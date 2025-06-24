Жить на седьмом небе

Жители поселка Ла-Ринконада буквально живут на небесах. Однако иметь дом на высоте 5 км над уровнем моря не всегда значит жить легко.



Ла-Ринконада — перуанский город. Поселение расположено Андах, недалеко от границы с Боливией. Большую часть времени температура в городе не превышает 0 C°. Всего в поселке проживает около 50 000 человек.

Жители существуют за счет работы на золотых шахтах, которые никак не регулируются правительством.Фотограф Уолкер Дэвидсон сделал серию фотографий о жизни за облаками, которая на деле оказалась очень и очень суровой.Ла-Риконада — одно из самых изолированных поселений в мире.Поселение было основано на высоте 5100 метров над уровнем моря и существует в тени Бэлла Дурмиенте — или Спящей Красавицы — огромного ледника, возвышающегося над городом В поселение ведет лишь одна тропа, покрытая грязью, камнями и травой. Большую часть времени дорога скована льдом, и путь до Ла-Риконады может занять несколько дней.В городе, лишенном отелей и больниц, нечасто встретишь туристов. Более того, правительство мало озабочено тем, что происходит в Ла-Риконаде.Жители ведут достаточно бедное существование и выживают за счет нерегулируемых запасов золотого металла, скрытого в недрах горных вершин.Между 2001 и 2009 годами стоимость золота выросла на 235%. Вместе с ценой на металл выросла и численность населения поселка — до 30 000 человек. С учетом того, что ресурсы пока не заканчиваются , население растет, и сегодня его численность составляет около 50 000 человек.Большинство населения состоит из оптимистичных перуанцев, которые решили обогатиться, работая на золотых шахтах.Шахтеры здесь не получают стандартную зарплату, зато могут претендовать на все золото, которое найдут в последний день месяца.Золотые запасы добывались в Андах веками, еще со времен поселения инков. Ежедневно рабочие тратят полчаса на подъем к шахтам, где сталкиваются с ужасными условиями труда: кислорода в шахтах недостаточно, а рабочие дышат воздухом с повышенным содержанием ртути и цианида.Женщинам запрещено входить в шахты, поэтому они трудятся снаружи. Эта женщина делает металлические детали, которые служат каркасом для тоннелей.Основатели города на самом деле создавали лагерь для шахтеров и совсем не предполагали, что число населения возрастет до такого уровня. Именно поэтому инфраструктура поселка совсем не пригодна для жизни.Рядом с поселением нет природных источников воды, что делает невозможным создание канализационной системы. Утилизация мусора также лежит на плечах горожан.Некоторые жители сжигают мусор, другие — просто выносят за границу города.А кто-то выбрасывает мусор на улицу.Абсолютное отсутствие нормальных санитарных условий означает, что земля в поселке содержит огромный процент ртути. Это приводит к заболеваниям у местных жителей: проблемы с нервной системой, а также зуд, жжение и обесцвечивание кожных покровов.В свободное от работы время местные довольствуются традиционными развлечениями или встречаются в кафе, построенных для шахтеров. На этой фотографии молодежь играет в футбол на пятачке земли, расположенном недалеко от шахт.Озеро, которое видно на этой фотографии, сильно загрязнено ртутью и цианидом, поэтому его воды не пригодны для питья или использования в быту.После своего путешествия в Ла-Риконаду фотограф сказал, что этот город — поразительный пример того, насколько далеко человек может зайти в поисках богатства и лучшей жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)