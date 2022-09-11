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24 советских плаката, которые были мощнейшим орудием пропаганды


Советские агитационные плакаты.

Советские агитационные плакаты.

 

Во времена СССР одним из мощнейших орудий пропаганды были агитационные и антирелигиозные плакаты. Сегодня по этим колоритным и ярким иллюстрациям можно изучать историю страны советов, а ещё проникнуться духом той эпохи.

1. Птицеловы


Плакат о борьбе с религией в социалистическом государстве.

Плакат о борьбе с религией в социалистическом государстве.

 

2. Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой


Плакат о готовности крестьянства к социальным переменам.

Плакат о готовности крестьянства к социальным переменам.

 

3. Враги пятилетки


Плакат о явных и тайных вредителях.

Плакат о явных и тайных вредителях.

 

4. Да здравствует первое мая


Советский праздничный плакат.

Советский праздничный плакат.

 

5. Готовим отпор


Назидательный антиимпериалистический плакат.

Назидательный антиимпериалистический плакат.

 

6. В мусорную яму


Советский антирелигиозный плакат.

Советский антирелигиозный плакат.

 

7. В день Пасхи ни одного прогульщика


Антирелигиозный плакат.

Антирелигиозный плакат.

 

8. Пером рабкора и светом науки разоблачайте сектантские штуки!


Плакат о разнообразии методов борьбы с религией.

Плакат о разнообразии методов борьбы с религией.

 

9. Даёшь ясли!


Плакат о необходимости ускорения темпа строительства новых дошкольных учреждений.

Плакат о необходимости ускорения темпа строительства новых дошкольных учреждений.

 

10. Пролетарии всех стран соединяйтесь!


Призыв к скорейшему установлении диктатуры пролетариата во всем мире.

Призыв к скорейшему установлении диктатуры пролетариата во всем мире.

 

11. Украинцев и русских клич один - да не будет пан над рабочим господин!


Плакат В. Маяковского, 1920 года.

Плакат В. Маяковского, 1920 года.

 

12. Красноармеец должен быть политически грамотен


Политграмотность - великое дело.

Политграмотность - великое дело.

 

13. За что погибло 10 000 000?


Антивоенный плакат.

Антивоенный плакат.

 

14. Довольно надувательства!


Плакат СССР о борьбе большевиков с церковью.

Плакат СССР о борьбе большевиков с церковью.

 

15. Что дала крестьянству диктатура пролетариата


Плакат труженикам села.

Плакат труженикам села.

 

16. Преступник тот, кто режет молодняк


Плакат об увеличении поголовья скота.

Плакат об увеличении поголовья скота.

 

17. Гражданин! Пусть этот плакат напомнит тебе о небывалом ужасе голода, который придет к тебе завтра, если ты не поможешь Поволжью сегодня


Плакат о голодающих Поволжья.

Плакат о голодающих Поволжья.

 

18. Казак! Тебя толкают на страшное, кровавое дело против трудового народа


Плакат о единстве целей трудового пролетариата, крестьянства и казачества.

Плакат о единстве целей трудового пролетариата, крестьянства и казачества.

 

19. Книгой и винтовкой добьем мировой капитал!


Плакат о методах борьбы с капитализмом.

Плакат о методах борьбы с капитализмом.

 

20. Красный пахарь. Поспеши с продналогом!


Плакат о проведении продразверстки.

Плакат о проведении продразверстки.

 

21. Остерегайтесь меньшевиков и эсеров: за ними идут царские генералы, попы и помещики


Плакат о двуличности конкурирующих партий.

Плакат о двуличности конкурирующих партий.

 

22. Ленинизм


Плакат о необходимости выполнения задач, поставленных Ильичом.

Плакат о необходимости выполнения задач, поставленных Ильичом.

 

23. Позор дезертирам


Плакат о личной ответственности каждого за уклонение от воинской службы.

Плакат о личной ответственности каждого за уклонение от воинской службы.

 

24. У нас мало хлеба - рыба его заменит


Плакат о гибкости продовольственной программы.

Плакат о гибкости продовольственной программы.

 

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24 советских плаката, которые были мощнейшим орудием пропаганды

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24 советских плаката, которые были мощнейшим орудием пропагандыПодписаться на мой Instagram
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