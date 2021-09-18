Потрясающие детские тапочки своими руками

Тапочки привычный для многих домашний аксессуар. Нужны они и детям. Но не торопитесь бежать в магазин за покупкой. Тапочки можно связать из трикотажной пряжи, потратив куда меньше денег, и получив удовольствие от работы руками.



Что потребуется

крючок №6

трикотажная пряжа

ножницы

Как сделать



Подготовьте пряжу, немного вытянув нить. Наберите 12 воздушных петель. Количество варьируется в зависимости от размера ноги ребенка.

Начиная со второй петли от крючка, провяжите пять столбиков без накида. Далее сделайте один полустолбик с одним накидом, провяжите четыре столбика с одним накидом. В последнюю петлю провяжите пять столбиков с одним накидом. Отзеркальте с другой стороны. В конце ряда сделайте прибавку столбиком без накида. Закройте соединительным столбиком.



Сделайте две воздушные петли. Второй ряд провяжите полустолбиками с одним накидом до места с пятью столбиками в одной петле. В первые два, а также четвертый и пятый сделайте два полустолбика с одним накидом, в третий три.



Довяжите ряд до конца полустолбиками с одним накидом. В двух прибавках и соединительном столбике провяжите два полустолбика с одним накидом. Закройте ряд.

Отрежьте нить. Протяните ее через боковые петли.

Подошва готова.



В центр пятки за переднюю стенку заведите нить и сделайте одну воздушную петлю. По кругу провяжите столбики без накида, захватывая кончик нити. В воздушную петлю в конце провяжите соединительный столбик.

Сделайте воздушную петлю, шесть столбиков без накида. Далее пять полустолбиков с одним накидом.



Начните делать убавки. Сделайте столбик с одним накидом, не провязывая последнюю петлю. На крючке их останется две. Снова сделайте накид, провяжите петли, кроме последних двух. На крючке остается три петли, провяжите их все. Сделайте шесть убавок. Остальные петли провяжите зеркально. Закройте ряд.



Сделайте воздушную петлю и убавку. Провяжите семь столбиков без накида. Далее убавки делаются полустолбиками с одним накидом. Сделайте полустолбик, не провязывая его, сделайте второй. На крючке будет пять петель, протяните их все. Сделайте пять убавок. Далее вяжите столбики без накида.



Не довязывая три петли до конца ряда, сделайте убавку, столбик без накида и соединительный.



Сделайте обвязку соединительными столбиками, без воздушной петли в начале ряда. Обрежьте нить и спрячьте ее. Готовое изделие можно украсить помпоном.

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