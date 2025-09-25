Дефицит и однообразие: что можно было купить в советских промтоварных магазинах

То, что в Советском Союзе на многие вещи был дефицит, сегодня знают все. Тем не менее, и в те времена была возможность купить все необходимое для жизни. Сказать, что все полки были пусты, а товар нужно было исключительно «доставать», нельзя. Да, ассортимент не отличался особым изобилием и были свои недостатки, но в чем-то были и плюсы.
Ассортимент товаров в СССР не отличался особым изобилием и были свои недостатки, но в чем-то были и плюсы / Фото: Pinterest
1. Верхняя одежда
Пальто с воротниками, например, из чернобурки служили годами, а потом их еще могли и «обновить», поменяв лицевую сторону / Фото: just-interes.ru
В магазинах продавали в основном практичные вещи. Если говорить о верхней одежде, то вся она была приблизительно одинаковая в плане фасона и пошива. Ну и материал тоже был одинаков: немаркие расцветки, плотный драп, ватин натуральный. Такие пальто с воротниками, например, из чернобурки служили годами, а потом их еще могли и «обновить», поменяв лицевую сторону. Стоимость такого пальто составляла плюс-минус 250 руб. Но если учесть срок службы, то затраты себя полностью оправдывали. Дефицитным товаром являлись дубленки. Натуральные шубы в продаже были всегда, но стоили они дорого. Поэтому, как и в наши дни, приобрести себе их могли далеко не многие граждане.
Натуральные шубы в продаже были всегда, но стоили они дорого / Фото: polzam.ru
2. Обувь
Для пошива обуви в СССР использовали натуральную кожу, крепкую и надежную / Фото: 9111.ru
С этим товаром тоже не все было гладко. Один плюс – для пошива обуви использовали натуральную кожу, крепкую и надежную.Практически в каждом городском районе был ремонт обуви, куда она и сдавалась для замены набоек, замков, подошвы и так далее. Стоимость самых недорогих сапог на зиму составляла около 80-120 рублей.
Советские сандалии для детей – это настоящая легенда: кожаные и удобные, они были практически неубиваемые / Фото: fotostrana.ru
А вот сандалии для детей – это настоящая легенда. Кожаные и удобные, они были практически неубиваемые. Они, а также детские сапожки из войлока, покупались всем детям без исключения. Цена этих изделий была невысокая. Сандалии стоили около трех рублей, а сапожки – приблизительно десять.
3. Головные уборы
Особенно красивыми, а главное качественными, в то время были элегантные женские шляпы из фетра / Фото: kprf.org
В СССР существовали специализированные магазины с названием «Головные уборы». Особенно красивыми, а главное качественными, в то время были элегантные женские шляпы из фетра. Но почему-то советские женщины не ценили их и продолжали себе вязать беретки и абсолютно бесформенные и непритязательные внешне шапки. Эту загадку так и не удалось разгадать.
4. Платья
В магазинах было полно платьев из ситца и халатов из байки, однотипных и практически идентичных по фасону, но разных по цветовой гамме / Фото: yarosonline.ru
Здесь тоже советская промышленность изысками не отличалась. В магазинах было полно платьев из ситца и халатов из байки, однотипных и практически идентичных по фасону, но разных по цветовой гамме. Тем не менее, женщины умудрялись достаточно ярко одеваться благодаря тому, что умели шить. А те, кто не умел, заказывали себе одежду в ателье. Там за пошив платья брали от пяти до двадцати рублей, да и цена на ткань была вполне бюджетной.
5. Сумки
По фасону нельзя сказать, чтобы сумки были особенно элегантными или модными, но их шили из натуральной кожи / Фото: fotostrana.ru
По фасону нельзя сказать, чтобы сумки были особенно элегантными или модными, но их шили из натуральной кожи, поэтому качество и износостойкость отличались высокими показателями.
6. Игрушки
Детские игрушки – это одно из достоинств промышленности того времени / Фото: twitter.com
Детские игрушки – это одно из достоинств промышленности того времени. Их было много: куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы, пирамидки и прочее. Хотя родители много средств на них не тратили. У малышей, да и ребят постарше были иные приоритеты. Загнать их с улицы было практически невозможно в любую погоду. Там они находили себе и игрушки из природного материала. А главное было весело.
В Детском мире игрушек было много: куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы, пирамидки и прочее / Фото: fishki.net
7. Парфюмерия
По качеству советские духи превосходили аналогичную продукцию многих стран мира / Фото: brainum.ru
Огромного ассортимента в СССР в этом сегменте торговли не наблюдалось, но зато по качеству наши духи превосходили аналогичную продукцию многих стран мира. Советская парфюмерия неоднократно брала призы на конкурсах и выставках международного формата. Но наш народ это не ценил.
8. Хозяйственные товары
В магазинах хозтоваров можно было купить практически все, особенно восхищала посуда, которую и сегодня можно встретить на барахолках / Фото: club443.ru
В магазинах хозтоваров можно было купить практически все. Особенно восхищала посуда, которую и сегодня можно встретить на барахолках. Стоила посуда сравнительно недорого, но была красивой и почти вечной, если обращаться с ней, конечно, бережно. Наверняка и сегодня во многих семьях сохранились какие-нибудь предметы кухонной утвари с того времени.
Конечно, в Советском Союзе дефицит был, да и вещи не всегда продавались модные и дешевые, но подобрать для себя то, что нужно и по цене, и по внешнему виду можно было практически всегда. Кстати, некоторые изделия служат верой и правдой и в наши дни, пережив несколько десятилетий, своих производителей и даже страну.
