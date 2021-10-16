5 способов использовать хозяйственное мыло в быту, а не только для мытья рук

Хозяйственное мыло – это очень полезная вещь в быту, применение которой намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Опытные хозяева знают, что данный вид мыла можно использовать для решения самых разных задач и проблем, связанных не только с процессом уборки. Посмотрим же на способы применения хозяйственного мыла поближе.
1. Мытье полов
Пеним вот такой раствор. | Фото: frukti-yagodi.ru.
Раствор из хозяйственного мыла прекрасно справляется с удалением пятен на полу, а также отлично устраняет все запахи. Для использования мыла таким образом его следует сначала натереть на мелкую терку. Получившуюся крошку нужно добавить в ведро с теплой водой и основательно вспенить (интенсивно перемешать).
2. Стирка белья
Отличный способ. |Фото: cheatsheet.com.
Благодаря своим незаурядным дезинфицирующим свойствам хозяйственное мыло – это лучший выбор для стирки. Особенно, когда речь заходит о нижнем белье и носках. Также мыло можно использовать для замачивания одежды. Для его с ним нужно обойтись, как и в случае с мытьем полов – покрошить в емкость с теплой водой и вспенить.
Хозяйственное мыло идеально подходит для стирки детской одежды, так как не вызывает раздражения. Можно его использовать и при стирке трикотажа. Вещи от хозяйственного мыла останутся мягкими и не будут линять.
3. Чистка сантехники
Стоит взять на заметку. |Фото: lacartes.com.
Берем небольшое количество мыльной стружки и смешиваем ее с некоторым количеством горчичного порошка. В итоге должна получиться абразивная паста. Она в свою очередь станет одним из лучших средств для чистки сантехники. С помощью него хорошо убираются мыльные разводы, ржавый налет, а также водяной камень.
4. Обработка растений
Просто опробуйте в этот сезон. |Фото: yandex.by.
Мало кто знает, но раствор хозяйственного мыла помогает в защите садовых растений. С его помощью можно уничтожать личинок тли, листьевых клещей, колорадского жука и гусениц. Важно то, что хозяйственное мыло абсолютно безопасно для самих растений. Кроме того, мыльный раствор можно использовать для обработки стволов деревьев.
5. Дезинфекция аксессуаров для уборки
Трем мыло на терку. ¦Фото: zhiteiskiesovety.ru.
Наконец, раствор хозяйственного мыла рекомендуется использовать раз в неделю для дезинфекции тряпок, губок, щеток и прочих хозяйственных аксессуаров для уборки в доме. Достаточно просто замочить перечисленные вещи на несколько часов в емкости с мыльным раствором. Работает данное средство не хуже, чем специально созданная для этой же задачи бытовая химия.
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