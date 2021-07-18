Женские «тренды красоты» и детали внешнего вида, которые отталкивают мужчин на километр

1. Огромные черные нарисованные брови

Немного Хэллоуина вам в ленту, мужчины, трепещите! / Фото: zen.yandex.ru

2. Силиконовая большая грудь

Зачем подобное в 18 лет?! / Фото: 7dney.ru

3. Длинные и острые нарощенные ногти

Безопасно ли отправиться в постель с обладательницей этого? / Фото: sensum.pro

4. Гидроперитный блонд

Ох, какая «красота»! / Фото: sensum.pro

5. Силиконовые губы

Барбимания пугает всех. / Фото: woman.rambler.ru