От боязни крабов до собственного отражения: Какими фобиями страдают звезды

Для многих они - супергерои. И вправду, зачастую эти актеры смело отказываются от услуг дублеров, выполняя сложнейшие трюки самостоятельно. Или же многие годы возглавляют рейтинги самых-самых, становясь примером для подражания. Однако мало кто знает, что одна маленькая деталь может вывести их из состояния равновесия. И имя этой незначительной мелочи - фобия, неосознанный страх. Конечно, знаменитости обращаются к психологам, проходят программы лечения. Но все же продюсерам, да и их поклонникам лучше знать эти страхи, чтоб ненароком не стать свидетелями бурной реакции.
Том Круз
Том Круз. Фото источник: almode.ru
Фанат автоспорта, человек, который способен пилотировать болид на гонках «Формулы-1», а также самостоятельно управляет настоящим истребителем и выполняет опасные трюки на нем, невероятно боится… облысения. Он готов терпеть любые косметические и медицинские процедуры, которые обещают восстановить редеющую шевелюру. Он обращается к лучшим косметологам и стилистам, скупает любые средства с надписью «для роста волос», однако обрести душевное равновесие у него никак не получается. Возможно, эмоциональная зависимость у него возникла после съемок в черной комедии «Солдаты неудачи» (2008 год). Как помните, Том Круз там примерял «лысый» парик. Честно скажем, секс-символ выглядел отвратительно. Зато эта роль очень понравилась критикам и принесла в список его наград премию «Золотой глобус».
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин. Фото источник: topkin.ru
Актер с английскими корнями полюбился зрителям после роли неустрашимого Финника из серии картин «Голодные игры». Красавчик был там настолько хорош, что впоследствии режиссеры с трудом видели в нем еще и драматический талант. Отзвуки тех лет слышны до сих пор: именно тогда в одном из интервью, посвященном франшизе, актер признался, что еще с детства ведет борьбу одной из фобий. Как оказалось, Сэм боится огромных крабов. Часто во сне они являются ему и пытаются отчаянно поймать своими страшными клешнями. Актер также предположил причину своей фобии: по гороскопу он Рак, и может именно поэтому его не любят другие представители ракообразных.
Мы же в свою очередь искренне надеемся, что с его психикой не случилось ничего серьезного за прошедший год. Дело в том, что в ближайшее время состоится премьера фильма «Любовь как бестселлер», а его съемки с Сэмом Клафлином в главной роли проходили в Мексике. Ведь лишь в этом уголке мира можно увидеть уникальное явление - миллионы голубых крабов выходят из мангровых зарослей с тем, чтоб продолжить свой род на пляжах Карибского моря.
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон. Фото источник: almode.ru
Есть еще один английский актер, который также страдает при мысли о водных обитателях. Исполнитель шустрого бога обмана Локи отчаянно боится акул. Причем настолько, что при одном мысли о них готов взмыть над водой даже зная, что в эти воды серые хищники никогда не заплывали. Как говорится, актеры - люди весьма впечатлительные. Вот и у Тома фобия связана с переживаниями от просмотра фильмов ужасов. Как говорит Хиддлстон, его купание даже в бассейне легко можно прекратить одними лишь звуками саундтрека к фильму «Челюсти».
Джонни Депп
Джонни Депп. Фото источник: spletnik.ru
Страх этого актера имеет вполне научное название: коулрофобия. Однако как психологическая болезнь боязнь клоунов до сих пор не зарегистрирована. Хотя согласитесь: многие из читателей тоже испытывают чувство жути после прочтения «Оно» авторства Стивена Кинга или после просмотра одной из экранизаций. То же случилось и с Джонни Деппом. Актер не раз признавался, что с детства избегает общения с рыжеволосыми шутниками. И когда его самого критикуют за клоунские образы, Депп искренне негодует и считает их хотя бы смешными. Еще одним способом борьбы со фобией актер называет свою коллекцию накладных клоунских носов. Ведь и вправду говорят: хочешь побороть свой страх - просто посмейся над ним.
Памела Андерсон
Памела Андерсон. Фото источник: fishki.net
А сейчас вопрос к нашим читательницам: какие чувства вы испытываете при виде собственного отражения в зеркале? Бьемся об заклад, что некоторые назовут чувство неудовлетворения. Но есть женщина, у которой собственное отражение вызывает страх. Секс-символ и звезда Playboy казалось бы должна гордиться своими внешними данными, но она избегает зеркал. Для того, чтобы удостовериться в приличности своего вида, Памела делает видео или же фотографирует себя. Остается лишь догадываться, как она снимает макияж. Психологи связывают такого вида фобию (эйсоптрофобию) с ее другой разновидностью - неудовлетворенностью своим внешним видом (дисморфофобия).
Во всяком случае, такая версия происхождения страха этой знаменитости вполне объяснима, учитывая количество произведенных пластических операций и неестественную кукольную внешность. Впрочем, шутники называют и другую причину: якобы Памела Андерсон - вампир и просто-напросто не отражается в зеркале.
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт. Фото источник:super.ru
У звезды франшизы «Сумерки» вполне логичная фобия: она боится лошадей. В юности она умудрилась упасть с животного и сломать локоть. Теперь актриса верит, что наверняка ей суждено умереть под копытами лошади и сейчас избегает даже приближаться к ним. Однако работа есть работа, и иногда все же приходится делать усилие над собой. К слову сказать, иногда режиссеры этим и пользуются: ну кто иной более правдоподобно сыграл ужас от погони, как не Кристен в «Белоснежке и охотнике».
Николь Кидман
Николь Кидман. Фото источник:Кинопоиск
Остается загадкой, как эта актриса соглашается на съемки в условиях тропического разнообразия фауны. Ведь Николь ужасно ненавидит бабочек. Редкая фобия - лепидоптерофобия - вынуждает человека не то что не контактировать, а даже испытывать ужас от одного только взгляда на эти прекрасные создания. Зато эта рыжеволосая красотка из Австралии запросто может взять в руки паука: у нее дома их целая коллекция. Ну что ж, о вкусах не спорят.
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок. Фото источник:cinema.tvigle.ru
От одной из интереснейших фобий страдал режиссер-маэстро в жанре ужасов. Тот, кто заставил дрожать от страха миллионы зрителей, а своих актеров доводивший до нервного срыва, боялся…яиц! Однажды он ввел в ступор журналистов, заявив, что ничего более гнусного, чем растекающийся яичный желток, он не видел. Правда или нет, но режиссер утверждал, что из своего меню напрочь исключил яичницу и омлет. А сам вид яйца неприятен ему «до чертиков». Психологи называют такое паническое состояние овофобией - она касается всех предметов в форме сферы или эллипса. Вы боитесь арбузов? Это может быть овофобией!
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