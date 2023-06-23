10 малоизвестных ликов смерти в мировой мифологии





Лики смерти в мировой мифологии.



Практически в каждой мировой культуре есть своё олицетворение смерти. Греческий бог Аид, владыка царства мёртвых, известен, пожалуй, всем. Мы же собрали 10-ку устрашающих ликов смерти, о которых мало кто слышал.