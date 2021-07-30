Лайфхаки от профессиональных фотографов

Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени. Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.







В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома. Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.



Эффект боке (размытые огни).

Софтбокс из полиэтиленового пакета.

До.После.Слайдер для видеосъемки — обычное полотенце.Блик в объективе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)