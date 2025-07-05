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Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег

Некоторым актерам часто достаются роли картежников, и порой, чтобы лучше вжиться в образ, они начинают играть в азартные игры. Впрочем, зависимость может появиться и при других обстоятельствах. О том, кто из знаменитостей проигрывал огромные суммы, читай в нашем материале.

Мэтт Деймон


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег

Мэтт Деймон был членом подпольного покерного клуба, в который также входили Тоби Магуайр, Леонардо ДиКаприо и Бен Аффлек.
По словам тех, кто играл с Деймоном, он практически никогда не выигрывал. Вживаясь в роль для фильма «Шулер», он проиграл более 25 000 долларов.

Леонардо ДиКаприо


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Леонардо ДиКаприо был осторожнее Мэтта Деймона. Один из участников покерных посиделок сказал о нем: «Он очень осторожный засранец». Однако это все равно не уберегло актера от проигрышей: однажды актер потерял таким образом 50 000 долларов.

Евгений Миронов


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Известно, что писатель Федор Достоевский был игроком. Для того чтобы максимально точно воплотить его образ, актер Евгений Миронов пошел в казино. По плану он должен был провести там один вечер. На руках у него было около двух тысяч долларов, которые Евгений быстро удвоил. Позднее это превратилось в реальную зависимость: по словам коллег, Миронов провел в казино два месяца и проиграл круглую сумму, о которой сам артист и его коллеги умалчивают.

Адрис Эрглис


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Певец Адрис Эрглис страдал от серьезной игровой зависимости. Он сильно переживал из-за развода родителей и пытался отвлечься в казино. Выигрывать получалось далеко не всегда. «Иногда сумма была такой большой, что можно было без проблем купить квартиру», — рассказывал Эрглис в интервью.

Глэдис Найт


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Американская певица Глэдис Найт тоже известна своей любовью к азарту.
В 2006 году ей повезло сорвать куш: она выиграла 60 000 долларов, которые почти сразу же проиграла за соседним столом. После этого певица зачем-то вызвала службу спасения, но к приезду специалистов успела проиграть еще 45 000.

Гарик Харламов


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Юморист Гарик Харламов не ходит в казино, зато играет в онлайн-покер. Бывшая жена Харламова Юлия Лещенко рассказывала, что не один год боролась с зависимостью мужа. «Он умудрился проиграть в онлайн-покер больше 5 миллионов рублей», — заявила она.

Чарльз Баркли


Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег Известный баскетболист Чарльз Баркли часто посещает лучшие казино Лас-Вегаса. По его словам, он потратил на азартные игры более 10 миллионов долларов и не собирается останавливаться, так как может себе это позволить.

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