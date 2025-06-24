Жить на седьмом небе

Жители поселка Ла-Ринконада буквально живут на небесах. Однако иметь дом на высоте 5 км над уровнем моря не всегда значит жить легко.
Ла-Ринконада — перуанский город. Поселение расположено Андах, недалеко от границы с Боливией. Большую часть времени температура в городе не превышает 0 C°. Всего в поселке проживает около 50 000 человек.
Фотограф Уолкер Дэвидсон сделал серию фотографий о жизни за облаками, которая на деле оказалась очень и очень суровой.
Ла-Риконада — одно из самых изолированных поселений в мире.
Поселение было основано на высоте 5100 метров над уровнем моря и существует в тени Бэлла Дурмиенте — или Спящей Красавицы — огромного ледника, возвышающегося над городом.
В поселение ведет лишь одна тропа, покрытая грязью, камнями и травой. Большую часть времени дорога скована льдом, и путь до Ла-Риконады может занять несколько дней.
В городе, лишенном отелей и больниц, нечасто встретишь туристов. Более того, правительство мало озабочено тем, что происходит в Ла-Риконаде.
Жители ведут достаточно бедное существование и выживают за счет нерегулируемых запасов золотого металла, скрытого в недрах горных вершин.
Между 2001 и 2009 годами стоимость золота выросла на 235%. Вместе с ценой на металл выросла и численность населения поселка — до 30 000 человек. С учетом того, что ресурсы пока не заканчиваются, население растет, и сегодня его численность составляет около 50 000 человек.
Большинство населения состоит из оптимистичных перуанцев, которые решили обогатиться, работая на золотых шахтах.
Золотые запасы добывались в Андах веками, еще со времен поселения инков. Ежедневно рабочие тратят полчаса на подъем к шахтам, где сталкиваются с ужасными условиями труда: кислорода в шахтах недостаточно, а рабочие дышат воздухом с повышенным содержанием ртути и цианида.
Женщинам запрещено входить в шахты, поэтому они трудятся снаружи. Эта женщина делает металлические детали, которые служат каркасом для тоннелей.
Основатели города на самом деле создавали лагерь для шахтеров и совсем не предполагали, что число населения возрастет до такого уровня. Именно поэтому инфраструктура поселка совсем не пригодна для жизни.
Рядом с поселением нет природных источников воды, что делает невозможным создание канализационной системы. Утилизация мусора также лежит на плечах горожан.
Некоторые жители сжигают мусор, другие — просто выносят за границу города.
А кто-то выбрасывает мусор на улицу.
Абсолютное отсутствие нормальных санитарных условий означает, что земля в поселке содержит огромный процент ртути. Это приводит к заболеваниям у местных жителей: проблемы с нервной системой, а также зуд, жжение и обесцвечивание кожных покровов.
В свободное от работы время местные довольствуются традиционными развлечениями или встречаются в кафе, построенных для шахтеров. На этой фотографии молодежь играет в футбол на пятачке земли, расположенном недалеко от шахт.
Озеро, которое видно на этой фотографии, сильно загрязнено ртутью и цианидом, поэтому его воды не пригодны для питья или использования в быту.
После своего путешествия в Ла-Риконаду фотограф сказал, что этот город — поразительный пример того, насколько далеко человек может зайти в поисках богатства и лучшей жизни.
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