Как атрибут нищеты превратился в гламурный предмет высокого стиля: История лоскутного одеяла

Это был, пожалуй, самый простой способ украсить жилье, сделать его одновременно нарядным и уютным. Впрочем, почему – был? Сейчас лоскутное шитье зовется модным словом «пэчворк» и пользуется заслуженным вниманием дизайнеров интерьеров и модельеров одежды. Ассоциации с бедностью больше не прослеживаются – теперь создавать что-то из лоскутов ткани значит ценить свои культурные традиции и придерживаться принципов разумного потребления.