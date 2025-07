От рыбы к электронике: 7 знаменитых компаний, которые радикально изменили свою деятельность

1. Sears

Некогда крупная сеть универмагов начинала с часов. /Фото: timeweb.com, guim.co.uk

2. Samsung

От продажи продовольствия до электроники. /Фото: wikipedia.org, club.dns-shop.ru

3. Potbelly

Магазин антиквариата перешёл на сэндвичи. /Фото: wikipedia.org, yelp.com

4. Lysol

Ярчайший случай применения продукта не по назначению. /Фото: cnbc.com, livejournal.com

5. 3M

От добычи полезных ископаемых к производству скотча. /Фото: mona.ru, pikabu.ru

6. Old Spice

Раньше бренд был ещё и для женщин. /Фото: dailypeople.ru, pikabu.ru

7. National Geographic

Даже знаменитый журнал менял направленность. /Фото: wikiрedia.org, babel.ua

В истории многих крупных компаний всегда найдётся эпизод, когда был изменён вектор развития или политика работы. А иногда этот процесс куда радикальнее - кардинально меняется сущность самого их занятия. Ведь если тот же Starbucks всегда продавал кофе, то другие фирмы, продавая первоначально одни товары , так резко переходили к новым, что кажется, будто это два разных предприятия. Вашему вниманию «семёрка» знаменитых компаний, которые радикально изменили направление деятельности.Несмотря на то, что сегодня от былой популярности и веса компании практически ничего не осталось, а некоторые и вовсе называют это печальный процесс «смертельной спиралью», Sears остался в истории одной из крупнейших сетей универмагов Америки. Тем более, что там продавалось буквально всё - от беговых дорожек до запчастей для мотоциклов.Но так было не всегда, ведь начиналась эта история в 1886 году с открытием Ричардом В. Сирсом, R. W. Sears Watch Company, которая была заточена на продажу часов. Год спустя Сирс нанимает Альву К. Роебака, чтобы список услуг пополнился ещё и ремонтом.Ещё через два года первый бизнес Сирса был продан, так как он решил поменять сферу деятельности - теперь под брендом Sears, Roebuck, and Company он занимался доставкой приобретённых там же товаров, причём по мере стремительного расширения стал предлаготься всё более широкий диапазон товаров по довольно недорогим ценам. И только в 1925 году компанией Sears было открыто первое розничное место, откуда позднее и выросла громадная система универмагов, которая, впрочем, по состоянию на сегодняшний день, кажется, доживает свои последние дни.Современный гигант по производству электроники, кажется, всегда занимался именно гаджетами. Вот только первоначально его история вообще не была связана с какой-либо техникой. Так, в тридцатых годах прошлого века в Корее один предприниматель по имени Ли Бён Чхоль открывал собственное дело по производству рисовой муки, а уже пять лет спустя в тяжёлых условиях был налажен первый независимый канал для экспорта из Кореи в Китай и Маньчжурию по транспортировке и реализации самых разных пищевых продуктов - риса, сахара и даже сушёной рыбы.Тогда-то и была официально зарегистрирована торговая марка Samsung Trading Company.Однако война в Корее чуть не поставила крест на перспективной компании - тогда были потеряны практически все мощности производства, и запасы попросту разграбили со складов. Однако Бён Чхоль не опустил руки, и открыл новое дело, причём не одно: вначале была текстильная фабрика, потому сахарный завод, а ещё позднее — и вовсе появился страховой бизнес. Затем политические перипетии, которые тогда переживала Корея снова поставила под угрозу существование компании, когда её главу посадили в тюрьму. Однако новое правительство, которое было нацелено на выход страны из долгого экономического пике, выпустило Бён Чхоля и дало возможность развивать своё дело вновь уже в принципиально другой сфере - именно тогда Samsung начал свой путь как производитель электроники.Если кто на отечественных просторах и слышал об американской компании Potbelly, то ассоциирует её с производством и продажей сэндвичей. А те, кто был в самих заведениях, расскажут об уникальной атмосфере, которая создаётся в интерьерах. Всё дело в том, что декорации Potbelly, составляются из таких вещей как книги в кожаном переплете, глобусы, выполненные в сепии, и даже старинными самолетами. И если кто-то считает, что это просто хитрый маркетинговый ход, то глубоко ошибается, ведь в реальность — это дань прошлого компании.А всё потому, что компания Potbelly, которая впервые открылась в 1977 году, была на самом деле антикварным магазином. Располагался он в Линкольн-Парке Чикаго и был известен не только как место продажи, но и мастерской по реставрации старинных печей. А через несколько лет работы в этом режиме супруги-владельцы решили расширить перечень услуг, предлагая клиентам перекусить, надеясь таким образом повысить продажи. Однако вышло совсем не то, что они предполагали: в какой-то момент сэндвичи и печенье сами по себе стали объектом интереса потребителей, затмив старинные вещи. Поэтому в один из дней компанию попросту перепрофилировали в сеть магазинов сэндвичей страны, которая и сегодня остаётся одной из самых успешных.История продукции этого бренда наглядно демонстрирует, насколько вредным может быть навязчивый и бездумный маркетинг. Сегодня компания Lysol известна как производитель моющих средств, но в первой половине прошлого столетия это было совсем не так. А всё потому, что те же самые вещества тогда женщины использовали в качестве...противозачаточного средства. Для этого им мыли различные поверхности и унитазы, совершенно игнорируя предупреждения, что веществу нельзя контактировать с кожей. Так что нет ничего удивительного в том, что в 1911 году врачи оставили в карточках пациентов аж 193 записи об отравлении Lysol и даже пять смертельных случаев в результате утробного промывания.Однако маркетологи Lysol продолжали рекламировать свою продукцию в качестве неофициального противозачаточного средства, которое великодушно пропихивали на рынок под названием «женская гигиена» - мол, его могут использовать женщины для препятствовать беременности. В 1953 опасное вещество cresol в формуле продукции компании заменили ortho-hydroxydiphenyl, после чего компания Lysol стала позиционировать её в качестве средства для очистки фарфора и при этом лечения стригущего лишая. И только годы спустя компания перестала продвигать свои товары как средство контрацепции, теперь предупреждая о мерах предосторожности даже в случае применения их по прямому назначению.О компании 3М отлично знают, прежде всего, упаковщики подарков или посылок, но и другим он прекрасно известен своим качественным скотчем, который ещё и снабжён дозатором . Однако мало кому известно, что первоначально компания занималась совсем другим. Более того, её деятельность тогда вообще не относилась к производству товаров народного потребления. Оказывается, первоначально она была местом осуществления горного дела, которое начали в Миннесоте в далёком 1902 году. Собственно, это объясняет и название фирмы - The 3 M’s of 3M обозначает Миннесотскую Горнодобывающую компанию и Компанию-производителя.Известно, что вначале основателей этого бизнеса планировали разработать месторождение Crystal Bay, расположенный недалеко от Ороно, чтобы заниматься добычей минерала под названием корунд. Вот только он оказался не шибко многочисленным, да и прибыльностью в общем бизнес не отличался. Поэтому довольно быстро была оставлена эта идею. В течение долгого времени проводились поиски новой концепции, а пока осталось только знаменитое имя. Ситуация изменилась в 1925 году, когда компания начала производство скотча и скобы, что и сделало её прибыльной и знаменитой вплоть до сегодняшнего времени.Уж кто не видел эту знаменитую рекламную кампанию, которая стала успешной по всему миру - ту самую, от Old Spice, где ярко продемонстрирован «молодой человек, который пахнет лучше, чем ваш бой-френд». И кажется, что именно эта фирма всегда занималась тем, что, продавая мужские средства для гигиены, в первую очередь, ставшие уже легендарными дезодоранты, пропагандировала маскулинность и мужественность. Вот только в реальности всё было не совсем так.Оказывается, компания Old Spice первоначально выпускала продукцию, которая предназначалась для женщин и некрупных мужчин с буйной растительностью. Фирма появилась в 1937 году, а самым первым продуктом Old Spice стал товар под названием Early American Old Spice для женщин. Так что, как бы трудно не было в это поверить, но компаний, которую сегодня рекламируют и чьими продуктами пользуются исключительно мужчины, когда-то давно предназначался для изящных американских представительниц прекрасной половины человечества.Журнал, который всем в мире известен по своему высокому качеству, качественным иллюстрациям, первоначально был маленьким ежеквартальным журналом, читателями которых были наиболее образованные члены общества . 27 января 1888 года, после основания Национального географического общества журнал должен был способствовать увеличению и распространению географических знаний, а его аудиторией были военные, учёные и другие представители интеллигенции, которые интересовались открытиями, изобретениями и другими изменениями в природе и науке.И только в 1899 году, когда в редакции журнала сменилось руководство, журнал значительно расширил и свою известность, и свой аудиторный охват, в частности, благодаря своим фотографиям. 