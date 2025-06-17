Может ли самолет приземлиться на шоссе, как показали в советском фильме

Сажать самолеты на шоссе. /Фото: blogspot.com.

Сажают в первую очередь военные самолеты. /Фото: airforce-technology.com.

В 1971 году самолет разбился при попытке сесть на шоссе. Погибло 22 человека. /Фото: warthunder.com.

Далеко не на каждую дорогу можно посадить самолет. /Фото: gas-kvas.com.