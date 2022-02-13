8 обновок из 2,5 метров ткани

Только представьте, в вашем гардеробе появилось сразу несколько стильных обновок: элегантная юбка, эффектные брюки, легкий кардиган без рукавов, несколько платьев и сарафанов. И все это благодаря приобретению, а точнее пошиву, всего одной вещи с элементарным кроем.

Думаете, такого не бывает? А вот и ошибаетесь! Убедитесь сами: все предельно просто и быстро. С работой справится даже начинающая швея, потратив не более часа своего драгоценного времени, и это с учетом раскроя полотна и снятия мерок. Итак, пошить предлагается длинную юбку-трансформер, которую благодаря моделированию легко превратить в массу интересных самодостаточных вещей.

В идеале ткань должна быть легкая смесовая ткань в состав которой могут входить вискоза, полиэстер, эластан, бамбуковое волокно.

Расход ткани немногим более 2,5 м при ширине 1,5 м. Он может быть чуть большим или меньшим с учетом размера и роста, а соответственно длины и ширины изделия. На суть происходящего это никак не повлияет.

Складываем отрез длиной 2,6м вдвое.



После складываем ткань треугольником подводя 2 отдельных слоя к линии сгиба, и разравниваем. Получаем сложенный вчетверо треугольник с небольшим запасом сбоку.



Замеряем талию и делаем расчет, необходимый для того, чтобы определить местонахождение талии в изделии. Для этого обхват талии (ОТ) делим на 2,5. Полученный результат в см является той величиной, которую необходимо отложить от угла вниз.



Откладываем от угла вдоль каждой из сторон вниз по 30 см, придерживая сантиметровую ленту в вершине, делаем на ткани дополнительные отметки, выдерживая то же расстояние. Затем соединяем отметки плавной линией, которая по сути является линией талии.



По такому же принципу размечаем длину изделия, но теперь откладываем нужное расстояние не от угла, а от линии талии.





Обрезаем лишнюю ткань снизу и в области талии, а затем разворачиваем полотнище.



Основа юбки готова. Осталось дополнить ее поясом и обработать край.



Подшиваем юбку, делая двойной подгиб по всему периметру за исключением области талии. Начинаем прокладывать строчку вдоль одного бока, двигаясь от середины к краю, а заканчиваем другим. Можно поступить и иначе. Сначала застрочить бока, а затем сделать подгиб по внешнему полукругу.

Из оставшейся после раскроя юбки ткани вырезаем ровную полосу во всю длину для формирования пояса. В нашем случае это 2.6 м на 9 см. Складываем юбку пополам по линии талии и ставим пометку. На поясе также помечаем середину. Совмещаем пометки, укладываем пояс вдоль линии талии по принципу лицом к лицу и прокладываем шов с отступом в 1 см от края в том месте, где ткань деталей совмещена.



Пояс обозначен и пристрочен к основной детали теперь необходимо сформировать завязки. Переворачиваем юбку изнанкой к себе и сгибаем пояс пополам по всей длине. Находящиеся с боков полоски ткани совмещаем и застрачиваем по отдельности по всей длине с отступом от края в 1 см. При помощи линейки или длинной спицы выворачиваем хлястики пояса и расправляем их. Затем делаем подгиб вровень с завязками и окончательно пристрачиваем пояс к талии. Юбка готова!



Самое время примерять обновку и заняться моделированием.





Присутствие декоративных элементов или пояса позволяет экспериментировать бесконечно, создавая все новые образы с использованием одной единственной вещи.

