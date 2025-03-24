С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Водоизмещением выталкивает всё, что находится под днищем судна, а вот во внутрь вода засасывается рывками, когда идёт...Почему люди не мо...
  • Владимир Моргунов
    Коррупционеры времен СССР-мелкая шпана, сшибающая три рубля с носа. НЫНЕ КОРРУПЦИЯ ИМЕЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЕЕ РАЗМЕ...Коррупция в СССР:...
  • Сергей Шубин
    Да забыл сказать что при Сталине людей с привелегиями было не так много как сейчас. К тому же  давались персонально у...Коррупция в СССР:...

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Фотограф Энди Йеунг (Andy Yeung) родился и вырос в Гонконге, но идея проекта «Urban Jungle» («Городские джунгли») родилась у него только тогда, когда он отправился в путешествие за границу. Когда по возвращении в Гонконг самолёт Йеунга заходил на посадку, открывавшаяся из окон панорама города произвела на него сильное впечатление.

Йеунг считает, что виды гонконгских небоскрёбов с высоты птичьего полёта прекрасно иллюстрируют, что значит жить в одном из самых густонаселённых городов мира, где плотность населения составляет около 68 400 жителей на квадратную милю.

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх