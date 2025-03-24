Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Фотограф Энди Йеунг (Andy Yeung) родился и вырос в Гонконге, но идея проекта «Urban Jungle» («Городские джунгли») родилась у него только тогда, когда он отправился в путешествие за границу. Когда по возвращении в Гонконг самолёт Йеунга заходил на посадку, открывавшаяся из окон панорама города произвела на него сильное впечатление.

Йеунг считает , что виды гонконгских небоскрёбов с высоты птичьего полёта прекрасно иллюстрируют, что значит жить в одном из самых густонаселённых городов мира, где плотность населения составляет около 68 400 жителей на квадратную милю.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)