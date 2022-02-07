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Как «ботаник» из популярного мема стал национальной гордостью Польши


Те самые польские «ботаники»

Те самые польские «ботаники»

Это фото, ставшее мемом, знают многие интернет-пользователи. Над забавными «лузерами» в Сети не смеялся только ленивый. Парня без очков зовут Томаш Чайка, и сегодня он не только вырос, но и стал национальной гордостью Польши.

Эта фотография, на которой запечатлены четверо юношей, стала в своё время мемом о скучной вечеринке. Один из героев фото - Томаш Чайка (второй слева). И вот недавно стало известно, что этот польский «ботаник», как прозвали его после фото, участвовал в грандиозном мероприятии, за которым наблюдал весь мир, - в запуске ракеты Falcon Heavy.
Томаш Чайка с коллегами, принимавшими участие в запуске Falcon Heavy.

Томаш Чайка с коллегами, принимавшими участие в запуске Falcon Heavy.

 

Томаш Чайка пришёл в команду SpaceX в 2014 году, принимал непосредственное участие в разработке программного обеспечения для системы управления ракетой.

До начала работы в SpaceX ему удалось поработать в Google, окончить механико-математический факультет Варшавского университета и университет Пердью (США).
Томаш Чайка полгода назад. Фото с личной страницы в ФБ.

Томаш Чайка полгода назад. Фото с личной страницы в ФБ.

 

Ещё в школе Томаш Чайка нередко становился призёром различных олимпиад по математике и программированию, а когда начал работать, то участвовать в конкурсах, уже, конечно, на другом уровне, не прекратил.
В результате он не только стал счастливым обладателем призов TopCoder Open, но и получил главную награду TopCoder Collegiate Challenge.

Фотография, которая стала мемом, была сделана в 1997 году в научном лагере в городе Звардонь (Польша). Кстати, на сайте лагеря этот снимок можно найти и сегодня. А польское IT-общество назвало Томаша Чайку «лучшим послом польской информатики в мире».

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Как «ботаник» из популярного мема стал национальной гордостью Польши

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Как «ботаник» из популярного мема стал национальной гордостью ПольшиПодписаться на мой Instagram
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