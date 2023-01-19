5 голливудских актеров, которые стали прообразами персонажей мультфильмов Диснея

С тех пор как в конце 1930-х гг. Уолт Дисней начал выпускать цветные полнометражные рисованные мультфильмы, для создания образов персонажей задействовали натурщиков – актеров, воспроизводивших движения своих героев. Их снимали на кинопленку, а затем кадры с моделями «обрисовывали». Так достигался эффект максимального жизнеподобия. А внешний облик мультипликационных персонажей аниматоры создавали, ориентируясь на звезд Голливуда, пользующихся большой популярностью у зрителей. И когда мультфильмы выходили на экраны, в героях без труда можно было узнать знакомые черты…
Аладдин – Том Круз
Знаменитый актер Том Круз стал прототипом для диснеевского Аладдина | Фото: soyuz.ru
Одной из самых больших проблем для создателей мультфильма «Аладдин» оказался внешний облик главного героя – никто не представлял, как он должен выглядеть. Режиссер Джон Маскер рассказывал: «Изначально Аладдин был немного моложе, чем видно сейчас. Мы также сделали его более высоким, но менее удачливым. Но позднее мы приняли решение сделать его взрослее, мускулистее и удачливее. Изначально ему было тринадцать лет, но мы изменили возраст до восемнадцати».
Аладдин и его прообраз – актер Том Круз | Фото: spletnik.ru
Аладдин и его прообраз – актер Том Круз | Фото: thr.ru
Изначально для создания его образа аниматор Глен Кин взял за основу внешний облик актера Майкла Джея Фокса – звезду фильма «Назад в будущее», кумира подростков. Но позже, когда героя решили сделать старше и привлекательнее, у него появился новый прообраз – Том Круз. Сходство не было портретным, но его фирменную голливудскую улыбку без труда можно узнать и у мультипликационного героя. Для того, чтобы представить, как должен выглядеть наряд Аладдина, аниматор пересматривал видеоклипы рэпера MC Hammer, где он был в таких же широких штанах-шароварах.
Знаменитый актер Том Круз стал прототипом для диснеевского Аладдина | Фото: rustars.tv
Джинн – Робин Уильямс
Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: pikabu.ru
В том же мультфильме был еще один очень яркий персонаж – Джинн. Эту роль в сценарии изначально писали под комика Робина Уильямса, еще даже не заручившись его согласием озвучивать этого персонажа. И, к их разочарованию, поначалу актер действительно отказался работать в этом проекте. Тогда создатели мультфильма пошли на хитрость: они сняли короткий эпизод, в котором наложили анимацию Джинна на запись юмористического монолога Робина Уильямса. Актер был так впечатлен, что тут же дал свое согласие на сотрудничество. Позже он объяснил свое решение тем, что хотел оставить «что-нибудь чудесное» для своих детей. Уильямс стал первым крупным актером, озвучившим мультипликационного героя. После него эта практика стала распространенной.
Робин Уильямс не только стал прототипом для Джинна, но и придумал большинство его реплик | Фото: sova.ponominalu.ru
Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: uznayvse.ru
Многие реплики Джинна стали импровизацией Робина Уильямса – он придумывал шутки в процессе работы над мультфильмом. Актер записал четыре многочасовые импровизационные сессии во время разработки персонажа, аниматоры переписывали каждое слово из этих сессий, отбирая наиболее подходящие для мультфильма фразы. Так родились знаменитые пародии Джинна на популярных в те времена персон. Импровизацией были и воспроизведенные актером звуки тромбона в песне «Friends Like Me». Изначально предполагалось, что их запишут в звучании настоящих инструментов, но находка Уильямса оказалась настолько удачной, что в финальной версии ее оставили без изменений.
Джинн и его прототип – актер Робин Уильямс | Фото: thr.ru
Внешний облик Джинна напоминал карикатурное изображение Робина Уильямса. Аниматоры воссоздали в этом персонаже не только черты его лица, но и наряды: эпизод, в котором Джинн появляется в гавайской рубашке и кепке с Гуфи, был основан на облике Уильямса из короткометражного фильма «Назад в Нетляндию».
Робин Уильямс не только стал прототипом для Джинна, но и придумал большинство его реплик | Фото: rustars.tv
Шрам – Джереми Айронс
Шрам из мультфильма *Король Лев* и его прототип – актер Джереми Айронс | Фото: sova.ponominalu.ru
Лев по имени Шрам, антагонист главного героя из мультфильма «Король Лев», был создан благодаря его прототипу – Джереми Айронсу. Во внешнем облике персонажа угадываются черты его лица, а в его повадках – утонченная пластика британского актера. Помимо этого, он подарил ему и свой голос. Правда, Айронс признавался, что в этом герое ему нравилось только одно: «Вы знаете, в нем есть сила. Пусть даже темная, но он харизматичен и самоуверен. Его история – хороший урок, к чему может привести злоупотребление властью».
Шрам из мультфильма *Король Лев* и его прототип – актер Джереми Айронс | Фото: soyuz.ru
Урсула – Дивайн
Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: pikabu.ru
Главной злодейкой в мультфильме «Русалочка» была морская ведьма Урсула, образ которой тоже имел реального прототипа. Как ни удивительно, им был мужчина, актер Харрис Милстед, который эпатировал публику в 1970-1980-х гг. на экранах и на сцене в образе экстравагантной травести-звезды, выступающей под псевдонимом Дивайн (от англ. divine – «божественный», «изумительный»). Именно этот образ и взяли за основу при создании внешнего облика злодейки Урсулы – сценарист и художник пришли к единому мнению, что, будь это фильм, роль Урсулы мог исполнить только Милстед. Актер намеревался и озвучить эту героиню, но за год до премьеры мультфильма он ушел из жизни в 42 года от сердечного приступа.
Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: spletnik.ru
Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: spletnik.ru
Сходство прообраза и мультипликационного персонажа было просто фотографическим: аниматоры передали мельчайшие портретные детали, как, например, родинка в нижней правой части лица, нарисованные черным карандашом брови, ярко-синие тени для век, ярко-красные губы, торчащие вверх седые волосы, очень пышные формы. Образ получился таким ярким, что сценаристы решили увеличить число сцен с участием Урсулы. В результате морская ведьма стала одним из самых узнаваемых персонажей Диснея.
Урсула и ее прототип – Дивайн | Фото: soyuz.ru
Принц Филипп – Эд Кеммер
Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: wday.ru
Прообразом принца Филиппа в мультфильме «Спящая красавица» стал Эд Кеммер – бывший летчик-истребитель. Во время войны его самолет подбили, а сам он попал в лагерь для пленных, откуда спустя несколько дней ему удалось бежать. После госпиталя он подался в кино – в 1950-х гг. снимался в фильмах Диснея в образах астронавтов и пилотов. Но больше всего ему запомнилась работа над мультфильмом «Спящая красавица». В костюме своего героя он отыгрывал все сцены, которые затем перерисовывали аниматоры. Вместо гор актеру приходилось прыгать по ящикам, вместо дракона сражаться с мухобойкой на длинной ручке, вместо коня седлать деревянные козлы.
Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: kino-teatr.ru, fanfics.me
Принц Филипп и его прообраз – актер Эд Кеммер | Фото: liveinternet.ru, ivona.bigmir.net
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии