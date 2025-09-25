Дефицит и однообразие: что можно было купить в советских промтоварных магазинах

Ассортимент товаров в СССР не отличался особым изобилием и были свои недостатки , но в чем-то были и плюсы / Фото: Pinterest

1. Верхняя одежда

Пальто с воротниками, например, из чернобурки служили годами, а потом их еще могли и «обновить», поменяв лицевую сторону / Фото: just-interes.ru

Натуральные шубы в продаже были всегда, но стоили они дорого / Фото: polzam.ru

2. Обувь

Для пошива обуви в СССР использовали натуральную кожу, крепкую и надежную / Фото: 9111.ru

Советские сандалии для детей – это настоящая легенда: кожаные и удобные, они были практически неубиваемые / Фото: fotostrana.ru

3. Головные уборы

Особенно красивыми, а главное качественными, в то время были элегантные женские шляпы из фетра / Фото: kprf.org

4. Платья

В магазинах было полно платьев из ситца и халатов из байки, однотипных и практически идентичных по фасону, но разных по цветовой гамме / Фото: yarosonline.ru

5. Сумки

По фасону нельзя сказать, чтобы сумки были особенно элегантными или модными, но их шили из натуральной кожи / Фото: fotostrana.ru

6. Игрушки

Детские игрушки – это одно из достоинств промышленности того времени / Фото: twitter.com

В Детском мире игрушек было много: куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы, пирамидки и прочее / Фото: fishki.net

7. Парфюмерия

По качеству советские духи превосходили аналогичную продукцию многих стран мира / Фото: brainum.ru

8. Хозяйственные товары

В магазинах хозтоваров можно было купить практически все, особенно восхищала посуда, которую и сегодня можно встретить на барахолках / Фото: club443.ru