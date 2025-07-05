Знаменитости, которые проигрывали большие суммы денег

Некоторым актерам часто достаются роли картежников, и порой, чтобы лучше вжиться в образ, они начинают играть в азартные игры. Впрочем, зависимость может появиться и при других обстоятельствах. О том, кто из знаменитостей проигрывал огромные суммы, читай в нашем материале.
Мэтт Деймон
Мэтт Деймон был членом подпольного покерного клуба, в который также входили Тоби Магуайр, Леонардо ДиКаприо и Бен Аффлек.
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо был осторожнее Мэтта Деймона. Один из участников покерных посиделок сказал о нем: «Он очень осторожный засранец». Однако это все равно не уберегло актера от проигрышей: однажды актер потерял таким образом 50 000 долларов.
Евгений Миронов
Известно, что писатель Федор Достоевский был игроком. Для того чтобы максимально точно воплотить его образ, актер Евгений Миронов пошел в казино. По плану он должен был провести там один вечер. На руках у него было около двух тысяч долларов, которые Евгений быстро удвоил. Позднее это превратилось в реальную зависимость: по словам коллег, Миронов провел в казино два месяца и проиграл круглую сумму, о которой сам артист и его коллеги умалчивают.
Адрис Эрглис
Певец Адрис Эрглис страдал от серьезной игровой зависимости. Он сильно переживал из-за развода родителей и пытался отвлечься в казино. Выигрывать получалось далеко не всегда. «Иногда сумма была такой большой, что можно было без проблем купить квартиру», — рассказывал Эрглис в интервью.
Глэдис Найт
Американская певица Глэдис Найт тоже известна своей любовью к азарту.специалистов успела проиграть еще 45 000.
Гарик Харламов
Юморист Гарик Харламов не ходит в казино, зато играет в онлайн-покер. Бывшая жена Харламова Юлия Лещенко рассказывала, что не один год боролась с зависимостью мужа. «Он умудрился проиграть в онлайн-покер больше 5 миллионов рублей», — заявила она.
Чарльз Баркли
Известный баскетболист Чарльз Баркли часто посещает лучшие казино Лас-Вегаса. По его словам, он потратил на азартные игры более 10 миллионов долларов и не собирается останавливаться, так как может себе это позволить.
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