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Неординарный винтаж, или до и после: фотосет о том, как на самом деле проходит фотосъёмка


За кулисами мира моды. Автор: Ciprian Strugariu.

За кулисами мира моды. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Безупречные, яркие, с идеальной фигурой и правильными чертами лица – именно такими люди привыкли видеть моделей на обложках глянцевых журналов, билбордах и экранах телевизоров. И мало кто задумывается над тем, как всё происходит на самом деле. Но благодаря работам румынского фотографа Киприана Стругару (Ciprian Strugariu) у зрителя появилась уникальная возможность заглянуть за кулисы мира моды и увидеть, как проходит съёмка.


В ходе работы Киприан не только прибегает к помощи стилистов для создания первоначального образа, но и ловко экспериментирует с освещением, акцентируя внимание на каких-то деталях или общем фоне. А после, когда уже отснято несколько сотен кадров, он выбирает всего пару десятков лучших, подвергая их художественной обработке, являя зрителю яркую картинку с безупречным образом и сюжетом. Вот так и рождаются красочные шедевры, мелькающие на страницах глянцевых изданий и сети Интернет…

Якоб Сюнзиана Мариа (Sinziana Maria Iacob)


Модель: Якоб Сюнзиана Мариа. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Якоб Сюнзиана Мариа. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Воздушные шары. Автор: Ciprian Strugariu.

Воздушные шары. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Фонтаны. Автор: Ciprian Strugariu.

Фонтаны. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Кристина Стрекопитова (Cristina Strecopitovа)


Модель: Кристина Стрекопитова. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Кристина Стрекопитова.
Автор: Ciprian Strugariu.

 
Мелодия. Автор: Ciprian Strugariu.

Мелодия. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Бам! Автор: Ciprian Strugariu.

Бам! Автор: Ciprian Strugariu.

 
Wow! Автор: Ciprian Strugariu.

Wow! Автор: Ciprian Strugariu.

 

Елена Борбел (Elena Borbel)


Модель: Елена Борбел. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Елена Борбел. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Шок. Автор: Ciprian Strugariu.

Шок. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Елена Хорваш (Elena Horvath)


Модель: Елена Хорваш. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Елена Хорваш. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Винтаж. Автор: Ciprian Strugariu.

Винтаж. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Симина Брадеату (Simina Bradeanu )


Модель: Симина Брадеату. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Симина Брадеату. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Адриана Думитраш и Ана Мария Георге (Adriana Dumitras and Ana Maria Gheorghe)


Модель: Адриана Думитраш. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Адриана Думитраш. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Эстетика. Автор: Ciprian Strugariu.

Эстетика. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Модели: Адриана Думитраш и Ана Мария Георге. Автор: Ciprian Strugariu.

Модели: Адриана Думитраш и Ана Мария Георге. Автор: Ciprian Strugariu.

 
Чаепитие. Автор: Ciprian Strugariu.

Чаепитие. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Джейс Лииза (Jace Liisa)


Модель: Джейс Лииза. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Джейс Лииза. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Алина Челмус (Alina Chelmus)


Модель: Алина Челмус. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Алина Челмус. Автор: Ciprian Strugariu.

 

Амну


Модель: Амну. Автор: Ciprian Strugariu.

Модель: Амну. Автор: Ciprian Strugariu.

 

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Неординарный винтаж, или до и после: фотосет о том, как на самом деле проходит фотосъёмка

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Неординарный винтаж, или до и после: фотосет о том, как на самом деле проходит фотосъёмкаПодписаться на мой Instagram
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