Как просто и легко сделать опоры для растений

Крепкие и удобные опоры помогают растениям сохранять форму, лучше развиваться и выглядеть аккуратно на протяжении всего сезона. При этом совсем необязательно тратить баснословные суммы на готовые конструкции. Многие надёжные кустодержатели и подпорки легко сделать своими руками из доступных материалов, которые часто уже есть на участке.

Опоры из верёвки





Опорные клумбы

Опорные колонны

Кустодержатель

Простые, практичные и оригинальные решения не только справятся со своей задачей, но и станут гармоничным дополнением сада. Собрали интересные идеи самодельных опор, которые помогут преобразить цветник без лишних затрат.Верёвочные опоры для растений.Верёвочные опоры остаются одним из самых доступных и быстрых способов поддержки вьющихся растений. Например, для декоративных лиан, душистого горошка, фасоли, огурцов и других культур, которые способны цепляться за опору по мере роста. Такие конструкции часто размещают возле стен, заборов, беседок и хозяйственных построек. Их главное преимущество заключается в быстроте монтажа и минимальных затратах. Установить их можно всего за несколько часов, поскольку для их создания не требуются специальные навыки, дорогостоящие материалы или сложный инструмент. Достаточно прочной верёвки, шпагата либо синтетического шнура и несколько надёжных точек крепления..опоры из верёвки.Однако есть и недостатки. Под воздействием дождя, солнца и ветра натуральный шпагат постепенно теряет прочность, а при большой нагрузке от зелёной массы способен растягиваться или обрываться. Синтетические шнуры служат дольше, но выглядят менее естественно.Поэтому для долговечной эксплуатации рекомендуется выбирать качественные материалы с запасом прочности и регулярно проверять состояние крепления.Используйте верёвку в качестве опоры для растений.Чтобы конструкция выглядела аккуратнее, можно натягивать не отдельные верёвки, а создавать целые сетки из шнура. Такой вариант обеспечивает растениям больше точек опоры и позволяет равномерно распределять нагрузку. Дополнительно рядом с основанием можно установить деревянные рейки или металлические стойки, которые сделают систему более устойчивой и продлят срок её службы.Опорные клумбы.Опорные клумбы позволяют совместить декоративность и практичность, превращая обычный цветник в оригинальный элемент садового оформления. Чаще всего такие конструкции создают из гибких ивовых прутьев, формируя плетёное ограждение с высокими дугами или вертикальными стойками. В результате получается своеобразная корзина, которая не только украшает участок, но и служит надёжной поддержкой для вьющихся растений.Клумбы также служат отличной опорой.Главное преимущество такой конструкции заключается в её многофункциональности. Клумба выглядит аккуратно даже до того, как растения разрастутся, а после полного озеленения ставится ярким акцентом сада. Кроме того, плетённые стенки помогают удерживать грунт и сохранять чёткие границы цветника.Используйте клумбы в качестве опор.Чтобы опора прослужила дольше, прутья желательно обработать защитным составом или садовым лаком. это снизит воздействие влаги и замедлит естественное старение древесины. дополнительно рекомендуется устанавливать клумбу на хорошо дренированном участке, где не застаивается вода после дождей. При правильном уходе такая опора сохраняет привлекательны вид несколько сезонов подряд.Колонны в качестве опоры для растений.Опорные колонны относятся к числу самых эффектных садовых конструкций. Они привлекают внимание строгими формами и способны придать участку особый характер. Для изготовления таких опор используют самые разные материалы (натуральный камень, бетон, кирпич или древесину). Однако важно учитывать, что колонны подходят далеко не для каждого сада. Наиболее гармонично они смотрятся на просторных участках, оформленных в классическом стиле, где архитектурные элементы являются частью общей композиции.Такие опоры отлично подходят для плетистых растений.На небольших дачах подобные конструкции нередко выглядят слишком массивно и могут нарушать визуальный баланс. Кроме того, колонна выполняет больше декоративную функцию, чем практическую. Гладкая поверхность не всегда удобна для большинства вьющихся растений, поскольку побегам сложно надёжно закрепиться без дополнительно поддержки. Лучше всего для таких опор подходят культуры, способные самостоятельно цепляться за вертикальные поверхности (девичий виноград, ипомея, хмель и некоторые виды декоративных лиан). А вот плетистые розы, виноград и другие растения с тяжёлыми побегами обычно нуждаются в дополнительных направлениях, сетке иди натянутой проволоки. Если всё же хочется использовать колонну на небольшом участке, стоит выбирать облегчённые варианты из дерева или металла. Они выглядят менее громоздко и легче вписываются в садовое пространство.Кустодержатель.Кустодержатели относятся к самым востребованным садовым опорам, поскольку помогают поддерживать форму растений и предотвращают полегание ветвей. Для их изготовления используют самые разные материалы. Наиболее доступным вариантом считается древесина. Деревянные стойки легко обрабатывать, а собрать простую конструкцию можно даже без специальных навыков. Однако такие опоры требуют периодической замены или защитной обработки. Более долговечными считаются конструкции из металла и пластиковых труб. При этом важно правильно подобрать высоту и диаметр опоры, чтобы она мешала растению и уходу за ним. Устанавливать кустодержатели желательно ранней весной, когда побеги ещё не успели сильно разрастись. В этом случае ветви будут равномерно распределяться внутри конструкции, сохраняя при этом эстетичный внешний вид в течении всего сезона.