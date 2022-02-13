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8 обновок из 2,5 метров ткани

8 обновок из 2,5 метров ткани

Только представьте, в вашем гардеробе появилось сразу несколько стильных обновок: элегантная юбка, эффектные брюки, легкий кардиган без рукавов, несколько платьев и сарафанов. И все это благодаря приобретению, а точнее пошиву, всего одной вещи с элементарным кроем.
Думаете, такого не бывает? А вот и ошибаетесь! Убедитесь сами: все предельно просто и быстро. С работой справится даже начинающая швея, потратив не более часа своего драгоценного времени, и это с учетом раскроя полотна и снятия мерок. Итак, пошить предлагается длинную юбку-трансформер, которую благодаря моделированию легко превратить в массу интересных самодостаточных вещей.
8 обновок из 2,5 метров тканиВ идеале ткань должна быть легкая смесовая ткань в состав которой могут входить вискоза, полиэстер, эластан, бамбуковое волокно.
Расход ткани немногим более 2,5 м при ширине 1,5 м. Он может быть чуть большим или меньшим с учетом размера и роста, а соответственно длины и ширины изделия. На суть происходящего это никак не повлияет.
Складываем отрез длиной 2,6м вдвое.
8 обновок из 2,5 метров ткани
После складываем ткань треугольником подводя 2 отдельных слоя к линии сгиба, и разравниваем. Получаем сложенный вчетверо треугольник с небольшим запасом сбоку.
8 обновок из 2,5 метров ткани
Замеряем талию и делаем расчет, необходимый для того, чтобы определить местонахождение талии в изделии.

Для этого обхват талии (ОТ) делим на 2,5. Полученный результат в см является той величиной, которую необходимо отложить от угла вниз.
8 обновок из 2,5 метров ткани
Откладываем от угла вдоль каждой из сторон вниз по 30 см, придерживая сантиметровую ленту в вершине, делаем на ткани дополнительные отметки, выдерживая то же расстояние. Затем соединяем отметки плавной линией, которая по сути является линией талии.
8 обновок из 2,5 метров ткани
По такому же принципу размечаем длину изделия, но теперь откладываем нужное расстояние не от угла, а от линии талии.

8 обновок из 2,5 метров ткани
Обрезаем лишнюю ткань снизу и в области талии, а затем разворачиваем полотнище.
8 обновок из 2,5 метров ткани
Основа юбки готова. Осталось дополнить ее поясом и обработать край.
8 обновок из 2,5 метров ткани
Подшиваем юбку, делая двойной подгиб по всему периметру за исключением области талии. Начинаем прокладывать строчку вдоль одного бока, двигаясь от середины к краю, а заканчиваем другим. Можно поступить и иначе. Сначала застрочить бока, а затем сделать подгиб по внешнему полукругу.
Из оставшейся после раскроя юбки ткани вырезаем ровную полосу во всю длину для формирования пояса. В нашем случае это 2.6 м на 9 см. Складываем юбку пополам по линии талии и ставим пометку. На поясе также помечаем середину. Совмещаем пометки, укладываем пояс вдоль линии талии по принципу лицом к лицу и прокладываем шов с отступом в 1 см от края в том месте, где ткань деталей совмещена.
8 обновок из 2,5 метров ткани
Пояс обозначен и пристрочен к основной детали теперь необходимо сформировать завязки. Переворачиваем юбку изнанкой к себе и сгибаем пояс пополам по всей длине. Находящиеся с боков полоски ткани совмещаем и застрачиваем по отдельности по всей длине с отступом от края в 1 см. При помощи линейки или длинной спицы выворачиваем хлястики пояса и расправляем их. Затем делаем подгиб вровень с завязками и окончательно пристрачиваем пояс к талии. Юбка готова!
8 обновок из 2,5 метров ткани
Самое время примерять обновку и заняться моделированием.

8 обновок из 2,5 метров ткани
Присутствие декоративных элементов или пояса позволяет экспериментировать бесконечно, создавая все новые образы с использованием одной единственной вещи.
8 обновок из 2,5 метров ткани

 

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