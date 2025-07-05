Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег

Некоторым актерам часто достаются роли картежников, и порой, чтобы лучше вжиться в образ, они начинают играть в азартные игры. Впрочем, зависимость может появиться и при других обстоятельствах. О том, кто из знаменитостей проигрывал огромные суммы, читай в нашем материале.



Мэтт Деймон

Леонардо ДиКаприо

Евгений Миронов

Адрис Эрглис

Глэдис Найт

Гарик Харламов

Чарльз Баркли