органы. Некоторые варья проходят операцию по пересадке пола, чтобы стать женщинами, другие оставляют свои мужские причиндалы, но ведут себя как женщины. Тем не менее, индонезийцы испытывают смешанные чувства по поводу варья. Некоторые считают, что у них есть духовные силы, поэтому они часто бывают священниками и шаманами. Другие же дискриминируют и преследуют варья. Без источника дохода многие из них начинают заниматься проституцией.
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