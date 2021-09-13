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Как быстро почистить яйцо от скорлупы при помощи стакана с водой


Как быстро почистить яйцо от скорлупы при помощи стакана с водой

Почистить вареное яйцо может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. Существует много способов избавиться от яичной скорлупы. При этом одним из наиболее эффективных была и остается методика с использованием стакана с водой. С ее помощью можно чистить вареные яйца максимально быстро. А самое главное, данный метод так же прост, как это самое яйцо.

Наливаем воду стакан и кладем яйцо. /Фото: youtube.com.

Наливаем воду стакан и кладем яйцо. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: стакан, вода из-под крана, вареное яйцо

Итак, метода очистки яичной скорлупы проще и в тоже время действеннее этого просто не существует. Все, что понадобится для работы – это стакан и вода. Конечно же нужны заранее отваренные яйца, которые следует избавить от скорлупы. Когда все перечисленное лежит под рукой, можно приступать к процедуре. Для этого сначала наливаем воду в стакан, а затем кидаем в него вареное яйцо. Берем стакан в руку так, чтобы пальцы и ладонь перекрывали его верхнюю открытую часть и начинаем трясти.
Закрываем ладонью и начинаем трясти. /Фото: youtube.com.

Закрываем ладонью и начинаем трясти. /Фото: youtube.com.

 

Примечание: совершать возвратно-поступательные движения со стаканом в руке лучше всего над раковиной. Это необходимо для того, чтобы после первого «сеанса» очистки не вытирать половину помещения от воды.

Скорлупа слазит сама. /Фото: youtube.com.

Скорлупа слазит сама. /Фото: youtube.com.

 

Продолжаем трясти стаканом с водой и яйцом некоторое время. Очень скоро скорлупа сломается и ослабнет настолько, чтобы сползти почти самостоятельно. В идеале она сползет, как кожа с ящерицы и в стакане останется чистенькое яичко. На всякий случай рекомендуется помыть его под проточной водой. Это необходимо для того, чтобы смыть мелкие фрагменты скорлупы, которые с некоторой долей вероятности могли остаться на белке.

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Как быстро почистить яйцо от скорлупы при помощи стакана с водой

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Как быстро почистить яйцо от скорлупы при помощи стакана с водойПодписаться на мой Instagram
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