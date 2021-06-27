Уникальные услуги, предоставляемые авиакомпаниями

В условиях постоянно возрастающей конкуренции многие авиакомпании стараются привлечь новых клиентов, предлагая услуги, которые в области гражданской авиации являются абсолютной новинкой. И сегодня мы расскажем вам о самых уникальных услугах, предоставляемых авиакомпаниями мира.
9. Вьетнамская авиакомпания, стюардессы которой работают в бикини
Единственная во Вьетнаме частная авиакомпания VietJet Air вызвала настоящий переполох в области гражданской авиации своими молодыми и привлекательными стюардессами в бикини.
Сотрудницы авиакомпании VietJet надевают яркие бикини и даже устраивают небольшие шоу для пассажиров во время полётов, открывающих воздушное сообщение в курортные зоны. С помощью этого маркетингового трюка компания заработала огромную прибыль… и в придачу море критики.
Бикини-шоу не являются установленной практикой для всех авиаперелётов — они представляют собой нечто вроде бонуса на определённых рейсах. Одно из самых первых выступлений было проведено в 2012 году во время авиаперелёта из Хошимина в прибрежный город Нячанг (Nha Trang). Как сообщает новостное агентство ABC News, «Одетые в бикини и саронги красных и жёлтых цветов, цветов авиакомпании, молодые и прекрасные женщины прошли друг за другом в проходе между рядами, устроив бикини-шоу».
И хотя авиакомпании удалось обрадовать своих пассажиров этим представлением, вьетнамские авиационные власти были не в восторге. Управление гражданской авиации Вьетнама (Civil Aviation Administration of Vietnam) влепило авиакомпании VietJet штраф в размере 1000 долларов за проведение «несанкционированного шоу» на борту самолёта, однако благодаря тому, что авиалайнер достиг безопасной высоты перед проведением 3-минутного шоу, авиакомпании разрешили продолжить эту практику.
Авиакомпании в таких странах, как Таиланд, Мексика и даже Великобритания в целях рекламы выпускают фирменные календари со своими стюардессами, одетыми в бикини, но ещё никто не был настолько смел, чтобы надеть на своих стюардесс откровенный наряд во время фактических полётов — это делает VietJet уникальной авиакомпанией в своём роде.
8. Немецкая компания, которая запустила «нудистские» рейсы
В 2008 году одно немецкое туристическое агентство вознесло до небес любовь соотечественников к натуризму — в буквальном смысле.
Первая в мире «нудистская» авиакомпания запустила рейсы для пассажиров, которые горят желанием раздеться на высоте 30.000 футов (9,14 км). Хотя пассажиры должны были быть полностью одетыми во время посадки и высадки с самолёта, сразу после взлёта они могли ходить по салону нагишом. Рейсы были частью летней однодневной поездки из немецкого города Эрфурт (Erfurt) на популярный балтийский курорт.
7. Исландская авиакомпания, которая запустила гигантский розовый самолёт под названием «ГЕЙ»
Исландская авиакомпания WOW air недавно стала участником «гейского» транспортного конкурса, торжественно представив гигантский розовый самолёт под названием «ГЕЙ» («GAY»). Авиакомпания, известная своими розово-фиолетовыми самолётами, в феврале 2016 года объявила, что её новый Airbus A330, который будет обслуживать рейсы в Сан-Франциско, был назван в честь гей-движения.
Генеральный директор Скули Могенсен (Skúli Mogensen) объяснил решение окрестить самолёт TF-ГЕЕМ: «Один из наших пилотов пришёл ко мне, предложил это название, и я подумал, что это классная идея, поэтому мы так и поступили». Он добавил, что это название является знаком признания истории Сан-Франциско (там появился радужный флаг — известный символ ЛГБТ-сообщества) и вписывается в систему присваивания обозначений компании после TF-МАМА (TF-MOM), TF-ПАПА (TF-DAD), TF-СЕСТРА (TF-SIS), TF-БРАТ (TF-BRO), TF-СЫН (TF-SON) и TF-МАЛЫШ (TF-KID).
На вопрос о том, были ли случаи, когда клиенты отказывались лететь на большом розовом «гейском» самолёте, он ответил: «Если бы меня волновало и заботило, что люди говорят обо мне или о моих поступках, компании WOW air не существовало бы вообще».
6. Авиакомпания, которая предлагает бесплатный массаж пассажирам эконом-класса
Даже пассажирам первого класса не предлагают персональных массажистов, чтобы облегчить авиаперелёт, успокоить нервы и немного отвлечь от истеричного ребёнка в соседнем ряду. А пассажирам авиакомпании Air Malta в салонах эконом-класса делают расслабляющий массаж головы на рейсах между Гэтвиком и Мальтой, причём совершенно бесплатно.
В июле 2015 года пассажиров рейсов в Гэтвик и из Гэтвика приветствовали два профессиональных массажиста с различными образцами косметической продукции, а позже предлагали массаж головы, шеи и ног под расслабляющую музыку, которая звучала через наушники. Пассажирам двух рейсов также вручили ваучеры на сумму 20 евро на посещение роскошного спа-салона Mayoka Spa (Мальта).
Национальный перевозчик говорит, что спа-предложения являются «только началом» серии подобных проектов, которые будут запущены в скором времени «с целью улучшения обслуживания клиентов».
5. Новозеландская авиакомпания, которая предлагает «класс для обнимашек»
Если вы путешествуете из Лос-Анджелеса в Новую Зеландию, то ваш полёт может быть гораздо более комфортным. В 2011 году авиакомпания Air New Zealand стала предлагать своим клиентам возможность приобрести места, которые могут трансформироваться в диваны или кровати.
Согласно информации, размещённой на сайте авиакомпании, сиденья SkyCouch являются идеальным выбором для пар, которым требуется дополнительное место, или для семей с маленькими детьми. SkyCouch — это три сиденья в эконом-классе, которые вместе создают мягкое пространство — место, на котором можно расслабиться и растянуться в полный рост, либо поиграть с детьми. Это как иметь собственный диван в самолёте.
4. Первая авиакомпания, предложившая своим пассажирам наушники виртуальной реальности
В 2015 году австралийская авиакомпания Qantas совместно с компанией Samsung предложила пассажирам первого класса дальних рейсов наушники виртуальной реальности Samsung Gear VR.
Авиакомпания стала первой, кто предложил своим клиентам окунуться в виртуальную реальность во время полёта. Очки были доступны в лаундж-зонах для пассажиров первого класса в аэропортах Сиднея и Мельбурна и на некоторых рейсах авиалайнеров A380, выполняемых между Австралией и Лос-Анджелесом.
Устройство виртуальной реальности Gear VR, произведённое совместно с компанией Oculus, работает с использованием смартфона Galaxy Note 4. Компания Samsung разработала для авиакомпании приложение, предоставляющее эксклюзивный контент для наушников. Qantas рассматривает этот опыт как один из способов продемонстрировать направления авиакомпании и предлагаемые пассажирам услуги.
Гарнитура предоставляет 360-градусный обзор лаундж-зоны Qantas первого класса в аэропорту Лос-Анджелеса, видео со взлётно-посадочной полосы во время приземления огромных самолётов A380 авиакомпании и 3D-экскурсию по Национальному парку Какаду (Австралия).
В авиакомпании сообщают, что соглашение с компанией Samsung стало частью трёхмесячного пробного теста для оценки отзывов клиентов о том, как этот вид устройства виртуальной реальности может скрасить их путешествие во время длительных авиаперелётов.
3. Авиакомпания, которая открыла на борту самолёта художественную галерею для пассажиров бизнес-класса
Клиенты авиакомпании Virgin Atlantic, летавшие в 2013 году рейсами между Лондоном и Нью-Йорком в салоне Высшего класса (Upper-Class), имели уникальную возможность насладиться первой в своём роде коммерческой художественной галереей на борту самолёта.
Выставка «Галерея в воздухе» состояла из 10 работ Бена Эйна (Ben Eine), созданных в его фирменном типографическом стиле, каждая из них стоимостью 2.500-15.000 фунтов стерлингов. Британский художник получил мировую известность, когда Дэвид Кэмерон подарил одну из его работ президенту США Бараку Обаме во время своего первого официального визита в Вашингтон в качестве премьер-министра Великобритании.
Полотна были выставлены в залах Virgin Atlantic в лондонском Международном аэропорту Хитроу, нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и в филиале авиакомпании в Ньюарке. Поднявшись на борт, пассажиры Высшего класса могли совершить виртуальную экскурсию по «Галерее в воздухе» и увидеть «закулисное» видео создания работ, прежде чем купить какую-нибудь из них таким же образом, как если бы они сделали покупку в магазине беспошлинной торговли (duty-free).
2. Авиакомпания, ставшая первой, кто предложил Uber
Устали ждать такси в аэропорту? Начиная с 2014 года, вы можете найти, заказать и оплатить поездку в такси прямо с мобильного приложения авиакомпании United Airlines. Приложение показывает информацию Uber, включая типы доступных транспортных средств, расчётное время ожидания и цены. После выбора деталей поездки, приложение автоматически направляет пассажира на веб-сайт Uber, чтобы он зарегистрировал учётную запись и завершил сделку.
Клиенты, которые зарегистрировались на сайте Uber через приложение United Airlines и полностью оформили свой первый заказ, получают 1000 премиальных миль бонусной программы «MileagePlus» в целях продвижения этой услуги.
1. Трансатлантическая авиакомпания с массажными креслами, меню из ресторана со звёздами Мишлен и планшетами для всех пассажиров
Самолёты авиакомпании La Compagnie осуществляют рейсы только между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, но это, наверное, единственная авиакомпания, с которой захочется путешествовать.
На борту авиалайнеров с массажными креслами, которые откидываются, превращаясь в кровати, блюдами из ресторана со звёздами Мишлен и развлекательными планшетами Samsung для каждого пассажира, каждый почувствует себя королём.
Ладно, согласимся — это не совсем дешёвый трансатлантический перелёт в одну сторону. Когда рейс был запущен, стандартный тариф составлял 1200 евро (почти 1400 долларов), но это лишь часть стоимости полёта в бизнес-классе у одного из их конкурентов, так как и British Airways, и Air France предлагают тот же сервис более чем за 2800 долларов.
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