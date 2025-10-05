Почему названия калибра 7.62 мм не округляют до 7 или 8 мм

Оружейные калибры очень часто указывают в дробных значения. С бытовой точки зрения писать и произносить такие названия не слишком-то удобно. Конечно, большинство людей просто не задумывается над подобным и уже давно взяло произношение дробных калибров в привычку. Однако, все-таки остается один вопрос: почему бы оружейникам и военным не сделать доброе дело и не начать округлять?
Реальные калибры отличаются от маркировочных. |Фото: otpravka.com.ua.
На самом деле у сложившейся практики есть совершенно конкретная причина, которая до банальности проста. Однако прежде, стоит немного поговорить о том, что калибры оружия не округляют. На самом деле округляют и еще как! А иногда и вовсе искажают из тех или иных соображений. Причем одинаково справедливо все это как для британо-американской дюймовой системы обозначения калибров, так и для европейской метрической системы калибров.
Во многом это вопрос бюрократии. |Фото: rifleshooter.com.
Просто пример: патрон калибра 9х19 мм Парабеллум. Его настоящий калибр – 9.01 мм. Однако в целях удобства с самого момента его появление значение настоящего калибра округляется. В случае с нарезным оружием важное еще и то, по какой системе (по нарезам или по дну) делаются замеры калибра. Другой пример: патрон 9х19 мм ПМ – калибр может обозначаться не как 9, а как 9.27 мм. Снова округление! Еще пример: уже упомянутый 7.62х39 мм – настоящий калибр таких боеприпасов 7.92 мм.
И конкретно с маркировкой 7.62 существует целая история. Изначально данный калибр мерялся «линями» (откуда и пошло название винтовки «трехлинейка»). Однако уже в советские время от линий и дюймов отказались в пользу миллиметров, после чего трехлинейный патрон стал патроном 7.
Чтобы не возникало путаницы. |Фото: markfrm.blogspot.com.
Но почему не округлять все калибры под какие-то целые значения? В первую очередь потому, что калибры ручного стрелкового оружия слишком маленькие относительно калибров, например, артиллерии. А потому их существует огромное множество, особенно если считать с экспериментальными калибрами. В виду страшного разнообразия остро встает вопрос о необходимости наглядной иллюстрации отличий имеющихся калибров. Более того, современные дробные калибры изначально получились из-за перехода с системы линий на систему обозначения в миллиметрах. Так что это еще и просто традиция, избавиться от которой невозможно в том числе и по бюрократическим соображениям. Просто представьте, какой в каждом государстве имеется массив документов, где содержатся дробные обозначения калибров оружия.
Отчасти виновата метрическая система. ¦Фото: m.onlinetrade.ru.
В сухом остатке вопрос маркировки того или иного боеприпаса – это дело конструкторов. Небольшие округления обозначений безвредны. А вот округление название патрона сразу на несколько десятых может вызвать путаницу и принести немало вреда.
