Уникальные услуги, предоставляемые авиакомпаниями

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В условиях постоянно возрастающей конкуренции многие авиакомпании стараются привлечь новых клиентов, предлагая услуги, которые в области гражданской авиации являются абсолютной новинкой. И сегодня мы расскажем вам о самых уникальных услугах, предоставляемых авиакомпаниями мира.



9. Вьетнамская авиакомпания, стюардессы которой работают в бикини

8. Немецкая компания, которая запустила «нудистские» рейсы

7. Исландская авиакомпания, которая запустила гигантский розовый самолёт под названием «ГЕЙ»

6. Авиакомпания, которая предлагает бесплатный массаж пассажирам эконом-класса

5. Новозеландская авиакомпания, которая предлагает «класс для обнимашек»

4. Первая авиакомпания, предложившая своим пассажирам наушники виртуальной реальности

3. Авиакомпания, которая открыла на борту самолёта художественную галерею для пассажиров бизнес-класса

2. Авиакомпания, ставшая первой, кто предложил Uber

1. Трансатлантическая авиакомпания с массажными креслами, меню из ресторана со звёздами Мишлен и планшетами для всех пассажиров