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Может ли самолет приземлиться на шоссе, как показали в советском фильме




В 1974 году на большие экраны кинотеатров вышел советско-итальянский комедийный фильм «Una matta, matta, matta corsa in Russia», который на родных просторах более известен под названием «Невероятные приключения итальянцев в России». В одной из сцен пассажирский самолет Ту-134 приземлялся прямо на автомобильное шоссе посреди движущихся автомобилей.
Возникает вопрос: действительно ли самолет может вот так легко приземлиться на автомобильную дорогу?



 
Сажать самолеты на шоссе. /Фото: blogspot.com.

Сажать самолеты на шоссе. /Фото: blogspot.com.

 

По сюжету упомянутого фильма Ту-134 приземлялся на одну из старейших автотрасс России – дорогу М-1 «Беларусь». Однако, подвох заключается в том, что в действительности ни на какую автостраду 134-ый не приземлялся. Съемка этого эпизода велась в ульяновском аэропорту Баратаевка, где под шоссе загримировали одну из действующих взлетно-посадочных полос. За штурвалом самолета в процессе съемки находился замначальника Ульяновского института гражданской авиации Иван Тарашан. Само собой, все автомобилисты, управлявшие машинами и грузовиками движущимся по «шоссе», были профессиональными каскадерами. При этом на всем участке торможения борта не было ни одной машины.
Сажают в первую очередь военные самолеты. /Фото: airforce-technology.com.

Сажают в первую очередь военные самолеты. /Фото: airforce-technology.com.

 

И все же, факт постановки не снимает с повестки главного вопроса: возможно ли посадка самолета на обычно шоссе? Так вот, теоретически осуществить посадку самолета на автомобильную дорогу можно. Однако, для этого дорога должна соответствовать минимальным безопасным параметрам длины и ширины. Для понимания, тому же 134-му нужна полоса протяженностью около 2.
5 км! И прежде чем шоссе будет использовано в качестве взлетно-посадочной полосы, заветный участок дороги должен быть полностью очищен от автомобилей. Смог бы приземлиться Ту-134 на шоссе М-1? Ширина упомянутой автострады не превышает 12 метров. При этом Ту-134 нужна ВПП шириной не менее 40-45 метров. Поэтому конкретно на эту дорогу пассажирский борт скорее всего сесть бы не смог.


В 1971 году самолет разбился при попытке сесть на шоссе. Погибло 22 человека. /Фото: warthunder.com.

В 1971 году самолет разбился при попытке сесть на шоссе. Погибло 22 человека. /Фото: warthunder.com.

 

Отдельно стоит упомянуть о том, что в некоторых странах некоторые шоссе действительно проектируются с учетом возможности посадки самолетов. На них создаются так называемые «аэродромные участки» нужной длины и ширины. Последняя достигается за счет создания достаточного количества полос движения. Правда, есть одно важное «но»: предназначены аэродромные участки шоссе в первую очередь для боевых самолетов и машин военно-транспортной авиации. Первые по своим габаритам заметно меньше пассажирских авиалайнеров, в то время как вторые зачастую и вовсе проектируются с возможностью использовать в качестве ВПП низкокачественное или малоприспособленное для этих целей дорожное покрытие.
Далеко не на каждую дорогу можно посадить самолет. /Фото: gas-kvas.com.

Далеко не на каждую дорогу можно посадить самолет. /Фото: gas-kvas.com.

 

Посадка крупного гражданского лайнера возможна на аэродромный участок шоссе только в качестве эксцесса, когда других вариантов спасения рейса нет от слова совсем. История гражданской авиации знает всего один случай посадки пассажирского самолета на автомобильную дорогу. Осенью 1971 года западногерманскому авиаперевозчику пришлось сажать лайнер BAC-1-11 с 121 человеком на борту на автобан. Подходящую дорогу для посадки нашли в районе Гамбурга: прямо шоссе протяженностью 4.5 км с 6 полосами… Закончилось все не слишком хорошо. В момент посадки у самолета оторвало одну из стоек шасси, после чего произошли занос, отрыв правого крыла и разрушение хвостового оперения. В результате аварийной посадки погибло 22 человека и еще 45 получили травмы разной степени тяжести. После этого случая гражданские самолеты на автобаны больше сажать не пытались – слишком рискованно.

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