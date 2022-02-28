Портреты собак в стиле "Звёздной ночи" Ван Гога

Айя Трие (Aja Trier) — художница, которая в своём творчестве вдохновляется искусством Винсента Ван Гога. Любительница животных создаёт портреты собак, стилизованные под картины знаменитого нидерландского художника.

В своей серии «Собаки звёздных ночей» (Starry Night Dogs) она изображает мир, в котором наши четвероногие друзья сидят вместо Ван Гога. На каждом портрете изображено знакомое звёздное небо, нанесённое густыми мазками, характерными для постимпрессионизма.

И хотя каждая реинтерпретация сохраняет спиралевидные облака и сверкающие звёзды, которые можно увидеть на оригинальной картине нидерландского художника, Айя Трие нередко экспериментирует с цветом, придавая каждой работе собственный штрих.

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