Мифы и легенды Шотландии

В сентябре 2014 года в Шотландии прошел референдум по вопросу о независимости. В случае положительного результата 24 марта 2016 года Шотландия могла быть провозглашена независимым государством, однако, этого не произошло, так как большая часть шотландцев высказалась против выхода из состава Соединённого королевства.

Но что же всё-таки значит быть шотландцем? Фотограф из Глазго Kieran Dodds годами изучает истории, мифы и легенды, которые шлейфом тянутся за его родной Шотландией, чтобы ответить на этот вопрос.Архипелаг Сент-Килда, который находится в Атлантическом океане в 60-ти километрах от западного побережья Шотландии , является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На архипелаге обитает одна из самых больших в мире колоний северных олуш – крупнейших морских птиц Северного полушария. На крупнейшем острове архипелага, Хирте, когда-то насчитывалось до 180 человек, но последние островитяне покинули Хирту в 1933 году.Скульптуры Келпи на берегу канала Форт – Клайд в Фолкерке на восточном побережье Шотландии. Келпи – это злые водяные духи в шотландской мифологии, способные замучить детей до смерти . Фонд Clanranald Trust for Scotland, занимающийся сохранением культурного наследия Шотландии, реконструирует Битву при Бэннокберне, которая имела место в 1314 году, недалеко от города Стерлинг Гора Стак Поллаид, гребень которой сформирован из песчаника возрастом 1200 миллионов лет, находится на северо-западе Шотландии. Стак Поллаид стоит на льюисском гнейсе, возраст которого насчитывает 3 миллиарда лет.Коровы хайлендской породы в загоне на выставке в Эршире.Хайлендская порода, имеющая густую волнистую шерсть, приспособилась к холодному влажному климату Шотландии. Сельское хозяйство, в основном разведение скота и выращивание злаков, ежегодно приносит Шотландии доход в 800 миллионов фунтов.Средневековый замок Данноттар, принадлежавший одной из самых влиятельных семей Шотландии. Замок располагается на побережье недалеко от Стонхейвена в Абердиншире.Скульптура Лох-несского чудовища в пруду в деревне Драмнадрочит.Памятник шотландскому философу Дэвиду Юму на Королевской Миле в Эдинбурге.Виадук Гленфиннан у озера Лох-Шил, который стал известен во всём мире, как место съёмок фильмов о Гарри Поттере Ян Гуан, единственный самец большой панды в Великобритании, ест бамбук в Эдинбургском зоопарке.Фонд Clanranald Trust for Scotland, который занимается сохранением культурного наследия Шотландии , реконструирует историческую битву.Огневая позиция времён Второй мировой войны, на бетонной стене которой написан лозунг «Освободите Шотландию» на английском и шотландском языках, на восточном побережье Шотландии в области Файф. Шотландцы всегда жаждали независимости.