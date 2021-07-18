Женские «тренды красоты» и детали внешнего вида, которые отталкивают мужчин на километр

Некоторые модные веяния, призванные якобы подчеркнуть женскую красоту, выглядят настолько спорно, что совершенно непонятно, как они просуществовали столь долго, если большинство опрошенных мужчин настаивает на том, что такие вещи их скорее пугают, нежели привлекают. Материал собрал 5 мужских страхов, которые используются представительницами прекрасного пола, чтобы заманить мужчин в сети (чаще всего безрезультатно).
1. Огромные черные нарисованные брови
Немного Хэллоуина вам в ленту, мужчины, трепещите! / Фото: zen.yandex.ru
Опрошенные мужчины отмечают, что огромные нарисованные черным брови будят у них самые неприятные ассоциации. Во-первых, образа страшного клоуна. Во-вторых, их не покидает ассоциация с ради шутки нарисованными черным карандашом шуточными усами на верхней губе. Мужчины полагают, что девушки, которые рисуют подобное на своем лице, тождественны гейшам, предназначение которых и так всем ясно.
2. Силиконовая большая грудь
Зачем подобное в 18 лет?! / Фото: 7dney.ru
Не настал пока еще тот час, хоть и 2019 год настал, когда искусственная грудь на ощупь и по внешнему виду - как настоящая. Первый параметр: на вид. Силиконовая грудь всегда выглядит как мяч. Ее в принципе нельзя спутать с плавно покачивающейся самой прекрасной и самой упругой юной натуральной грудью девушки. Мужчины отмечают, что во время секса прикосновение к силиконовой груди не возбуждает, так как тело вовсе не кажется естественным. Здесь все просто: грудь - это зона, которая порождает желание, возбуждение. Когда ты хочешь прикоснуться к телу, а в результате прикасаешься к чему-то, напоминающему спортивный мяч, кость-грызушку для собак из зоомагазина или тренажер для пальцев, возбуждение пропадает. Так как сама суть сексуальных действий заключается во взаимодействии тела с телом. Силиконовая грудь эту магию разрушает в момент.
3. Длинные и острые нарощенные ногти
Безопасно ли отправиться в постель с обладательницей этого? / Фото: sensum.pro
90 процентов опрошенных гетеросексуальных мужчин отмечают, что ногти-когти у женщин у них рождают лишь одну ассоциацию - со сказочными ведьмами, бабой-ягой и прочими персонажами из хоррор-сюжетов последних пары тысяч лет. Кроме того, мужчины говорят, что им не хочется заниматься сексом с обладательницами таких когтей по двум причинам. Первая: если девушка испытывает НАСТОЯЩИЙ оргазм, то она инстинктивно сжимает тело партнера, а значит может нанести серьезные увечья кожному покрову. Вторая: если девушка вас не касается вовсе, так как боится впиться в вас когтями, то это значит, что ее оргазмы - всегда имитация и игра. Таким образом, нет ни одной причины, по которой секс с такой девушкой является целесообразным.
4. Гидроперитный блонд
Ох, какая «красота»! / Фото: sensum.pro
Гидроперитные блондинки - тренд, который появился ещё в 1950-е годы, но не воодушевляет мужчин по сей час в плане прикосновения к волосам дам. Дело в том, что уже после второго-третьего обесцвечивания по всей длине волосы женщины становятся похожими на ощупь на мочалку. В 21 веке, когда оттеночные краски настолько технологичны, которые позволяют закрасить седину и получить волосам привлекательный и сексуальный оттенок, но гидроперит не содержащие вовсе, продаются в каждом магазине, достаточно странно отмечать продолжение такого такого явления, как обесцвечивание волос гидроперитом, которые делает волосы на ощупь такими же, как у дешевой китайской куклы.
5. Силиконовые губы
Барбимания пугает всех. / Фото: woman.rambler.ru
Однажды ваша покорная слуга, автор этой статьи, была свидетелей такой ситуации в общественном транспорте. Мальчик лет 10 увидел даму с силиконовыми губами и тихонько спросил у мамы, что не там с губами дамы. Мама ответила в таком духе: мол, это такая мода, и что это хирургическим путем вот так добавляется. Тогда мальчик сказал, что очень жалеет эту девушку, так как с ней никто теперь не захочет целоваться. Устами младенца, как известно, глаголит истина.
Важный факт! Человеческая кожа в неизменённом состоянии является передатчиком рецепторов нервных окончаний, отвечающих за экстатические реакции мозга путем позитивного воздействия прикосновения к эрогенным зон
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