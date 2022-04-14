Неординарный винтаж, или до и после: фотосет о том, как на самом деле проходит фотосъёмка

За кулисами мира моды. Автор: Ciprian Strugariu.
Безупречные, яркие, с идеальной фигурой и правильными чертами лица – именно такими люди привыкли видеть моделей на обложках глянцевых журналов, билбордах и экранах телевизоров. И мало кто задумывается над тем, как всё происходит на самом деле. Но благодаря работам румынского фотографа Киприана Стругару (Ciprian Strugariu) у зрителя появилась уникальная возможность заглянуть за кулисы мира моды и увидеть, как проходит съёмка.
В ходе работы Киприан не только прибегает к помощи стилистов для создания первоначального образа, но и ловко экспериментирует с освещением, акцентируя внимание на каких-то деталях или общем фоне. А после, когда уже отснято несколько сотен кадров, он выбирает всего пару десятков лучших, подвергая их художественной обработке, являя зрителю яркую картинку с безупречным образом и сюжетом. Вот так и рождаются красочные шедевры, мелькающие на страницах глянцевых изданий и сети Интернет…
Якоб Сюнзиана Мариа (Sinziana Maria Iacob)
Модель: Якоб Сюнзиана Мариа. Автор: Ciprian Strugariu.
Воздушные шары. Автор: Ciprian Strugariu.
Фонтаны. Автор: Ciprian Strugariu.
Кристина Стрекопитова (Cristina Strecopitovа)
Модель: Кристина Стрекопитова. Автор: Ciprian Strugariu.
Мелодия. Автор: Ciprian Strugariu.
Бам! Автор: Ciprian Strugariu.
Wow! Автор: Ciprian Strugariu.
Елена Борбел (Elena Borbel)
Модель: Елена Борбел. Автор: Ciprian Strugariu.
Шок. Автор: Ciprian Strugariu.
Елена Хорваш (Elena Horvath)
Модель: Елена Хорваш. Автор: Ciprian Strugariu.
Винтаж. Автор: Ciprian Strugariu.
Симина Брадеату (Simina Bradeanu )
Модель: Симина Брадеату. Автор: Ciprian Strugariu.
Адриана Думитраш и Ана Мария Георге (Adriana Dumitras and Ana Maria Gheorghe)
Модель: Адриана Думитраш. Автор: Ciprian Strugariu.
Эстетика. Автор: Ciprian Strugariu.
Модели: Адриана Думитраш и Ана Мария Георге. Автор: Ciprian Strugariu.
Чаепитие. Автор: Ciprian Strugariu.
Джейс Лииза (Jace Liisa)
Модель: Джейс Лииза. Автор: Ciprian Strugariu.
Алина Челмус (Alina Chelmus)
Модель: Алина Челмус. Автор: Ciprian Strugariu.
Амну
Модель: Амну. Автор: Ciprian Strugariu.
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